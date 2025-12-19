Tras cerrar a Fausto Vera, cómo sigue el mercado de pases de River Plate: los nuevos apuntados

River Plate concretó el desembarco de Fausto Vera (REUTERS/Carla Carniel)

Tras un mal 2025, River Plate se propuso generar revuelo dentro del mercado de pases con la intención de llevar adelante una refundación del plantel. Luego de una depuración, en la que se despidieron a varios héroes de Madrid (Nacho Fernández, Milton Casco, Enzo Pérez y Pity Martínez), a Miguel Borja y Federico Gattoni; la dirigencia ahora pisó el acelerador para cerrar los refuerzos apuntados por Marcelo Gallardo.

El primero en llegar fue un viejo anhelo de la institución: Fausto Vera, quien quedó relegado en la consideración de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro.

La incorporación del mediocampista refuerza una zona central del campo en la que el equipo del Muñeco buscó sumar jerarquía tras una temporada que expuso la necesidad de variantes de calidad.

Se estima que el futbolista firmará contrato luego del reconocimiento médico previsto para las próximas horas para así sumarse cuanto antes a la pretemporada, que iniciará este sábado en el River Camp. La negociación, que inició hace algunas semanas, concluyó con una cesión con un cargo de USD 500.000 y una opción de compra fijada en USD 4.000.000.

Vale destacar que River buscará sellar la mayoría de las incorporaciones durante esta ventana de transferencia con dicha modalidad de préstamo con una opción de compra, con el objetivo de regular los gastos en las transferencias y reducir el riesgo de inversiones en ciertos jugadores.

Vera irrumpió de gran manera en Argentinos Juniors en 2019, lo que desencadenó un paso al Corinthians en 2022 por 7 millones de dólares y su posterior llegada al Atlético Mineiro en 2024 por 4.5 millones. El entendimiento con River Plate se cerró después de que el director técnico Jorge Sampaoli le informara al mediocampista que no sería tenido en cuenta para el próximo ciclo, hecho que precipitó su salida del club de Belo Horizonte.

En 2025, el volante central sumó 32 presencias entre el Brasileirao, la Copa Sudamericana, la Copa de Brasil y el Campeonato Mineiro, con un saldo de 1.728 minutos disputados y una anotación. Su tarea en cancha reflejó altibajos: inició como titular en 21 ocasiones, terminó el partido solamente en ocho y perdió la titularidad en el tramo final de la liga doméstica.

Elias Báez, alternativa en River Plate para el lateral (@baezelias28)

En paralelo al acuerdo con Vera, el club aceleró gestiones en otros frentes clave. Una de las zonas del campo en la que el club de Núñez busca sumar variantes es en el lateral izquierdo. Tras las complicaciones por Román Vega y Julio Soler (el Bournemouth de Inglaterra tendría conversaciones avanzadas con Ajax de Países Bajos), la institución decidió avanzar por otra opción. La directiva centró su atención en Elías Báez, quien tuvo una destacada temporada en San Lorenzo, club que atraviesa una importante crisis dirigencial, lo que podría dilatar las negociaciones. Otra opción que permanece en estudio es Alexandro Bernabei, actualmente en Inter de Porto Alegre, aunque no se avanzó por el momento.

Gianluca Prestianni, el desequilibrante que apunta Marcelo Gallardo (REUTERS/Rodrigo Antunes)

En el sector ofensivo, la dirigencia centró recursos en la incorporación de un mediapunta con características de desequilibrio. Tras las dificultades que surgieron para concretar la vuelta del Diablito Echeverri, el principal apuntado pasó a ser Gianluca Prestianni, del Benfica de Portugal. El Millonario decidió realizar una segunda oferta por el joven surgido de la cantera de Vélez, en la que se mejoraron las condiciones de un préstamo con cargo y opción de compra por una parte del pase. No obstante, el elenco luso no estaría del todo convencido de ceder al jugador a Sudamérica. La presión del futbolista es lo que mantiene abierta la posibilidad. La alternativa en ese puesto, según la prensa uruguaya, es Leo Fernández, mediapunta actualmente en Peñarol.

Santiago Ascacibar, el líder de Estudiantes (REUTERS/Agustin Marcarian)

Otra negociación relevante gira en torno a Santiago Ascacibar. La dirigencia aguarda el desenlace del Trofeo de Campeones que el mediocampista disputará este sábado frente a Platense, antes de reactivar conversaciones formales. El volante, actual pieza del mediocampo de Estudiantes de La Plata, mantiene el interés del cuerpo técnico, pero el Pincha advirtió que buscará retenerlo para disputar la Copa Libertadores y también estaría en carpeta de Boca Juniors.

Santino Andino, una de las alternativas de River Plate (@ClubGodoyCruz)

Respecto al mercado para la posición de centrodelantero, no se registraron avances sustanciales en los últimos días. El nombre de Tadeo Allende surgió como opción tras su reciente consagración en la MLS con Inter Miami, donde fue determinante durante los playoffs. El punta fue recomendado por la misma representación de Ascacibar y recibió el visto bueno del entrenador, aunque el club norteamericano busca retenerlo debido a su influencia clave en la obtención del título. El pase pertenece al Celta de Vigo de España, que aspira a venderlo. Otra alternativa para la ofensiva es la joya de Godoy Cruz, club que acaba de descender a la Segunda División, Santino Andino.