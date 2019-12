Sin embargo no bajó los brazos y buscó nuevos rumbos. En 2019 su horizonte deportivo lo llevó a la tierra del sol naciente. “No podía seguir en Europa y en lo presupuestario estaba complicado. Estuve muy cerca de dejar el automovilismo. Pero Loïc Duval (piloto francés) me recomendó con equipos de Japón y me abrió puertas. Logré un lugar en la escudería B-Max Racing with Motopark con la que pude ser campeón en la F-3”, agrega quien obtuvo 8 victorias sobre 20 carreras corridas, 5 poles positions y 8 récords de vueltas. Fue contratado y no tuvo que poner presupuesto. Sus éxitos lo llevaron a debutar en el Súper GT Japonés, una de las categorías de gran turismo más importante del mundo. “Eso fue gracias al equipo Kondo Racing, en la clase GT 300”, comenta.