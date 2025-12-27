La excéntrica noche de Navidad del futbolista Jack Grealish en un club de striptease: “Salió con una sonrisa en su rostro”

Jack Grealish habría realizado una excéntrica fiesta en la noche de Navidad (Reuters/Jason)

El futbolista Jack Grealish volvió a acaparar los flashes en Inglaterra tras una excéntrica fiesta en la noche de Navidad. Según informaron portales británicos, el ex jugador del Manchester City y que actualmente milita en el Everton concluyó la celebración en un club de striptease de Londres a las cuatro de la madrugada. Todo esto habría costado un total de £20.000 (aproximadamente 27.000 dólares) y se prolongó hasta que el jugador abandonó el lugar “con una sonrisa en su rostro”. Este evento generó atención no solo por su exclusividad, sino porque se realizó durante un breve período de descanso entre sus compromisos deportivos.

En la recta final de la noche, el futbolista y un grupo de amigos desembolsaron £3.500 (alrededor de 4.700 dólares) en el club Platinum Lace de Leicester Square, donde consumieron tragos mientras las bailarinas estaban alrededor de las mesas y sofás, según detalló el medio local The Sun.

Las mismas fuentes enfatizaron que Grealish mantuvo una actitud ejemplar, sin involucrarse en ningún tipo de baile ni mostrar interés por las artistas del lugar. Cabe recordar que en octubre de 2024 nació su primera hija, Mila Rose Grealish, fruto de su relación con Sasha Attwood.

Jack Grealish y Kyle Walker habrían cenado juntos antes de la fiesta (REUTERS/Molly Darlington)

Según indicó el medio citado, antes de desviarse hacia el club nocturno, Grealish disfrutó de una cena en el restaurante Bagatelle en Mayfair junto a su excompañero en la selección inglesa y Manchester City Kyle Walker, actualmente defensor del Burnley. Durante la velada, ambos repartieron bebidas entre los comensales. Posteriormente, la pareja de amigos optó por caminos distintos: Walker se retiró hacia otro club, mientras Grealish y una docena de compañeros continuaron la noche en Platinum Lace.

La gran fiesta se produjo un día después de la derrota del Everton ante el Arsenal (0-1) en un partido disputado el sábado 20 de diciembre. Grealish continuó su descanso visitando el Winter Wonderland de Hyde Park en Londres antes de iniciar la velada gastronómica y nocturna. Tras el cierre en el club de striptease, según informó Daily Mail, el grupo regresó al Hotel Sanderson en Fitzrovia, donde algunos pidieron champán para llevar a sus habitaciones.

The Sun precisó que tanto Grealish como Walker estaban disfrutando de días libres autorizados por sus clubes y que no rompieron ninguna norma durante sus salidas. La pareja sentimental del extremo, Sasha Attwood, compartió en redes sociales imágenes familiares en las que aparecen junto a su hija Mila Rose, de 15 meses, celebrando juntos la Navidad.

Jack Grealish siempre acaparó los flashes por sus salidas nocturnas en Inglaterra (Reuters/Jason Cairnduff)

La ausencia de Grealish en el partido subsiguiente del Everton contra el Burnley -finalizó 0 a 0- intensificó las miradas, sobre todo tras filtrarse detalles de la fiesta y darse a conocer que arrastraba una dolencia que, según explicó el técnico David Moyes, se debió a “un pequeño virus” y no a su participación en celebraciones.

“Simplemente tiene un pequeño virus; no se ha sentido bien durante las Navidades, por lo que no está disponible hoy”, aclaró el entrenador de los Toffees. En la presente temporada, el extremo de 30 años disputó 18 partidos en los que convirtió dos goles y brindó cuatro asistencias.

Cabe recordar que hace algunos meses el propio Jack Grealish reconoció que sus decisiones extradeportivas impactaron negativamente durante su paso por el Manchester City, club al que llegó en 2021 por un traspaso de 100 millones de libras esterlinas. “En el City, a veces no me ayudé a mí mismo, lo digo abiertamente, pero no creo que todo se debiera a eso”, comentó en diálogo con Sky Sports.

La reputación pública de Jack Grealish se vio afectada por episodios fuera del campo, como celebraciones nocturnas que trascendieron a los medios y alimentaron el debate sobre la profesionalidad de los futbolistas de élite. El propio futbolista hizo autocrítica: “La gente dice: ‘Le gusta salir, le gusta la fiesta’, y a mí me gusta. Quiero poder vivir mi vida y disfrutarla, pero obviamente hay un momento y un lugar para hacerlo”.

Uno de los momentos más recordados sobre la faceta fuera de los terrenos de juego de Grealish sucedió durante la obtención de la Champions League en 2023. The Sun reportó imágenes y videos de los festejos del plantel celeste donde se vio al mediapunta inglés bebiendo alcohol y liderando una celebración que continuó en un club nocturno.