Las dos finales a las que se clasificó Estudiantes tras vencer a Platense en el Trofeo de Campeones

Estudiantes se consagró campeón del Trofeo de Campeones en una apasionante final contra Platense (FotoBaires)

El Estadio Único de San Nicolás albergó la definición del Trofeo de Campeones, en la que Estudiantes venció por 2-1 a Platense. Tras el tanto de Franco Zapiola, el Pincha dio vuelta el resultado con un doblete de Lucas Alario, que le brindó la oportunidad de disputar otros dos títulos en 2026 para agrandar sus vitrinas: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Vale recordar que en el presente certamen se enfrentaron el campeón del Torneo Apertura con el del Clausura.

La consagración del Pincha sobre el Calamar le permitió obtener su segundo título en el año 2025 y la posibilidad de sumar otros dos campeonatos en el 2026. Una de las finales a las que se clasificó será la Supercopa Argentina, en la que espera Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina.

La Lepra Mendocina sumó la estrella luego de vencer en los penales por 5-3 al Argentinos Juniors de Nicolás Diez. En el tiempo complementario, donde el equipo de Alfredo Berti sufrió las expulsiones de Franco Amarfil y Alejo Osella, igualaron 2-2. El último campeón de la Supercopa Argentina fue Vélez, que se impuso por 2-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

Platense y Estudiantes definieron al último campeón del fútbol argentino en el año 2025 con el Trofeo de Campeones (FotoBaires)

Por su parte, la otra definición a la que sacó un boleto es para la Supercopa Internacional, que en 2026 pasará a llamarse Supercopa LPF. En esta final el rival será Rosario Central, que fue el mejor equipo de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol al terminar en la cima con 66 unidades.

Vale recordar que, en un principio, dicho certamen se disputaba fuera de la Argentina. Esto cambió en el 2025, ya que se disputó en el Estadio de Independiente, el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini: Vélez venció 2-0 a Estudiantes de La Plata con goles de Tomás Galván y Brian Romero.

Cabe destacar que, desde el año 2025, al equipo que termina puntero de la Liga Profesional también se le otorga el título de Campeón de Liga 2025. El primer equipo en ganarlo fue el Rosario Central de Ángel Di María y Ariel Holan. Fue la consagración que disparó la polémica, porque la AFA y la Liga le entregaron el trofeo al Canalla cuando no estaba estipulado en el reglamento.

Estudiantes de La Plata se metió al Trofeo de Campeones luego de ganar el Torneo Clausura contra Racing (AP foto/Nicolas Aguilera)

Estudiantes de La Plata se metió al Trofeo de Campeones luego de vencer en la tanda de penales a Racing en la definición del Torneo Clausura. Después de meterse a los playoffs en la última jornada y superar en condición de visitante a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia de La Plata, el elenco de Eduardo Domínguez se impuso sobre el equipo de Gustavo Costas en una final apasionante. Guido Carrillo igualó el marcador en los últimos minutos del tiempo regular y estiró el encuentro al suplementario, que derivó en los tiros desde los once pasos.

Todo esto sucedió tras el polémico pasillo de espaldas que el Pincha le realizó al Canalla. Este derivó en la suspensión a Juan Sebastián Verón de sus funciones por seis meses por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA. En este contexto, al igual que la final en Santiago del Estero, el presidente del León vivió la definición en la tribuna.

Del otro lado, Platense sacó su boleto al Trofeo de Campeones después de consagrarse en el primer semestre del Torneo Apertura. En una histórica campaña de la mano de la dupla técnica entre Sergio Gómez y Flavio Orsi, el Calamar dejó en el camino a Racing, River Plate, San Lorenzo -todos de visitante- y se impuso en la final por 1-0 contra Huracán. El tanto del título de la historia del Marrón fue obra de Guido Mainero.

LOS CAMPEONES DEL FÚTBOL ARGENTINO EN 2025

Supercopa Internacional (2024): Talleres de Córdoba (por penales a River Plate)

Torneo Apertura: Platense (1-0 a Huracán)

Supercopa Internacional: Vélez (2-0 a Estudiantes)

Supercopa Argentina: Vélez (2-0 a Central Córdoba)

Copa Argentina: Independiente Rivadavia (por penales a Argentinos Juniors)

Campeón de Liga: Rosario Central (puntero de la tabla anual)

Torneo Clausura: Estudiantes (por penales a Racing)

Trofeo de Campeones: Estudiantes (2-1 a Platense)

*Racing ganó la Recopa Sudamericana y Lanús obtuvo la Copa Sudamericana, como los únicos títulos internacionales de clubes argentinos en el 2025