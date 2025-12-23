Deportes

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

El astro luso y su pareja Georgina Rodríguez se convirtieron en los primeros propietarios del lugar

Guardar
Cristiano Ronaldo adquirió dos propiedades
Cristiano Ronaldo adquirió dos propiedades de "ultra lujo"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez se convirtieron en los primeros propietarios de dos villas de ultra lujo en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, un exclusivo complejo sobre las arenas blancas del Mar Rojo en Arabia Saudita.

La pareja destacó la adquisición de sus nuevas residencias como un refugio de privacidad y serenidad para disfrutar en familia. El enclave solo tiene una exclusiva forma de acceso: “Situado a casi 26 km del continente y solo accesible en barco privado o hidroavión”, detallaron los desarrolladores.

“El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”, destacó el propio Cristiano Ronaldo en declaraciones recogida por la página web oficial del desarrollador.

Las villas adquiridas por Ronaldo y Rodríguez forman parte de una colección ultra exclusiva de tan solo 19 residencias privadas, distribuidas en una isla ubicada a casi 26 kilómetros del continente saudí. Una de las propiedades cuenta con tres habitaciones, ideal para la convivencia familiar, mientras que la segunda posee dos habitaciones, pensada para escapadas más íntimas. Ambas viviendas ofrecen servicios personalizados y un diseño de primer nivel, según información proporcionada por la empresa Red Sea Global: “Las viviendas forman parte de la colección de residencias de ultra lujo“, destacaron en el sitio.

El futbolista fue varias veces
El futbolista fue varias veces a vacacionar al lugar

John Pagano, director ejecutivo de la empresa encargada del proyecto, dio la bienvenida a la pareja mediante un comunicado: “Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad. Su decisión de ser propietarios aquí refleja el atractivo del destino entre quienes buscan aventura con privacidad, lujo y naturaleza”.

El complejo Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, es uno de los proyectos emblemáticos de turismo regenerativo incluidos dentro de la estrategia Saudi Vision 2030, que apuesta por un desarrollo turístico de lujo alineado con la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, la institución informó que todo el desarrollo funciona con energía 100% renovable y mantiene el objetivo de lograr un beneficio neto de conservación del 30% para los ecosistemas locales para 2040.

El grupo promotor afirmó que el proyecto prioriza la protección de hábitats con diversidad biológica, como manglares, praderas marinas, corales y vegetación terrestre, para promover la biodiversidad y contribuir a la captura de carbono.

“Nos complace dar la bienvenida
“Nos complace dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad de The Red Sea Residences", comentó el director de proyecto

El precio de salida de estas villas ronda los 15,5 millones de riyales saudíes (aproximadamente 4.5 millones de dólares), aunque no trascendió el monto exacto desembolsado por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. La pareja ya explora nuevas oportunidades de inversión en el mismo destino.

En materia de conectividad, el Mar Rojo dispone de un aeropuerto internacional (RSI) que facilita el acceso a visitantes de regiones como Doha, Dubái, Milán, Yeda y Riad. El destino, que ya cuenta con diez hoteles de lujo operativos, se posiciona como uno de los referentes del turismo premium en el mundo árabe, impulsado por su clima moderado y su capacidad de atraer tanto a figuras públicas como a turistas exigentes.

La empresa en cuestión fue la encargada de confirmar la noticia y publicó en su cuenta oficial de Instagram: “De visitante a propietario; elige la leyenda Cristiano Ronaldo un resort Ritz-Carlton Reserve en el Red Sea Destination, convirtiéndolo en su propio hogar privado. Este paso confirma la singularidad de las unidades al ofrecer un estilo de vida que combina privacidad absoluta con un enfoque rejuvenecedor en plena naturaleza”.

El Mar Rojo dispone de
El Mar Rojo dispone de un aeropuerto internacional (RSI)
Solo admite acceso mediante hidroavión
Solo admite acceso mediante hidroavión o barco privado

Temas Relacionados

deportes-internacionalCristiano RonaldoGeorgina RodríguezArabia Saudita

Últimas Noticias

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El jugador de Golden State Warriors intercambió algunas palabras con Steve Kerr durante un tiempo muerto y no volvió a regresar a la cancha

Nuevo escándalo de Draymond Green

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

El arquero argentino realizó un singular festejo tras la victoria de su equipo contra Manchester United

El detrás de escena del

Conmoción en Alemania por la muerte del futbolista Sebastian Hertner tras caer de una aerosilla desde 70 metros en sus vacaciones

El jugador de 34 años se encontraba en Montenegro junto a su pareja, quien resultó herida en el accidente

Conmoción en Alemania por la

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

Dónde disfrutan de su tiempo libre los futbolistas xeneizes antes de la vuelta al trabajo en 2026

Las vacaciones de los jugadores

Furor en EEUU por “Lady Shaq”, la sensación del básquet que anotó 148 puntos en los últimos 4 partidos

Audi Crooks deslumbra a la NCAA con una combinación de talento y resiliencia que transforma el deporte universitario femenino en Estados Unidos

Furor en EEUU por “Lady
DEPORTES
Nuevo escándalo de Draymond Green

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

Conmoción en Alemania por la muerte del futbolista Sebastian Hertner tras caer de una aerosilla desde 70 metros en sus vacaciones

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

Furor en EEUU por “Lady Shaq”, la sensación del básquet que anotó 148 puntos en los últimos 4 partidos

TELESHOW
La furia de Mauro Icardi

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Entre lágrimas, Yanina Latorre habló de su inminente salida de LAM: la reacción de Ángel de Brito

Edith Hermida: “Beto Casella me mandó un mensaje relindo, cariñoso, deseándome suerte”

Evangelina Anderson sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity con su primera profesión: “Disfruté mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Nochebuena y Navidad a oscuras

Nochebuena y Navidad a oscuras en Cuba: los apagones no darán tregua en las fiestas

Jair Bolsonaro canceló la primera entrevista que iba a conceder en prisión por problemas de salud

Ecuador e Israel fortalecieron su relación bilateral tras visita técnica enfocada en el sector agrícola

El correísmo impulsará un juicio político contra el presidente de la Judicatura de Ecuador

Aumenta la esperanza pero persiste la incertidumbre: así perciben los bolivianos el nuevo rumbo del país