Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

Iniciaron su relación en septiembre de 2024

A los 45 años, Venus Williams pasó por el altar para casarse con Andrea Preti a poco más de un año desde que se conocieron. La ex número 1 del mundo inició su relación en un momento dramático de su vida y ambos dieron el siguiente paso con una celebración de seis días, que incluyó múltiples actividades en los Estados Unidos.

La planificación culminó entre el viernes y el sábado pasado. El primer día tuvo lugar la boda en el juzgado a las 6:45 AM bajo una estricta reserva. “No puedo describir lo hermoso, tranquilo, sagrado, emocionante y exaltado que fue. Fue un sueño”, resumió Williams en charla con la revista Vogue, mientras que el modelo italiano lo ubicó como “el segundo mejor día de mi vida”, después del casamiento celebrado en la segunda jornada en Palm Beach, Florida.

La ganadora de 5 Wimbledon y 2 US Open lució un vestido del diseñador de moda libanés Georges Hobeika e ingresó el sábado al recinto con “Ovunque Sarai”, de Irama, un tema musical que tocó las fibras íntimas de su pareja: “La canción es muy especial para mí (Preti). Me recuerda a mi abuela, quien falleció durante el COVID-19”. En este sentido, el hombre lo hizo al ritmo de “I’ll Be There” de los Jackson 5: “Eso representó lo que mi madre es para Venus. Pase lo que pase, ella estará ahí”.

La logística estuvo a cargo de Jennifer Zabinski, quien también organizó la boda de su hermana, Serena, con Alexis Ohanian en 2017. “Empezamos el lunes. Serena nos regaló un hermoso yate y se encargó de toda la comida, de todo. Estuvimos en el barco entre 10 y 12 de nuestros familiares y amigos más cercanos que estaban en la ciudad, y estuvimos cantando, bailando, charlando y simplemente disfrutando el uno del otro”, explicó Venus.

Venus Williams llegó a ser N° 1 del mundo en el tenis y, actualmente, se ubica en el puesto 148 del ranking WTA

El actor y productor invitó a 25 de sus familiares y amigos más cercanos, que arribaron desde Italia para la ocasión. El evento continuó el martes con la despedida de soltera en el patio trasero de la casa de la pareja. Al día siguiente, el miércoles, gozaron de una fiesta en la piscina y los novios asistieron a una cena romántica junto a su círculo íntimo en un restaurante de Miami.

Todo continuó el jueves con un día repleto de actividades deportivas con la posibilidad de practicar voleibol, tenis, quemado, carreras de carretillas y pickleball. “No quería ser la capitana del equipo; solo quería estar en el equipo con mi esposo. Me centraba principalmente en verme guapa. Mientras recorría la carrera de obstáculos, no dejaba de pensar en que no quería romper la tira de mi vestido”, se sinceró Venus Williams.

El copropietario de un restaurante orgánico en Roma llegó al final de la semana muy desgastado por las intensas prácticas llevadas a cabo y el sábado priorizó su físico al término de la boda, mientras todos los demás se fueron en un vehículo a una fiesta posterior. Así lo explicó la tenista norteamericana: “Andrea se fue a dormir, Dios lo bendiga. Tenía que descansar un poco con nuestro perro. Pero me uní. Estaban poniendo Sexyy Red y French Montana, y estábamos bailando en el autobús”. Expresó que el grupo fue “echado” a las 2 de la madrugada del establecimiento Sophia’s Hobe Sound.

Incluso, la hermana de Serena Williams habilitó la posibilidad de que sus propios seguidores le mandaran preguntas en su cuenta oficial de Instagram bajo la consigna de “adivina que hice este fin de semana”. Uno de los usuarios le preguntó: “¿Te casaste con el amor de tu vida?”. La respuesta estuvo acompañada de un “sí” rotundo y contó que fueron acompañados por “todos” sus seres queridos. Otra persona se lo tomó con un tinte de humor y la interrogó por su imagen con el vestido de novia: “¿Preparaste un nuevo look para Wimbledon?”. “¡He tenido mucho éxito con el blanco!“, devolvió Venus.

Una de las respuestas de Venus Williams a sus seguidores

La historia de amor entre Venus Williams y Andrea Preti comenzó en la Semana de la Moda celebrada en Milán del 17 al 23 de septiembre de 2024. La cuádruple medallista dorada en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012 dejó seis años de soltería para iniciar una relación: “Nos conocimos en el desfile de Gucci. Yo estaba en el Lago Como en un viaje de hermanas cuando recibí una invitación de último minuto y decidí ir por capricho, y Andrea estaba cansado. Ninguno de los dos pensaba estar allí”.

Luego, Preti organizó un aperitivo VIP y quedó maravillado cuando vio a la mujer. “Eres guapísima”, le soltó y rápidamente intercambiaron números de teléfono. Todo siguió en Londres, donde Williams lo invitó a desayunar con su familia: “Ya superé la fase de andar a escondidas”. “Después de nuestras citas en Londres, supe que me iba a casar con él. La gente siempre dice que simplemente lo sabe, y yo simplemente lo supe“, aseguró la deportista.

Una decena de días después, a Venus la diagnosticaron un adenomioma, una afección que se produce cuando el tejido del revestimiento uterino crece en la pared y puede hacer que el útero aumente su tamaño de manera exponencial hasta el punto de provocar dolores y menstruaciones abundantes. Así recuerda esa época: “Estaba muy deprimida, me sentía abrumada”. Andrea fue un sostén clave y la puso en contacto con un médico que conocía en Italia: “Era muy temprano en nuestra relación, pero estábamos pasando por muchas cosas, y él me apoyó. Me operaron un mes después de que nos conocimos. Fue una locura, pero así fue como nos conocimos”.

Andrea Preti es un modelo y empresario italiano

El 31 de enero de 2025 se comprometieron en la Toscana gracias a una propuesta romántica del modelo, quien sugirió pedirle un deseo a una estrella mientras cenaban: “Me preguntó: ‘¿Quieres oír mi deseo?’. Dije: ‘¡Sí, genial!’. Y cuando me giré, tenía el anillo en el bolsillo. Me preguntó: ‘¿Quieres casarte conmigo?’. Y no podía parar de saltar, reír y sonreír porque eso es lo que hago cuando gano partidos importantes. Pensaba: ¡Sí, sí, sí!“.

Según repasó Vogue, la pareja se casó por primera vez el 18 de septiembre en Ischia, Italia, pero no pudieron completar todo lo que tenían pensado. “Soñábamos con casarnos en Italia. Pero no tuvimos tiempo suficiente para los trámites; como soy extranjera, puede tardar unos ocho meses. Así que decidimos celebrar una segunda boda”, concluyó Venus Williams.