La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

El lateral derecho publicó una serie de fotos y videos en sus redes sociales en medio de las dudas por su continuidad en el Xeneize

La publicación de Lucas Blondel
La publicación de Lucas Blondel y los comentarios de Morena Beltrán

“Feliz Navidad, sean buenos y felices”. De esta manera, Lucas Blondel comenzó a despedir un 2025 que lo tuvo sin continuidad en Boca Juniors y eligió hacer una publicación en sus redes sociales con su principal sostén en este momento: su pareja, Morena Beltrán.

La publicación acompañada de ese texto en Instagram incluyó un carrusel de 20 archivos, entre ellos fotos y videos con diferentes protagonistas del mundo del fútbol y su vida, como su ex compañero en Tigre, Pablo Magnín, o su compañero en el Xeneize, Exequiel Changuito Zeballos, sumado a varias postales con la periodista de ESPN.

Ambos posaron en diferentes imágenes, que pasaban de estar en la playa junto a su mascota a una filmación dentro del agua o en lugares comunes como un ascensor y eventos sociales. Ella aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje especial en el posteo: “Estás en tu prime”. Segundos después, quiso recordar un nuevo aniversario de la pareja: “Y felices dos años!!!”.

Horas atrás, Blondel y Beltrán publicaron imágenes de sus vacaciones en Uruguay, incluyendo jornadas costeras, momentos de juego y rutinas en el gimnasio, en lo que podría ser el preludio de una nueva etapa para el defensor fuera de Boca Juniors.

Mientras disfruta de los últimos días de descanso junto a su novia, el lateral derecho enfrenta la inminente posibilidad de abandonar el club para ser refuerzo de Argentinos Juniors en condición de préstamo, en un contexto marcado por una profunda reestructuración del plantel xeneize y la necesidad del equipo comandado por Nicolás Diez de reforzar su defensa rumbo al repechaje de la Copa Libertadores.

Morena Beltrán y Lucas Blondel
Morena Beltrán y Lucas Blondel disfrutaron de unos días de descanso en Uruguay

En las últimas jornadas, en medio de un mercado de pases especialmente agitado para Boca, se resolvió la salida de varios integrantes del plantel profesional, entre ellos Blondel. El acuerdo con el Bicho, pendiente de confirmación, contempla un préstamo por un año para el futbolista, quien buscará mayor protagonismo tras no contar con oportunidades a lo largo de las recientes gestiones técnicas en Boca, actualmente bajo la dirección de Claudio Úbeda. En charla con La Fábrica del Podcast, el propio futbolista relató el impacto de su actual situación: “Creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil”.

Sobre el cierre de este proceso, se conoció que, además de Argentinos Juniors, existieron sondeos de Racing y de Tigre, el ex equipo de Blondel, pero ninguna de esas instituciones formalizó una oferta, lo que allanó el camino para la definición a favor de la entidad de La Paternal. Así, el zaguero formado en Atlético de Rafaela priorizó la posibilidad de sumar minutos en la máxima competencia nacional y en el ámbito continental.

Morena Beltrán expuso públicamente su percepción sobre el presente de su novio durante una intervención en el programa Pase Clave. Al referirse a la relación entre el futbolista y los diferentes cuerpos técnicos de Boca Juniors, remarcó: “Tenemos esa incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”.

Beltrán profundizó sobre la falta de continuidad de Blondel desde su arribo a Boca a mediados de 2023: “Es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores pudo haber sido titular o suplente, pero jugó. Es difícil cuando ves a alguien entrenarse tanto y no se valora”.

LAS FOTOS SUBIDAS POR LUCAS BLONDEL

Morena Beltrán y Lucas Blondel
Morena Beltrán y Lucas Blondel junto a su mascota
Beltrán y Blondel cumplieron dos
Beltrán y Blondel cumplieron dos años de novios
Otra de las fotos que
Otra de las fotos que compartió Lucas Blondel
El lateral derecho se marcharía
El lateral derecho se marcharía a préstamo a Argentinos Juniors
La postal de Beltrán y
La postal de Beltrán y Blondel en un ascensor
Una de las fotos que
Una de las fotos que subió Blondel vinculadas a Boca Juniors
La imagen junto al Changuito
La imagen junto al Changuito Zeballos
Una de las fotografías elegidas
Una de las fotografías elegidas por Blondel para comenzar a despedir el 2025
Lucas Blondel y Pablo Magnín
Lucas Blondel y Pablo Magnín coincidieron en Tigre

