Deportes

Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

El futbolista de Boca Juniors y la periodista de ESPN celebraron un nuevo aniversario de su noviazgo en la playa

Guardar
La pareja gozó de unos
La pareja gozó de unos días de descanso en Uruguay (Crédito: RS Fotos)

El presente de Lucas Blondel y Morena Beltrán los ha llevado a mostrarse juntos en las playas de uruguayas de Punta del Este tras cumplir dos años de novios, mientras el futbolista comienza a despedirse de Boca Juniors.

Ambos disfrutan de jornadas costeras, rutinas de entrenamiento en gimnasio y juegos de cartas. De hecho, la pareja fue captada en diferentes imágenes, en las que también se los observa acompañado por el futbolista de Estudiantes Alexis Castro y su pareja, así como momentos junto a su mascota.

Estos días de descanso sirven como transición antes de lo que parece ser un nuevo destino profesional para el lateral derecho: se encuentra a punto de ser transferido a Argentinos Juniors en el contexto de una reestructuración significativa del plantel Xeneize y la necesidad del conjunto de La Paternal de sumar refuerzos para el repechaje de la Copa Libertadores.

Lucas Blondel podría irse a
Lucas Blondel podría irse a Argentinos Juniors

En el último tramo del año, y con la inminente definición de su préstamo al Bicho, el defensor de 29 años enfrenta la expectativa de sumar minutos y relanzar su carrera en la máxima categoría del fútbol argentino. Esta elección se concreta tras un proceso en el que también existieron sondeos de Racing Club y de su ex equipo Tigre, pero ninguna de estas instituciones avanzó formalmente, lo que permitió a Argentinos Juniors tomar la delantera en las negociaciones.

Según relató Blondel a La Fábrica del Podcast, sus últimos meses sin continuidad representan una etapa de desafío personal: “Creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil”. El acuerdo queda a la espera de confirmación oficial, mientras el plantel comandado por Nicolás Diez se refuerza para encarar un exigente calendario en 2025.

El cierre de la etapa de Blondel en Boca estuvo condicionada por la consolidación de Juan Barinaga como titular y la presencia de Luis Advíncula como principal alternativa, situación que lo relegó en la consideración del cuerpo técnico, hoy dirigido por Claudio Úbeda. En su paso por la Ribera acumula 32 partidos oficiales y 4 goles, incluyendo un tanto a Racing desde fuera del área, aunque la falta de oportunidades lo llevó a buscar continuidad en la Reserva. El futbolista prioriza obtener protagonismo con vistas a integrar la lista de la selección de Suiza para el Mundial 2026. Debido a esto, optó por un destino donde la titularidad podría ser más sencilla de cara a los siguientes meses.

Alexis Castro y su pareja
Alexis Castro y su pareja acompañaron a Blondel y Beltrán en la playa

A lo largo de su estadía en Uruguay, tanto Blondel como Morena Beltrán documentaron en redes sociales los diferentes momentos de sus vacaciones en vísperas de Navidad. El futbolista publicó un carrusel con veinte archivos que incluyeron imágenes junto a su compañera y figuras del ambiente, como su ex compañero en Tigre Pablo Magnín y el jugador de Boca Exequiel Changuito Zeballos. En una de las instantáneas, la pareja aparece junto a su mascota, compartiendo jornadas de playa y actividades que van desde filmaciones en el agua hasta eventos sociales y fotografías en un ascensor. Morena Beltrán acompañó la publicación con mensajes afectuosos, comentando: “Estás en tu prime” y celebrando un nuevo aniversario con “y felices dos años!!!”.

En paralelo a las imágenes personales, Beltrán se refirió públicamente a la situación competitiva de Blondel durante su intervención en el programa Pase Clave. Analizando la falta de continuidad de su pareja en este último tiempo desde su arribo al club xeneize en 2023, explicó: “Tenemos esa incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”. La periodista profundizó sobre la rotación de entrenadores en Boca, señalando: “Es el quinto que tiene. Con los cuatro anteriores pudo haber sido titular o suplente, pero jugó. Es difícil cuando ves a alguien entrenarse tanto y no se valora”.

MÁS FOTOS DE LAS VACACIONES DE LUCAS BLONDEL Y MORENA BELTRÁN

Morena Beltrán y Lucas Blondel
Morena Beltrán y Lucas Blondel cumplieron dos años de novios en estos últimos días
En los próximos días, Lucas
En los próximos días, Lucas Blondel debe reincorporarse a Boca Juniors, pero seguramente su destino estará en otro equipo
Morena Beltrán inició sus vacaciones
Morena Beltrán inició sus vacaciones después de terminar la actividad de este año en ESPN
La pareja disfruta de unas
La pareja disfruta de unas jornadas de playa antes de volver a la rutina diaria
Racing y Tigre sondearon la
Racing y Tigre sondearon la posibilidad de tener en el plantel a Lucas Blondel
Los novios se mostraron acompañados
Los novios se mostraron acompañados por su mascota en Uruguay
Blondel metió cuatro goles en
Blondel metió cuatro goles en su paso por Boca Juniors

Crédito de las imágenes: RS Fotos

Temas Relacionados

Lucas BlondelMorena BeltránBoca Juniorsdeportes-argentina

Últimas Noticias

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

El Chelo es uno de los jugadores que retornaron de sus préstamos, pero volvería a irse

El posible destino de Marcelo

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

En los dos primeros meses del nuevo año se realizarán importantes reuniones para empezar a definir modificaciones reglamentarias

Gestión del tiempo, más intervención

Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

El entrenador de la selección argentina es conocido como el Gringo. Pero en la intimidad de Newell’s y el Deportivo La Coruña lo llamaban de otra manera

Los dos apodos desconocidos de

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

El delantero francés observó desde la platea lo sucedido con la selección de su amigo, Achraf Hakimi, ante Malí

La sorpresiva presencia de Mbappé

Lisandro Martínez volvió a ser titular tras 10 meses en la victoria del Manchester United al Newcastle por la Premier League

El marcador central disputó 88 minutos en Old Trafford y comienza a dejar atrás la lesión que lo atormentó desde el inicio del calendario

Lisandro Martínez volvió a ser
DEPORTES
El posible destino de Marcelo

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

Lisandro Martínez volvió a ser titular tras 10 meses en la victoria del Manchester United al Newcastle por la Premier League

TELESHOW
Soy Rada, un “chanta” suelto

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

El Servicio de Inteligencia de

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Científicos de Israel descubren el mecanismo que permite la regeneración del tejido tras un daño severo

Transformar el sistema alimentario podría salvar millones de vidas y frenar el cambio climático, según un estudio

Tailandia y Camboya acordaron un “alto el fuego inmediato” en su conflicto fronterizo

Hip hop, folclore, rock y todo lo que Rosalía fue capaz de abarcar: los 5 discos más originales del año