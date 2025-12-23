La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Cristiano Ronaldo adquirió dos propiedades de "ultra lujo"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez se convirtieron en los primeros propietarios de dos villas de ultra lujo en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, un exclusivo complejo sobre las arenas blancas del Mar Rojo en Arabia Saudita.

La pareja destacó la adquisición de sus nuevas residencias como un refugio de privacidad y serenidad para disfrutar en familia. El enclave solo tiene una exclusiva forma de acceso: “Situado a casi 26 km del continente y solo accesible en barco privado o hidroavión”, detallaron los desarrolladores.

“El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”, destacó el propio Cristiano Ronaldo en declaraciones recogida por la página web oficial del desarrollador.

Las villas adquiridas por Ronaldo y Rodríguez forman parte de una colección ultra exclusiva de tan solo 19 residencias privadas, distribuidas en una isla ubicada a casi 26 kilómetros del continente saudí. Una de las propiedades cuenta con tres habitaciones, ideal para la convivencia familiar, mientras que la segunda posee dos habitaciones, pensada para escapadas más íntimas. Ambas viviendas ofrecen servicios personalizados y un diseño de primer nivel, según información proporcionada por la empresa Red Sea Global: “Las viviendas forman parte de la colección de residencias de ultra lujo“, destacaron en el sitio.

El futbolista fue varias veces a vacacionar al lugar

John Pagano, director ejecutivo de la empresa encargada del proyecto, dio la bienvenida a la pareja mediante un comunicado: “Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad. Su decisión de ser propietarios aquí refleja el atractivo del destino entre quienes buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza”.

El complejo Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, es uno de los proyectos emblemáticos de turismo regenerativo incluidos dentro de la estrategia Saudi Vision 2030, que apuesta por un desarrollo turístico de lujo alineado con la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, la institución informó que todo el desarrollo funciona con energía 100% renovable y mantiene el objetivo de lograr un beneficio neto de conservación del 30% para los ecosistemas locales para 2040.

El grupo promotor afirmó que el proyecto prioriza la protección de hábitats con diversidad biológica, como manglares, praderas marinas, corales y vegetación terrestre, para promover la biodiversidad y contribuir a la captura de carbono.

“Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad de The Red Sea Residences", comentó el director de proyecto

El precio de salida de estas villas ronda los 15,5 millones de riyales saudíes (aproximadamente 4.5 millones de dólares), aunque no trascendió el monto exacto desembolsado por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La pareja ya explora nuevas oportunidades de inversión en el mismo destino.

En materia de conectividad, el Mar Rojo dispone de un aeropuerto internacional (RSI) que facilita el acceso a visitantes de regiones como Doha, Dubái, Milán, Yeda y Riad. El destino, que ya cuenta con diez hoteles de lujo operativos, se posiciona como uno de los referentes del turismo premium en el mundo árabe, impulsado por su clima moderado y su capacidad de atraer tanto a figuras públicas como a turistas exigentes.

La empresa en cuestión fue la encargada de confirmar la noticia y publicó en su cuenta oficial de Instagram: “De visitante a propietario; elige la leyenda Cristiano Ronaldo un resort Ritz-Carlton Reserve en el Red Sea Destination, convirtiéndolo en su propio hogar privado. Este paso confirma la singularidad de las unidades al ofrecer un estilo de vida que combina privacidad absoluta con un enfoque rejuvenecedor en plena naturaleza”.

El Mar Rojo dispone de un aeropuerto internacional (RSI)

Solo admite acceso mediante hidroavión o barco privado