Impacto en el deporte argentino: Kevin Benavides, bicampeón del Rally Dakar, anunció su retiro de las motos

Kevin Benavides, dos veces ganador del Rally Dakar, anunció su retiro de las motos

Los ojos brillosos y la voz quebrada de Kevin Benavides dan cuenta de alguien tomó -quizá- la decisión más difícil de su campaña deportiva. El salteño, dos veces ganador del Rally Dakar en motos, anunció este jueves su retiro de las dos ruedas, pero seguirá corriendo en otra categoría del Rally Raid.

En una rueda de prensa previa en la que participaron pocos medios, entre ellos Infobae, el competidor de 36 años reveló su determinación que fue meditada durante varios meses, aunque la también la adelantó en ese mismo plazo para poder llegar en condiciones a la edición 47ª del Rally Dakar, que se llevará a cabo otra vez en Arabia Saudita.

“Decidí retirarme del deporte como piloto profesional de motos. Venimos batallando desde hace un largo tiempo con el tema de la última lesión que sufrí, lo cual me lleva a a tomar esta a esta decisión que me cuesta un huevo, pero que que creo que es la más acertada y la más sensata porque no me permite, no puedo todavía volver a manejar como como a mí me gusta o como me gustaría volver a manejar. Y es una lesión que requiere mucho tiempo y que además de tiempo, es un brazo que también está muy débil y que ante cualquier problema, obviamente puedo tener una complicación mucho peor”, confesó el vencedor en 2021 con Honda y en 2023 con KTM.

“Todos esos factores se sumaron al hecho de que si el Dakar ya es difícil ganarlo estando a un 100% de entrada y yo no estoy en esa condición, es algo que no me lo puedo tampoco permitir. Me gusta estar ahí para para pelear y para dar lo mejor de mí y ya no poder entregar mi 100%, hace que no pueda ser yo básicamente arriba de una moto”, explicó.

Kevin Benavides en las dunas en la edición de este año del Rally Dakar, donde abandonó por su lesión (A.S.O./F.Gooden/DPPI)

Cabe recordar que en la última edición del Rally Dakar, Kevin abandonó en el día descanso (mitad de carrera) ya que llegó sobre la hora a poder largar porque aún no pudo recuperarse por completo de la fractura de su brazo izquierdo sufrida tras un accidente en mayo del año pasado. Una vez que desertó en Arabia Saudita el mismo día de su cumpleaños confesó que tras el último accidente peleó por su vida.

“Todavía cuesta hablarlo, pero todos sabemos que la vida de un deportista tiene siempre una fecha límite. Y esta no es la manera en la que yo quería para retirarme o terminar mi mi carrera deportiva. También me ha dado mucho este deporte, a lo cual también estoy muy agradecido”, destacó.

Su reflexión apunta a la gravedad que tuvo su última caída el año pasado y admitió: “Agradezco el estar estar vivo. Por el accidente que tuve estuve muy cerca también de pasar para el otro lado”

Todos estos meses Kevin analizó bien el panorama y reconoció: “Sinceramente estoy adelantando unos seis meses lo que tenía planeado, que era terminar con las motos para dar inicio a a lo nuevo”.

Kevin Benavides se caracteriza por su tenacidad para reinventarse ante las adversidades. Ahora buscará un nuevo camino en autos (Prensa ASO / Rally Dakar)

Sobre en qué momento o qué hecho preciso lo llevó a tomar su decisión, contó: “Hace un tiempo atrás me sentí mejor arriba de la moto. Salimos a hacer un roadbook (hoja de ruta) con mi hermano y pude sentirme fuerte de vuelta, pero en cuanto agarraba algo que no estaba realmente preparado, el brazo me volvía a fallar y además que ya manejo. Me di cuenta que ya manejo con una cierta precaución porque obviamente no me quiero golpear el brazo. Entonces ahí dije no, ¿qué estoy haciendo acá? Porque ya no tiene sentido estar corriendo con esa precaución“.

Esa exigencia extrema a la que apuntó tiene que ver, por ejemplo, con la veces que se rehizo luego de sus caídas y accidentes o el ganar su segundo Rally Dakar por apenas 43 segundos sobre Toby Price, aquel día que salió en modo “Champagne o suero”, como le confesó a este medio tras vencer en 2023. “En el rally necesito ese grado de locura que siempre hemos tenido y me he dado cuenta que no puedo estar a ese a ese nivel. Y bueno, imagínate que estaba simplemente viendo si podía agarrar bien el embrague o cosas así. El último Dakar pude correrlo porque sé manejar bien en moto, pero me mantuve con un brazo y medio arriba de la carrera. También lo sufrí y no quiero seguir sufriendo arriba de la moto”.

Kevin Benavides celebra su triunfo en motos en 2023 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Sin embargo, como en esas veces que debió reinventarse y salir adelante, esta vez buscará seguir corriendo, aunque en autos. “Amo la competición, correr, y estar en el Dakar. Entonces simplemente vamos a pasar de 2 a 4 ruedas”.

Ya fue el primer sudamericano en ganar en motos y ahora buscará mantener esa condición y agregarle una victoria en coches. Por ahora no tiene definido en qué categoría y está preparando su futuro. “Stéphane Peterhansel y Nani Roma fueron los primeros europeos en vencer en motos y autos, yo quiero ser el primer sudamericano en hacerlo”, concluyó.

Este medio averiguó que a lo largo de su carrera, Kevin Benavides sufrió no menos de 25 fracturas entre caídas y accidentes en motos. En cada caso logró reponerse en tiempo récord debido a su buen estado físico, pero también tiene una particular forma de acelerar su recuperación. Es un ejemplo de lucha y resiliencia. Ahora buscará reescribir su historia con un nuevo desafío arriba de los autos.