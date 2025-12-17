Deportes

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

Un club de Europa se posiciona para quedarse con el joven mediapunta argentino

El Diablito Echeverri no cuenta
El Diablito Echeverri no cuenta con minutos en el Leverkusen y Manchester City busca cederlo a otra institución (REUTERS/Leon Kuegeler)

River Plate busca resurgir de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que más ilusionaba en los pasillos del Monumental era Claudio Echeverri, quien no cuenta con los minutos deseados en Bayer Leverkusen y mira con anhelo un regreso a Núñez para ponerse bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Tras un 2025 sin títulos que dejó cuentas pendientes, la dirigencia del Millonario y el cuerpo técnico organizan las próximas incorporaciones y salidas, con miras también a la participación en la Copa Sudamericana. Al tope de la lista aparece el Diablito, pero el sueño de repatriarlo hoy parece complejo.

Al arribar a Manchester City, el futbolista argentino no consiguió establecerse entre los elegidos por Pep Guardiola, lo que desembocó en una cesión al Bayer Leverkusen. La experiencia en la Bundesliga replicó el patrón previo y limitó su presencia en el terreno de juego. Tal como adelantó este sitio y ahora confirmó Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, los Ciudadanos tomaron la decisión de interrumpir de manera anticipada el vínculo con el elenco alemán y comenzó a explorar alternativas que le garantices más minutos al chaqueño.

La opción de que Echeverri regrese a River se mantiene latente por la voluntad del joven. Sin embargo, la intención del cuadro de Manchester es otra. Prefieren que continúe su carrera en Europa y el equipo que pica en punta es el Girona, club perteneciente al City Group.

Allí, los responsables deportivos consideran que el futbolista podrá sumar los minutos que no encontró tanto en Inglaterra como en Alemania. En una instancia anterior, Girona ya había manifestado interés por contar con el argentino, pero la intervención del representante de Echeverri provocó que el destino fuera el fútbol alemán. Esta decisión causó cierta incomodidad en Guardiola, algo que dejó en evidencia en una conferencia de prensa.

La fuerte crítica de Guardiola contra el representante del Diablito Echeverri

“Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos. La intención es siempre esa. Tenemos un aprecio increíble, aprecio a él como futbolista, y lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo. No estoy involucrado ahí dentro, pero no hablé con él. Estoy bastante seguro de que su agente lo sabe todo mejor que nadie”, manifestó hace casi un mes. Luego, cuando le consultaron si el Manchester City lo repescaría desde el Bayer, el entrenador español fue contundente. “Esa es una pregunta para su bello agente...”, afirmó con ironía.

El Diablito, desde su desembarco a la Bundesliga, solamente disputó 11 partidos y brindó una asistencia. Incluso estuvo fuera de los convocados para el último partido del certamen local (victoria 2-0 contra el Colonia).

Ante este cuadro de situación en Núñez decidieron explorar otras alternativas y uno de los nombres que más consenso genera es el del ex Vélez Gianluca Prestianni. No obstante, por el momento las tratativas no parecieran llegar a buen puerto. Si bien el joven vería con buenos ojos volver al país para vestir la banda roja cruzada en el pecho, Benfica no estaría del todo decidido a cederlo a un equipo de Sudamérica por sobre uno en Europa. Incluso rechazó la primera oferta que salió desde el Monumental: una cesión a préstamo por un año con opción de compra del 50 por ciento del pase del mediapunta.

El que se perfila con más fuerza para incorporarse a River Plate es Fausto Vera. El club de Núñez alista una nueva propuesta para Atlético Mineiro con el objetivo de cerrar su llegada tras una primera oferta que no alcanzó las expectativas económicas del equipo brasileño. A pesar del rechazo inicial, las negociaciones avanzan con buena predisposición de ambas instituciones y del propio futbolista, quien dio su conformidad para regresar al fútbol argentino y vestirse con la camiseta millonaria.

Las proyecciones en el club indican que los refuerzos irían sumándose luego de las fiestas de fin de año y, en la mayoría de los casos, ya con la pretemporada avanzada en San Martín de los Andes.

River Plate, Diablito Echeverri, Manchester City, Bayer Leverkusen, Girona, Mercado de pases

