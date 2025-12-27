Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

La pareja gozó de unos días de descanso en Uruguay (Crédito: RS Fotos)

El presente de Lucas Blondel y Morena Beltrán los ha llevado a mostrarse juntos en las playas de uruguayas de Punta del Este tras cumplir dos años de novios, mientras el futbolista comienza a despedirse de Boca Juniors.

Ambos disfrutan de jornadas costeras, rutinas de entrenamiento en gimnasio y juegos de cartas. De hecho, la pareja fue captada en diferentes imágenes, en las que también se los observa acompañado por el futbolista de Estudiantes Alexis Castro y su pareja, así como momentos junto a su mascota.

Estos días de descanso sirven como transición antes de lo que parece ser un nuevo destino profesional para el lateral derecho: se encuentra a punto de ser transferido a Argentinos Juniors en el contexto de una reestructuración significativa del plantel Xeneize y la necesidad del conjunto de La Paternal de sumar refuerzos para el repechaje de la Copa Libertadores.

Lucas Blondel podría irse a Argentinos Juniors

En el último tramo del año, y con la inminente definición de su préstamo al Bicho, el defensor de 29 años enfrenta la expectativa de sumar minutos y relanzar su carrera en la máxima categoría del fútbol argentino. Esta elección se concreta tras un proceso en el que también existieron sondeos de Racing Club y de su ex equipo Tigre, pero ninguna de estas instituciones avanzó formalmente, lo que permitió a Argentinos Juniors tomar la delantera en las negociaciones.

Según relató Blondel a La Fábrica del Podcast, sus últimos meses sin continuidad representan una etapa de desafío personal: “Creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil”. El acuerdo queda a la espera de confirmación oficial, mientras el plantel comandado por Nicolás Diez se refuerza para encarar un exigente calendario en 2025.

El cierre de la etapa de Blondel en Boca estuvo condicionada por la consolidación de Juan Barinaga como titular y la presencia de Luis Advíncula como principal alternativa, situación que lo relegó en la consideración del cuerpo técnico, hoy dirigido por Claudio Úbeda. En su paso por la Ribera acumula 32 partidos oficiales y 4 goles, incluyendo un tanto a Racing desde fuera del área, aunque la falta de oportunidades lo llevó a buscar continuidad en la Reserva. El futbolista prioriza obtener protagonismo con vistas a integrar la lista de la selección de Suiza para el Mundial 2026. Debido a esto, optó por un destino donde la titularidad podría ser más sencilla de cara a los siguientes meses.

Alexis Castro y su pareja acompañaron a Blondel y Beltrán en la playa

A lo largo de su estadía en Uruguay, tanto Blondel como Morena Beltrán documentaron en redes sociales los diferentes momentos de sus vacaciones en vísperas de Navidad. El futbolista publicó un carrusel con veinte archivos que incluyeron imágenes junto a su compañera y figuras del ambiente, como su ex compañero en Tigre Pablo Magnín y el jugador de Boca Exequiel Changuito Zeballos. En una de las instantáneas, la pareja aparece junto a su mascota, compartiendo jornadas de playa y actividades que van desde filmaciones en el agua hasta eventos sociales y fotografías en un ascensor. Morena Beltrán acompañó la publicación con mensajes afectuosos, comentando: “Estás en tu prime” y celebrando un nuevo aniversario con “y felices dos años!!!”.

En paralelo a las imágenes personales, Beltrán se refirió públicamente a la situación competitiva de Blondel durante su intervención en el programa Pase Clave. Analizando la falta de continuidad de su pareja en este último tiempo desde su arribo al club xeneize en 2023, explicó: “Tenemos esa incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”. La periodista profundizó sobre la rotación de entrenadores en Boca, señalando: “Es el quinto que tiene. Con los cuatro anteriores pudo haber sido titular o suplente, pero jugó. Es difícil cuando ves a alguien entrenarse tanto y no se valora”.

Morena Beltrán y Lucas Blondel cumplieron dos años de novios en estos últimos días

En los próximos días, Lucas Blondel debe reincorporarse a Boca Juniors, pero seguramente su destino estará en otro equipo

Morena Beltrán inició sus vacaciones después de terminar la actividad de este año en ESPN

La pareja disfruta de unas jornadas de playa antes de volver a la rutina diaria

Racing y Tigre sondearon la posibilidad de tener en el plantel a Lucas Blondel

Los novios se mostraron acompañados por su mascota en Uruguay

Blondel metió cuatro goles en su paso por Boca Juniors

