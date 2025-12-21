Deportes

Tenía un solo gol en el año y marcó dos tras entrar desde el banco para darle el título a Estudiantes: la redención de Lucas Alario

El experimentado delantero de 33 años fue la gran figura del Trofeo de Campeones, que terminó con la consagración del Pincha ante Platense

Estudiantes de La Plata cerró un histórico año 2025 al consagrarse campeón del Trofeo de Campeones en una apasionante definición en el Estadio Único de San Nicolás. El Pincha venció 2-1 a Platense con una destacada actuación de Lucas Alario, quien marcó los dos goles de la remontada en los últimos diez minutos de partido tras ingresar desde el banco de suplentes. El dato llamativo es que, durante su tránsito en el elenco de Eduardo Domínguez, únicamente registraba una conversión.

La final del Trofeo de Campeones, en el que se enfrentaron los ganadores del Torneo Apertura y Clausura, se puso cuesta arriba para Estudiantes tras quedar abajo en el marcador por el gol de Franco Zapiola, quien surgió del equipo de La Plata, en el inicio del complemento. Con el resultado adverso, Domínguez realizó modificaciones con el objetivo de cambiar el transcurso del juego. Lucas Alario ingresó al campo a los 73 minutos en lugar de Christian Medina y a los 79 se encargó de estampar el empate.

El colombiano Edwin Cetré lanzó un centro punzante para el arribo de Fabricio Pérez. Este habilitó al delantero de 33 años, que únicamente tuvo que empujar el balón de cabeza. A pesar de que la final se encaminaba al tiempo suplementario, Alario volvió a aparecer para poner el 2-1. Platense marcó mal en un tiro de esquina y el ex River Plate quedó solo dentro del área chica para definir de primera.

*El primer gol de Lucas Alario para igualar el Trofeo de Campeones

“Como fue la final pasada, otra vez nos cuesta remarla desde atrás y se hace muy complejo. Pero lo que más rescato de todo este año, además de los títulos que es muy importante, es la humildad, el carácter, la personalidad que tuvo el equipo para hacerse fuerte mentalmente y pasar las cosas que tuvimos que pasar. Pudimos llegar a fin de año y cerrarlo con dos títulos. La verdad es que nos merecíamos esto por todo lo que laburamos y vivimos”, comentó el Pipa tras la final, en diálogo con ESPN.

Por su parte, en declaraciones con TNT Sports, señaló: “Increíble. Mucha felicidad por cómo se dio. Nos hicieron un gol arrancando el segundo tiempo, la verdad es que nos costó. Sentimos el golpe, pero dimos una muestra más de carácter. Fue el reflejo del partido pasado: no bajar los brazos e intentamos. En lo personal, me tocó a mí convertir y ayudar al equipo. Pero no es nada sin el grupo. Rescato la calidad humana durante todo el año. Tuvimos momentos difíciles, atravesamos momentos complicados. Pero creo que me sostuvo el grupo, el carácter, la personalidad. Yo me quedo con eso”.

Vale destacar que Lucas Alario recaló en Estudiantes de La Plata a principios de 2025 desde el Inter de Porto Alegre. Desde entonces, el experimentado delantero, con pasos previos en Colón de Santa Fe, River Plate, Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt, disputó un total de 28 partidos con la camiseta del Pincha. Sin embargo, hasta este sábado había convertido un solo gol: el gol de la victoria contra Banfield en la fecha 5 del Torneo Clausura.

*El testimonio de Lucas Alario tras ser la figura de la final

Es complicado porque se les exige que hagan goles a los delanteros. Obviamente que vivimos en un fútbol mucho más moderno y distinto al de mis inicios. Tranquilidad, trabajo, no volverse loco y, sobre todo, tener la humildad y la educación de saber esperar y aportar de otro lado. Después, con tal de aprovechar, siempre de la mejor manera. Cada vez que estoy en cancha trato de dar lo mejor y aportar al equipo”, argumentó sobre esto.

En esta misma línea, agregó: “Al final, no hubiese sido un jugador profesional. Las críticas a uno le llegan, lo golpean porque somos seres humanos. Convivimos en una sociedad que es muy pasional. Pero a uno, en mi personalidad, me fortalece y me hace ser más humilde. Voy por ese camino y creo que hoy fue un premio a todo eso”.

Lucas Alario se destapó en el momento más oportuno para Estudiantes al convertir un doblete en la final del Trofeo de Campeones. Este título sobre Platense le permitirá al Pincha pelear por nuevos trofeos en el fútbol argentino en el año 2026.

