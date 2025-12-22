Deportes

Lucas Bernardi, referente de Newell’s, reveló el gesto que tuvo Di María tras la muerte de su madre: “Interesa la otra parte”

El ex DT de la Lepra contó que Fideo y los dirigentes Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano dejaron de lado la rivalidad y le brindaron su apoyo

El referente leproso contó un íntimo momento

El ex director técnico de Newell’s, Lucas Bernardi, compartió en el programa Boing y sus Secuaces el difícil momento que atraviesa tras el reciente fallecimiento de su madre. Durante la entrevista, el referente rojinegro reveló que recibió mensajes de apoyo de figuras vinculadas a Rosario Central, el club clásico rival.

“Me escribieron Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano (presidente y vicepresidenta del Canalla, respectivamente) y (Ángel) Di María. ¿No lo puedo decir públicamente? Sí, claro. Pero no es lo que me interesa... es la otra parte”, explicó Bernardi, quien valoró el gesto humano por encima de cualquier rivalidad.

El ex futbolista destacó que, aunque no existía una amistad previa con quienes lo contactaron, el respeto superó las diferencias deportivas.

Bernardi reveló que figuras de
Bernardi reveló que figuras de Central lo llamaron tras la muerte de su madre

En su testimonio, resaltó la fortaleza familiar y el aprendizaje que le dejó la enfermedad de su madre: “Mi vieja estuvo 40 años enferma, una locura. Y mi viejo acompañó ese proceso durante 40 años y es lo que uno aprende”. El estratega subrayó que la resiliencia y el apoyo incondicional de su entorno resultaron fundamentales en su vida.

“No he sido una persona fácil nunca. Tengo mis formas y voy para adelante, eso es lo que aprendí de mi papá”, añadió Bernardi.

La sinceridad de Bernardi, sumada a los gestos de respeto de figuras de Rosario Central, evidenció que las rivalidades deportivas pueden quedar en un segundo plano ante las situaciones personales.

Bernardi culminó su segundo ciclo como DT del primer equipo de la Lepra tras asumir de manera interina, luego de la salida de Cristian Fabbiani. El referente estuvo al frente del plantel principal durante tres partidos en el Torneo Clausura. En ese período, Newell´s perdió ante Racing y Unión, ambos por 1-0 y en el Coloso Marcelo Bielsa, y le ganó 2-0 a Huracán en condición de visitante, lo que le permitió encarar la última fecha con la tranquilidad de estar a salvo del descenso.

En su primera etapa, que abarcó desde julio de 2015 a febrero de 2016, el entrenador dirigió al conjunto rosarino en 18 oportunidades, en las que ganó 5 veces, perdió en 8 y empató en 5.

Aunque en un momento se llegó a especular con que podría seguir en el cargo el próximo año, Roberto Sensini, quien asumió como director deportivo, confirmó que Bernadi volverá a hacerse cargo de la Reserva, puesto que ocupaba antes de tomar las riendas del plantel de Primera.

Tras eso, la flamante dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez fue anunciada de forma oficial por Newell’s. Además, se anunció la salida del capitán y referente Éver Banega.

El club apuesta a un nuevo ciclo con contrato hasta diciembre de 2026, en un contexto marcado por el desafío de levantar la campaña tras una temporada previa en la que el equipo aseguró la permanencia recién en la penúltima fecha gracias a la Tabla Anual, y afrontará el Torneo Apertura con un calendario exigente: arrancará como visitante ante Talleres, después recibirá a Independiente y luego enfrentará a Boca en la Bombonera.

El ciclo que se inicia en Newell’s estará marcado por la ausencia del histórico Banega y por el reto de consolidar una identidad competitiva de la mano de una dupla técnica que confía en la construcción de equipos intensos, la integración de las inferiores y la renovación del plantel de cara a una temporada deportiva con alta exigencia.

