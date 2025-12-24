El gesto desconocido de Riquelme con un niño que conmovió a una eminencia del Hospital Garrahan: “Una alegría inmensa”

El desconocido gesto de Riquelme con un niño trasplantado que impactó a una eminencia del Hospital Garrahan

La visita de Juan Román Riquelme a un niño trasplantado en el Hospital Garrahan quedó grabada en la memoria del reconocido cirujano cardiovascular infantil Horacio Vogelfang, quien dedicó más de 30 años a transformar vidas a través de los trasplantes cardíacos en hospitales públicos de Argentina. Según relató el propio Vogelfang en una entrevista con La Pasión Stream, la historia de un paciente pediátrico de Santiago del Estero, que soñaba con conocer a sus ídolos de Boca Juniors durante su internación, se convirtió en uno de los episodios más emotivos de su carrera.

El niño, identificado como Juan, vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad en una zona rural de Santiago del Estero. De acuerdo con Vogelfang, un asistente social detectó la gravedad de su estado de salud y gestionó su traslado en avión sanitario al Hospital Garrahan, en Buenos Aires. “A ese chiquito lo descubre un asistente social con criterio y sentido común. Inmediatamente supo: Este chiquito está muy grave”, recordó el cirujano.

El equipo médico implantó un corazón artificial a Juan esa misma noche. El pequeño permaneció con el dispositivo entre cuatro y seis meses hasta que surgió un donante compatible y pudo ser trasplantado. Mientras aguardaba el trasplante, Juan expresó uno de sus mayores deseos: conocer a Juan Román Riquelme y a Martín Palermo, referentes de Boca Juniors. “Al final me voy a morir y no voy a conocer ni a Riquelme ni a Palermo”, confesó el niño en una de las visitas del cirujano.

El encuentro con los futbolistas presentaba dificultades logísticas. El día que se había planificado la visita, un partido entre Boca y River Plate fue suspendido por una tormenta, lo que impidió la llegada de los jugadores al hospital. A la semana siguiente, Juan fue finalmente trasplantado. Sin embargo, la idea persistió en Vogelfang, quien logró concretar el anhelo del paciente días antes de que recibiera el alta médica. “El viernes previo al alta, Palermo no, pero vino Riquelme con otros tres jugadores de Boca, lo abrazaron, lo saludaron, le dieron la camiseta, la firmaron. Y bueno, fue una alegría inmensa”, relató el cirujano.

Por su parte, los gestos solidarios de Juan Román Riquelme, hoy presidente de Boca Juniors, han trascendido el ámbito deportivo y se repiten en distintas circunstancias. Otro caso reciente, involucró a Francisco Olguín, un niño mendocino de diez años que padece epidermólisis bullosa, una enfermedad genética que vuelve la piel extremadamente frágil. Durante la infancia de Francisco, solo los videos de las jugadas de Riquelme lograban aliviar su dolor durante los dolorosos cambios de vendas, según relató su madre a medios locales.

La historia de Francisco se viralizó en redes sociales y despertó una campaña para que pudiera conocer a su ídolo. Finalmente, la familia fue invitada a Buenos Aires y asistió a la Bombonera, donde Riquelme los recibió y le obsequió al niño dos camisetas, incluyendo una con el número diez. “Cuando llegó Román, se quedó duro. Primero no reaccionó y después fue a abrazarlo directamente”, contó la madre del niño. El video del encuentro se difundió en redes y fue celebrado por hinchas de distintos clubes.

Horacio Vogelfang, cirujano cardiovascular infantil (MN 50.332)

La trayectoria de Horacio Vogelfang en el Hospital Garrahan se caracteriza por la puesta en marcha del primer programa de trasplante cardíaco infantil en hospitales públicos del país. Su labor permitió que cientos de niños accedieran a una segunda oportunidad de vida. “Tenía la necesidad de hacer trasplantes en niños, niñas. No se hacían en hospitales públicos y era verdaderamente una necesidad”, explicó Vogelfang en una entrevista con Infobae.

Respecto a la recuperación de los pacientes pediátricos trasplantados, Vogelfang destacó que logran una alta calidad de vida y pueden participar en actividades físicas e incluso competencias deportivas internacionales. No obstante, advirtió sobre la necesidad de controles permanentes y medicación inmunosupresora de por vida. “Nuestros donantes suelen ser niños o adolescentes, padres que toman decisiones en un momento de devastación absoluta”, subrayó el cirujano, resaltando el valor de la solidaridad comunitaria durante el proceso de donación.

El retiro hospitalario de Vogelfang lo llevó a escribir “El corazón en la mano”, obra en la que narra los desafíos técnicos y humanos de la cirugía cardíaca infantil. En sus palabras, la vida en el quirófano está marcada no solo por la precisión médica, sino también por los lazos afectivos y las historias humanas que atraviesan cada intervención.