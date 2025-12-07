La honesta confesión de Thomas Müller sobre Messi tras perder la final de la MLS contra el Inter Miami

Thomas Müller habló tras perder la final de la MLS con el Inter Miami de Lionel Messi (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El reciente triunfo del Inter Miami en la MLS, con Lionel Messi como figura central, no solo significó el cuarto título del argentino con el club de Florida, sino que también dejó en evidencia la rivalidad deportiva con Thomas Müller, ahora capitán del Vancouver Whitecaps. El equipo canadiense alcanzó la final bajo el liderazgo del delantero alemán, quien debió reconocer la superioridad del conjunto de Florida tras un partido marcado por la actuación decisiva del astro rosarino.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Müller fue consultado sobre el desempeño de Messi, lo que provocó una reacción irónica pero honesta. El alemán respondió: “Sí, las tres asistencias que hizo jugaron un papel importante, no sé qué quieres obtener con esa pregunta. Pero sí, él tuvo tres y yo cero. Ganó el duelo porque ha ganado el título. El año que viene volveremos y estaremos más fuertes, pero eso es el futuro”, declaró el ex atacante del Bayern Múnich.

El propio Müller destacó el recorrido inesperado de su equipo durante el certamen. “Cuando empezó la temporada, los expertos habían posicionado al equipo penúltimo en la conferencia, y el equipo demostró que estaban equivocados”, señaló el capitán del Vancouver Whitecaps.

A pesar de la derrota, el delantero de 36 años subrayó la competitividad de su plantel y lamentó las oportunidades desperdiciadas: “Inter Miami tiene un gran equipo, pero aun así los tuvimos, pudimos haber ganado, tuvimos mala suerte con chances muy claras que no entraron, y luego el partido va en otra dirección”.

Messi pudo contar una racha adversa frente a Thomas Müller (AP Foto/Lynne Sladky)

El desarrollo del partido dejó sensaciones encontradas en el equipo canadiense, especialmente tras el segundo gol de Inter Miami. Müller explicó: “Después del 2 a 1 pasamos 10, 15 minutos descontrolados. Es lo que pasa, somos un equipo con muchos jóvenes. Es duro perder así, tras sentir que teníamos el partido en nuestras manos“.

Vale recordar que en la previa, la atención se centró en la racha de Müller, quien había salido victorioso en siete de los diez duelos previos ante Messi, incluyendo la histórica derrota por 8-2 del Barcelona frente al Bayern Múnich y la final del Mundial de Brasil 2014, donde Alemania venció a Argentina por 1-0 en el Maracaná.

El delantero alemán, que se sumó a los Vancouver Whitecaps en agosto tras 25 años en el Bayern, mantenía una seguidilla de cuatro triunfos consecutivos sobre el rosarino, las últimas dos durante la etapa de Messi en el París Saint-Germain. En contraste, las tres victorias del argentino se produjeron en dos amistosos de selecciones (1-0 en 2010 y 3-1 en 2012) y en la semifinal de la Champions League 2015, cuando el Barcelona derrotó al Bayern por 3-0 en el Camp Nou.

Tras conquistar el título de la Conferencia Oeste, Müller lanzó una advertencia en tono de broma que se viralizó en redes sociales: “Te cazaré de nuevo”, dirigida a Messi. No obstante, el alemán intentó restar dramatismo al duelo personal, aunque reconoció la trascendencia del enfrentamiento. “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno... ¿Entienden lo que digo, no?”, había indicado. Finalmente, el argentino se quedó con este duelo y pudo cortar la racha adversa frente al atacante teutón.