El piloto argentino que disfruta de sus vacaciones con el campeón de Fórmula 1 Lando Norris

El campeón de la F1 y el piloto argentino disfrutaron de las vacaciones juntos

Sacha Fenestraz es una de las estrellas que representan a la bandera de Argentina en las principales categorías del automovilismo alrededor del mundo. El corredor de 26 años, que nació en Francia y creció en Córdoba, compitió en categorías juveniles de monopostos, participó en la Fórmula E y actualmente se destaca en la Super Fórmula Japonesa.

El cordobés mantiene una gran relación con Lando Norris, flamante campeón de la F1 con McLaren, con quien disfruta unos días de vacaciones esquiando juntos en Courchevel, Francia.

“Últimas semanas del año con amigos y familia. Feliz Navidad a todos, espero que Papá Noel les traiga unos lindos regalitos”, comentó el piloto albiceleste en una publicación de su Instagram. El posteo estuvo acompañado de una serie de fotos en las que compartió los momentos que pasó con Lando Norris y otros corredores, como Edward Jones y Max Fewtrell, y el conocido DJ neerlandés Martin Garrix.

Ed Jones, que participó en la IndyCar y las 24 horas de Le Mans, publicó un video de todos juntos esquiando en la nieve. Allí se puede ver a Lando Norris con miedo de bajar una gran pendiente. “No quiero hacer esto... no sé si quiero hacerlo”, soltó el campeón de la Fórmula 1 en 2025. Por su parte, se escuchó a Sacha Fenestraz en la misma línea: “Por el amor de Dios”.

Hace algunos años, el propio Fenestraz le contó a Infobae cómo surgió su amistad con Lando Norris y reveló que vivieron juntos en Inglaterra. “Fue en el equipo Tech 1 de la Fórmula Renault Europea. Ahí corría contra Lando y nos hicimos amigos en esa época. A fines de 2016 se me acercó el manager de Lando, Fraser Sheader, que sigue siendo mi representante hoy en día”, relató. “Es una persona increíble. Tiene un corazón inmenso. Es una persona muy buena”, expresó.

“Una vez recibimos una factura de luz y nos arrancaron la cabeza. Ese verano hizo mucho calor en Inglaterra y un día le dije che, deberíamos ir a comprar un aire acondicionado. Después nos enteramos de que tuvimos el calentamiento del piso prendido con casi 30 grados y nos moríamos de calor. Después nos cagamos de la risa”, contó el argentino.

Otro de los momentos divertidos entre ambos es cuando el cordobés le dio de probar fernet al británico. “Le hice probar fernet cuando vivíamos juntos en Londres. Tenía tantos amigos que me decían: ‘Le tenés que hacer probar el fernet’. No le gustó. A la primera no gusta, es a la tercera que empieza. Pero no llegó a la tercera”, comentó tiempo atrás en una entrevista con Fox Sports.

En diálogo con el portal especializado japonés Auto Sport, Sacha Fenestraz reveló cómo vivió la definición de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Lando Norris se proclamó campeón de la categoría por primera vez. “¡Estaba tan feliz! Lando y yo tenemos el mismo representante, ¡así que fue un momento feliz para todos!”, comentó después de su participación en los test de postemporada de la Super Fórmula Japonesa en Suzuka.

“Iba de camino a Japón para participar en la prueba de la Super Fórmula y vi la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi en el avión. Fue muy estresante verlo, y estuve constantemente estresado durante la carrera. Pero él realmente logró algo increíble. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, probablemente unos ocho o nueve años. En 2018, vivimos juntos cerca de Londres, Inglaterra. Ahora somos mejores amigos”, destacó el cordobés de 26 años.

A pesar de la euforia por el título, la comunicación entre ambos tras la victoria fue limitada: “Le envié un mensaje enseguida, me respondió y pudimos charlar un rato. Le pregunté: ‘¿Tienes mucha resaca?’ y me respondió: ‘...sí’”, contó Fenestraz entre risas. En ese entonces, reveló que iban a ir a esquiar juntos con Lando, algo que finalmente llevaron a cabo en Courchevel, Francia.

Vale recordar que Sacha Fenestraz compitió en el 2025 con la escudería Vantelin Team Tom’s en la Super Fórmula Japonesa. Pese a tener buenas actuaciones, con su victoria en la novena carrera en Fuji como la más destacada, terminó la temporada en el octavo puesto con 49 puntos.

