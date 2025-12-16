¿Operativo seducción? Leandro Paredes viajó a Italia y vio jugar a Paulo Dybala en la Roma

En medio de los rumores de la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors en el mercado venidero o a mediados de 2026, Leandro Paredes estuvo presente en el último partido que disputó la Roma con su amigo y ex compañero como protagonista. La Loba se impuso 1-0 en condición de local ante el Como en el estadio Olímpico, donde el cordobés permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.

Según informó ESPN, Paredes viajó a Italia para resolver algunas cuestiones personales que le habían quedado pendientes en el momento en que llevó a cabo su mudanza a Argentina para firmar en el Xeneize. Y, de paso, aprovechó para alentar a su ex equipo y entrevistarse con su amigo personal. ¿Operativo seducción? Eso está por verse: hay quienes aseguran que la Joya podría pensar en desembarcar en la Ribera si le llega una propuesta que al menos se acerque un tanto a las que ya le surgieron desde la MLS y Medio Oriente.

La posibilidad de que Dybala regrese a la Argentina para vestir la camiseta de Boca cobró fuerza tras la decisión de la Roma de no renovar su contrato, lo que podría facilitar su llegada al club xeneize incluso antes de lo previsto. Según el periodista Francesco Balzani, colaborador de La Gazzetta dello Sport, la falta de contacto reciente entre la dirigencia romana y el entorno del futbolista ha reactivado las gestiones para su retorno, abriendo la puerta a un traspaso sin costo en enero y permitiendo al club italiano ahorrar cerca de 4 millones de euros en salarios.

Paredes ingresando al estadio Olímpico de Roma ayer (@retesport)

En el artículo del medio italiano, se detalló que los hermanos de Dybala, Gustavo y Mariano, ya iniciaron conversaciones con la entidad argentina. “Los hermanos de La Joya, Gustavo y Mariano, ya han contactado inicialmente con el club argentino. No en junio, cuando expira el contrato de Dybala, sino en enero. De hecho, la Roma no ha vuelto a contactar con el entorno del delantero. Por lo tanto, la posibilidad de un regreso a Argentina se ha reavivado durante unos días”, publicaron. Esta situación se ve favorecida por la necesidad del entrenador Gasperini de reforzar el ataque, ante posibles salidas de otros jugadores como Evan Ferguson y Tommaso Baldanzi.

Mientras tanto, en el programa Cómo te va de DSports Radio, se afirmó que la llegada de Dybala a Boca podría concretarse en junio de 2026. Un factor personal relevante es que el futbolista y su esposa, la cantante Oriana Sabatini, esperan su primer hijo para marzo, lo que podría influir en la decisión de instalarse en Argentina tras el nacimiento.

La MLS, Medio Oriente o Boca, los posibles destinos de Paulo Dybala (REUTERS/Ciro De Luca)

Desde la dirigencia de Boca, la única voz oficial hasta el momento ha sido la de Marcelo Delgado, actual responsable del Consejo de Fútbol. En diálogo con Radio La Red el 10 de diciembre, Delgado expresó: “Es una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”.

El entusiasmo por el posible regreso de Dybala también se refleja en el entorno de otros futbolistas. Daniel Paredes, padre de Leandro, manifestó en Cadena Xeneize que el campeón del mundo con la selección argentina tiene la intención de jugar junto a su amigo en Boca. Según sus palabras: “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir”. Además, relató haber escuchado una conversación en la que Dybala habría confirmado su deseo: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”. Daniel Paredes reforzó la expectativa de una sociedad deportiva renovada entre ambos: “Paulo va a venir, van a jugar juntos”.