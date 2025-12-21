Por qué Wolverhampton va camino a convertirse en el peor equipo de la historia de la Premier League

Wolverhampton suma solo dos puntos en la temporada y se acerca al peor récord de la Premier League (foto: REUTERS)

El desarrollo de la actual temporada de la Premier League puso en evidencia el dramático descenso de rendimiento del Wolverhampton Wanderers, un club que hace apenas unos años peleaba en lo más alto, pero hoy se enfrenta a la posibilidad real de convertirse en el peor equipo de la máxima categoría inglesa desde su creación.

Las cifras, las recientes protestas de sus hinchas y el convulso ambiente interno alimentan esa amenaza, mientras los registros históricos empiezan a tambalearse.

Un arranque sin victorias y la sombra del récord negativo

Al haber llegado a casi la mitad de la temporada, Wolverhampton aún no conoce la victoria en la Premier League 2025-2026. Con apenas dos puntos sumados en 15 partidos y una tendencia negativa, el club está encaminado a registrar la peor marca de puntos en la historia del torneo si la dinámica no cambia de forma radical.

Mantener este nivel implicaría que los Wolves terminen la campaña con solo cinco puntos, cifra muy lejana incluso al récord negativo de Derby County en la temporada 2007-2008, que descendió con 11 puntos, el peor registro hasta hoy.

La décima derrota consecutiva, sufrida ante Brentford (0-2), agudizó la crisis y desató fuertes protestas de la hinchada contra los propietarios chinos de Fosun.

“Tenemos que tratar de mejorar. Tenemos que encontrar esa confianza”, señaló recientemente el entrenador, Rob Edwards, en un intento de contener la ola de negatividad que rodea al club, aunque los resultados siguen sin acompañar sus palabras.

El último triunfo en liga data de abril pasado, cuando vencieron a Leicester, un club que también caería a la segunda división. Aquella victoria formó parte de una racha que permitió evitar el descenso la temporada anterior, pero desde entonces nada parece salir bien en Wolverhampton.

El equipo podría terminar la temporada muy por debajo del récord negativo de Derby County que tuvo en el 2007/08 con apenas 11 puntos (foto: AP)

Éxodo de figuras y una plantilla debilitada

Una de las causas fundamentales del desplome del Wolverhampton ha sido la salida sostenida de figuras clave en los últimos mercados de pases. El club perdió a jugadores importantes como Pedro Neto, vendido al Chelsea; Rayan Ait-Nouri, transferido a Manchester City; y Matheus Cunha, ahora en Manchester United. A ellos se suman las partidas de Matheus Nunes (City), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) y Ruben Neves (Al-Hilal).

El éxodo de talento debilitó a un equipo que recientemente sumó dos séptimos puestos consecutivos, en 2019 y 2020, lo cual les permitió competir en UEFA Europa League, consolidando un proceso exitoso que ahora parece estar lejos en el tiempo.

Sin reemplazos de peso ni un proyecto deportivo claro, Wolverhampton encadenó situaciones negativas tanto deportivas como dirigenciales. Vitor Pereira, técnico portugués que asumió el equipo, fue despedido en noviembre tras una serie de malos resultados, pero su sucesor, Edwards, tampoco logró revertir el rumbo.

“El trabajo ahora parece más bien una cuestión de limitar daños”, señaló el actual DT, dejando en evidencia la magnitud del desafío.

En paralelo, la estadística marca un dato alarmante: con una diferencia de gol de -25 y 13 puntos por debajo del puesto de salvación, la permanencia luce imposible. A pesar de este panorama, el defensor Emmanuel Agbadou intentó transmitir esperanza: “No vamos a rendirnos. Vamos a intentar darlo todo para, al menos, terminar nuestra temporada de la mejor manera posible”, dijo el zaguero, aunque la realidad parece pesar demasiado.

En 2020, Wolves llegó hasta cuartos de final en la Europa League y cayó ante Sevilla, quien terminaría siendo el campeón de dicha edición (foto: REUTERS)

La presión de los registros

En los casi 30 años de historia de la Premier League, ningún equipo ha descendido con menos de 11 puntos. Al día de hoy, Wolverhampton marcha muy por debajo de la línea del histórico Derby y también de Southampton, que en 2024 fue relegado con apenas 12 puntos.

La situación de Wolves se agrava si se considera que, desde abril a la fecha, solo han sumado empates y derrotas, encadenando una serie de resultados que les sitúa, incluso, lejos de otros descensos traumáticos como el de Sheffield United en 2024 (16 puntos).

A pesar de la tendencia negativa, aún resta para que los Wolves igualen la peor racha de derrotas seguidas en una temporada. Según el estadístico Opta, Sunderland ostenta ese récord con 20 derrotas sucesivas entre dos campeonatos, quince de ellas en una sola edición (2002-2003). El equipo de Molineux se acerca semana a semana a esas cifras, en una campaña que parece destinada a quedar en la memoria colectiva de la Premier League, por los motivos menos deseados.

La diferencia de gol negativa y la distancia de varios puntos respecto a la salvación complican la permanencia de los Wolves (foto: REUTERS)

La presión no solo viene de los registros históricos, sino también del clima de tensión social dentro y fuera del vestuario. Las protestas continuas de los aficionados, el rechazo a la dirigencia y la ausencia de un proyecto deportivo convincente alimentan un ambiente tóxico.

“La afición se acostumbró a la excelencia reciente, pero el éxodo de estrellas y la falta de rumbo han convertido al club en una sombra de lo que fue”, sintetizan diferentes voces en el entorno del club.

Por delante, el calendario no cede. Antes de que finalice el año, los Wolves deberán visitar Anfield -Liverpool- y Old Trafford -Manchester United- para intentar sumar sus primeros tres puntos y comenzar el 2026 con un mínimo de esperanza de no caer al Championship.