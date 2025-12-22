El golazo de chilena de Marruecos en el inicio de la Copa de África: el particular festejo y la reacción del Príncipe

Ayoub El Kaabi convirtió el 2-0 del seleccionado marroquí ante Comoras en el torneo continental que se inició este domingo

La selección de Marruecos comenzó con el pie derecho ante su público en la Copa de África al vencer 2-0 a su par de Comoras en el inicio de la competencia con un golazo espectacular de chilena que le dio un tinte especial al partido inaugural.

En un encuentro disputado ante más de 60 mil espectadores en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, el seleccionado local brindó un gran espectáculo con la victoria que abrió el Grupo A. El delantero del Real Madrid Brahim Díaz inauguró el marcador a los 55 minutos de juego y a los 74′, Ayoub El Kaabi se despachó con una acrobática definición para sentenciar el resultado con el 2-0.

El delantero de 32 años que juega en el Olympiacos de Grecia dio un salto de espaldas en el área para conectar de chilena un centro desde la banda izquierda ejecutado por Nayef Aguerd. La pelota ingresó pegada al palo del arquero de Comoras, que no pudo evitar un golazo impensado. El Kaabi mostró su asombro ante semejante proeza y su primera reacción fue tomarse la cabeza y agitar su mano en señal de sorpresa.

En medio del eufórico relato de la transmisión oficial, las cámaras repitieron el gol desde todos los ángulos posibles y además captaron al Príncipe de Marruecos, Moulay Hassan, que disfrutaba el partido desde su palco. El joven de 22 años reaccionó con aplausos desde la comodidad de su sillón. El mandatario estuvo acompañado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El Príncipe de Marruecos, Moulay Hassan, en el palco de honor del estadio de Rabat con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el inicio de la Copa de África (REUTERS/Stringer)

El conjunto anfitrión, dirigido por Walid Regragui y semifinalista del Mundial de Qatar 2022, se topó durante casi una hora con el arquero Yannick Pandor, que detuvo incluso un penal a Soufiane Rahimi en el minuto 11, lo que complicó las cosas al combinado marroquí, uno de los favoritos de la Copa Africana de Naciones. Por su parte, Yassine Bounou (Bono), había evitado en el minuto 59 que Rafiki Saïd empatara para Comoras.

Por otro lado, la estrella del PSG, Achraf Hakimi, quien se había recuperado de una lesión de tobillo, estuvo en el banco de suplentes. “Necesitamos a Hakimi porque es el mejor jugador de África y uno de los mejores del mundo”, explicó el técnico Regragui luego del partido. “No queríamos tomar ningún riesgo con Achraf. Hemos sido muy cuidadosos y veremos en las próximas 48 horas si puede estar en el siguiente partido”, continuó el DT en declaraciones que publicó la agencia AFP.

Ayoub El Kaabi marcó un golazo de chilena para Marruecos en el inicio de la Copa de África 2025 (Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Marruecos, que estará en la Copa del Mundo 2026 compartiendo grupo con Brasil, Haití y Escocia, buscará llegar afilado a la máxima competencia del fútbol en la Copa de África que se juega en su país hasta el 18 de enero. El próximo partido de los Leones del Atlas será el 26 de diciembre venidero ante Malí, también en Rabat, y cerrarán la fase inicial el 29 ante Zambia.

LOS GRUPOS DE LA COPA ÁFRICA 2025:

Grupo A: Marruecos, Zambia, Malí y Comoras.

Grupo B: Egipto, Sudáfrica, Angola y Zimbabue.

Grupo C: Nigeria, Túnez, Uganda y Tanzania.

Grupo D: Senegal, República Democrática del Congo, Benín y Botsuana.

Grupo E: Argelia, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán.

Grupo F: Costa de Marfil, Camerún, Gabón y Mozambique.

Los primeros dos equipos de cada grupo avanzarán a octavos de final junto a los cuatro mejores terceros que se determinarán por tabla de posiciones. El último campeón es Costa de Marfil, que venció a Nigeria 2-1.