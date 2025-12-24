Deportes

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: "Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio"

El ex presidente denunció un golpe de estado que derivó en la acefalía y anticipó que la apelará ante la Cámara Civil

La llamativa declaración de Marcelo Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

El ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, afirmó en declaraciones a Radio La Red que su destitución fue “un golpe de Estado” y sostuvo que, si el club le devolviera todo el dinero que aportó, debería entregarle una parte del estadio. La situación se produjo tras la Asamblea Extraordinaria que lo removió de su cargo, en medio de una aguda crisis institucional.

Moretti, que actualmente recurre a la justicia para intentar revertir la decisión, expresó: “Estoy completamente seguro de que la justicia me va a dar la razón porque esto fue un golpe de Estado”. El ex dirigente indicó que solicitará la reconsideración de la sentencia en primera instancia y, de ser necesario, apelará ante la Cámara Civil. “Esta vez es más absurdo, me hicieron un golpe de Estado, no hay dudas”, remarcó. Según su relato, la conducción del club fue desplazada por presiones y amenazas, y aseguró que la acefalía se consumó “de manera irregular”.

En esa línea, Moretti justificó su gestión en términos económicos y deportivos, al señalar que el pasivo se redujo en 15 millones de dólares respecto de la administración anterior y que la institución clasificó a la Copa Sudamericana con un presupuesto “muy bajo”. Además, subrayó que, junto con otros directivos y empresas, aportó fondos personales para sostener al club: “De mi bolsillo en dos años puse 400 mil dólares. Todos los aportes están debidamente registrados. Entre todos se hizo una vaquita de 7 u 8 millones de dólares”, detalló el ex presidente.

La frase más llamativa de la entrevista se produjo al referirse a sus aportes financieros: “Si San Lorenzo me tiene que devolver la plata que puse, olvidate, me tienen que dar una parte del estadio. Nunca le reclamé nada al club ni le inicié un juicio y tengo mutuos vencidos”. Moretti manifestó que su figura fue objeto de un “relato construido” en su contra, y atribuyó el desgaste institucional a la falta de respaldo político: “No soy político, soy abogado. Armé mal la lista y me traicionaron muchas personas”.

El conflicto institucional se intensificó el 16 de diciembre, cuando la dirigencia de San Lorenzo resolvió la acefalía y la convocatoria a elecciones anticipadas. En la Asamblea Extraordinaria, Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio tras imponerse por 35 votos a 31 a Matías Lammens, mientras que los comicios definitivos se desarrollarán el 30 de mayo de 2026. Costantino, quien ha integrado administraciones anteriores y ocupó el tercer lugar en las elecciones de 2023, contará con Valeria Carta Moglieta en la vicepresidencia.

En medio de las tensiones, Moretti negó irregularidades en su gestión y rechazó versiones sobre deudas personales: “No le debo plata a nadie, no tengo deuda con nadie”, afirmó. Además, advirtió que cualquier operación de venta con el club Boca Juniors está imposibilitada por un embargo del fondo suizo relacionado al pase de Martegani.

La definición judicial sobre su situación podría conocerse el viernes, según anticipó el propio Moretti en diálogo con Radio La Red. De persistir el rechazo a su reclamo, el ex presidente adelantó que apelará y solicitará habilitar la feria judicial, como en instancias previas.

