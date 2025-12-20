El reencuentro de Oriana Sabatini con Leandro Paredes y Camila Galante que alimentó el rumor de la llegada de Dybala a Boca

Oriana Sabatini, Leandro Paredes Camila Galante se reencontraron en Roma (Instagram)

El reciente encuentro en Roma entre Oriana Sabatini, Camila Galante, Leandro Paredes y los hijos de la pareja Galante-Paredes no pasó desapercibido en redes sociales, especialmente tras las declaraciones de Catherine Fulop —madre de Oriana— sobre la soledad que atravesaba su hija en la capital italiana. La postal del reencuentro familiar y de amistad se viralizó rápidamente y le puso fin a las especulaciones sobre el día a día de la artista mientras espera la llegada de su primer hijo junto a Paulo Dybala.

En la imagen compartida por Oriana, se la ve sonriente y relajada junto a Camila Galante, quien sostiene con ternura a la hija más pequeña del clan. A su lado aparecen Leandro Paredes, campeón mundial y amigo cercano de Dybala y Oriana, y el hijo mayor de la pareja, que posa contento en primer plano. Detrás, una peatonal de Roma, comercios y la icónica casa de modas Fendi completan el escenario europeo, ofreciendo el marco cosmopolita y elegante que acompaña todos los movimientos de este grupo de figuras.

Sobre la foto, Camila Galante escribió: “Las amamos mucho”, en referencia a la actriz y a la beba que está esperando. Oriana respondió con “Los amo tantooooooo”, mostrando con simpleza y calidez la intimidad y el cariño que define el vínculo de ambos grupos familiares más allá de la exposición pública del fútbol, la música y la moda.

El feliz reencuentro de Paredes, Sabatini y Camila luego de la mudanza

Esta foto fue compartida luego de la confesión de Cathy, suegra de Paulo Dybala, que generó un nuevo foco de atención entre los seguidores de Boca Juniors. Fulop reveló que su hija, quien espera su primer hijo junto al futbolista, atraviesa un momento de soledad en Roma tras la partida de sus amigos más cercanos. Esta situación ha reavivado las expectativas de los hinchas xeneizes sobre un posible regreso de Dybala a la Argentina.

Durante su entrevista con Mario Pergolini para Otro día Perdido (El Trece), Fulop describió el clima familiar que rodea a la pareja en la capital italiana. Según relató, Oriana Sabatini, embarazada y residiendo en Roma, ha manifestado su deseo de dejar la ciudad. La actriz explicó que la partida de Leandro Paredes y su esposa Camila, amigos íntimos de la pareja, ha impactado en el ánimo de su hija. “Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami, ellos eran muy unidos, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos…”, expresó Fulop, quien luego matizó su comentario: “Hablando en serio, Ori está muy sola allá”.

La ausencia de Paredes y Camila, quienes compartían actividades cotidianas y una estrecha amistad con la pareja, ha dejado a Sabatini sin su círculo de confianza en Roma. Fulop detalló que la relación entre ambos matrimonios era tan cercana que solían pasar largas jornadas juntos, lo que acentuó el vacío tras su partida.

Catherine Fulop confesó que Oriana Sabatini se siente muy sola en Roma (Video: Otro día perdido-El Trece)

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en el entorno de Boca Juniors. La posibilidad de que Dybala, actualmente en la Roma, considere un regreso al fútbol argentino ha encendido la ilusión entre los hinchas y la dirigencia del club. La situación personal de Sabatini y el deseo de la familia de reunirse en Argentina alimentan las especulaciones sobre un eventual traspaso del delantero a la Ribera.

Fulop, sin embargo, se mostró cauta respecto a los tiempos y condiciones de un posible cambio. Consultada sobre los plazos, aclaró que cualquier decisión se tomaría después del nacimiento de su nieta. “Si es, es para junio. Ahora no: Oriana va a ser mamá en marzo y yo tengo pasaje a Roma en enero”, señaló, dejando en claro que, por el momento, la prioridad es la llegada del bebé y la contención familiar.

En el plano familiar, la postura de Osvaldo Sabatini, padre de Oriana y reconocido hincha de River, también fue mencionada por Fulop. La actriz sugirió que, ante la posibilidad de que su hija y su nieta regresen a la Argentina, el propio Sabatini no tendría objeciones, pese a su simpatía por el club rival.

Mientras tanto, la expectativa en torno a Dybala y su futuro inmediato se mantiene en vilo. La familia prioriza la llegada de la nueva integrante y la estabilidad de Oriana en Roma, dejando abierta la puerta a una posible mudanza, pero solo después de que la situación personal lo permita.