El categórico posteo de Maravilla Martínez tras la repercusión del video con el pedido de un amigo hincha de Boca

La llamativa respuesta de Maravilla Martínez a un amigo hincha de Boca que lo pidió como refuerzo

En plena efervescencia del mercado de pases, la fidelidad de Adrián “Maravilla” Martínez a Racing Club cobró mayor relieve tras un video viral que avivó rumores sobre un supuesto interés de Boca Juniors. Diez días después de marcar un gol destacado en la final del Torneo Clausura —donde Racing sucumbió por penales ante Estudiantes de La Plata— el máximo goleador de los últimos dos años se pronunció en sus redes sociales y reiteró públicamente su deseo de retirarse en La Academia, disipando toda duda sobre una posible transferencia. Martínez reafirmó su compromiso con Racing mediante un mensaje categórico: “Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad”.

El episodio que reavivó la conversación surgió durante las vacaciones del delantero. En un video que circuló masivamente —con tono distendido e irónico—, un amigo suyo intentaba forzar la idea de que Martínez fichara para Boca Juniors, dirigiéndose al propio Juan Román Riquelme y enfatizando el alto costo que representaría su pase. Durante la grabación, mientras Martínez vestía un short de Racing, su amigo insistía: “Riquelme, este es el nueve para Boca, pero bueno, vos nunca querés poner la plata. Vale caro. Es el mejor, pero vale caro”, a lo que el futbolista respondió en tono de humor: “122 millones de dólares”, en referencia a la cláusula de rescisión recientemente establecida. Esta cifra de USD 122 millones constituye un nuevo récord en Argentina, superando los 100 millones que River Plate fijó para Bautista Dadín y Axel Woiski.

El contundente posteo de Maravilla Martínez luego de que se viralizara el pedido de su amigo hincha de Boca

La declaración pública de Martínez, difundida primero como una respuesta implícita en redes sociales y luego amplificada por medios deportivos nacionales, tiene particular peso en el contexto actual, donde las especulaciones sobre traspasos abundan. Además de su permanencia, el propio atacante destacó su agradecimiento a la dirigencia del club y a los hinchas. Así lo expresó tras renovar su contrato hasta 2028, año en que alcanzará los 36 años: “Estoy muy contento. Un gran paso para mí tomar la decisión de quizás retirarme en este club. Es algo muy lindo porque la verdad que no me lo esperaba: la tranquilidad de saber que voy a seguir vistiendo esta camiseta hasta quizás los últimos años de mi carrera, hasta que me retire”.

El impacto de Maravilla Martínez en Racing resulta indiscutible. En apenas dos temporadas, el oriundo de Campana ha sumado 52 goles, además de haber roto múltiples récords individuales y consolidado una relación sólida con la afición. Al respecto, el propio delantero valoró la influencia del público y la institución: “La verdad que muy agradecido acá con la gente. La gente que maneja el club, el hincha que tanto me pidió y que hizo lo posible para que me pudiera quedar acá. Agradecerles por todo el cariño, por todo lo que me brindan y ojalá que podamos seguir a este nivel, que lo podamos mantener esta temporada así puede tener muchas más alegrías también el club”.

Milton Giménez es el apuntado por Gustavo Costas para Racing (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Mientras tanto, la directiva de Racing intensifica gestiones con Boca Juniors para sumar al delantero Milton Giménez a pedido expreso del entrenador Gustavo Costas. El Xeneize, por su parte, estudia la posibilidad de plantear una operación que involucre al lateral izquierdo Gabriel Rojas, valorado como uno de los futbolistas más sólidos de su puesto en los últimos años y pieza relevante en el esquema del club de Avellaneda. Aún no se formalizó ninguna oferta directa entre ambos clubes, aunque ya se establecieron contactos con los representantes del atacante.

Racing ya había intentado conseguir a Giménez durante la ventana anterior, donde la dirigencia de Boca reclamaba una cifra cercana a los siete millones de dólares (USD 7.000.000), monto que representaba tres millones más de lo que el club de la Ribera había abonado a Banfield en el invierno de 2024 para hacerse con los servicios del futbolista. Frente a esa exigencia, la negociación anterior se diluyó y Racing optó por otro delantero, Elías Torres, cuya etapa en el plantel estuvo signada por lesiones e intermitencia, mientras que Adrián Balboa, su otro recambio en ataque, tampoco convenció y aparece como posible baja durante el verano.

Boca considera a Giménez prescindible bajo una condición inamovible: recuperar los cuatro millones de dólares (USD 4.000.000) invertidos en el invierno del año pasado. Si el acuerdo incluyera esa suma o la incorporación de algún jugador como parte de pago, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estaría abierta a analizar la propuesta.