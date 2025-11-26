Deportes

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

Además de un importante éxodo, el director técnico planea sumar jugadores en puestos clave

Guardar
Marcelo Gallardo busca llevar adelante
Marcelo Gallardo busca llevar adelante una importante renovación dentro del plantel (AP Photo/Andre Penner)

Luego de ser eliminado del Torneo Clausura a manos de Racing, River Plate iniciará una etapa clave: Marcelo Gallardo prepara una profunda renovación en el plantel para revertir la crisis futbolística. El entrenador ya definió los puestos que buscará reforzar para 2026 e impulsará una reconfiguración del equipo.

Esta nueva frustración, luego de quedar fuera en los playoffs del torneo local, se suma a una racha de eliminaciones y una final perdida, lo que golpeó fuerte tanto en lo deportivo como en lo institucional. Hace pocas semanas, la flamante nueva conducción del club de Núñez respaldó al Muñeco, quien renovó su contrato y asumió un rol central en el nuevo organigrama del club, en el que se lo reconoce como “CEO” del fútbol riverplatense y se le otorga autoridad para tomar decisiones directas en el mercado de pases.

Según lo que pudo averiguar Infobae, el DT ya trazó los principales lineamientos para 2026: River Plate afrontará una importante limpieza dentro del plantel, orientada a reducir la masa salarial, liberar cupos y dar paso a futbolistas surgidos de las divisiones inferiores. Aunque la lista de nombres no se hizo pública, el foco está puesto en incorporar un volante central, un lateral por izquierda, un volante ofensivo/mediapunta y un delantero.

El Diablito Echeverri, un nombre
El Diablito Echeverri, un nombre que ilusiona en River Plate (@bayer04_es)

Una opción para moverse dentro de los 3/4 de la cancha sonó con fuerza en las últimas horas: la posibilidad de repatriar al Diablito Echeverri. El joven, de 19 años, vive un presente irregular en el Bayer Leverkusen, donde solo sumó 240 minutos en ocho partidos entre Bundesliga y Champions League tras su arribo en agosto. Frente a este escenario, el Manchester City, propietario de su pase, estudia finalizar anticipadamente el préstamo vigente y evalúa nuevos destinos para el jugador. Fuentes consultadas por este medio en Núñez aclaran que la eventual vuelta “es una cuestión más del futbolista que del club por ahora”, de hecho el propio jugador manifestó su interés a través de publicaciones en redes sociales.

En la delantera, en cambio, una opción podría ser Luciano Gondou. El atacante transita un presente con rendimiento irregular en el Zenit de San Petersburgo, donde acumuló únicamente dos goles y dos asistencias en 20 partidos durante la última temporada, luego de haber tenido un inicio prometedor en Rusia. La dirigencia millonaria inició conversaciones informales y el atacante de 24 años habría dado el visto bueno para avanzar en una posible repatriación.

Se prevé que en diciembre expiren los contratos de Federico Gattoni, Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja. Además, Paulo Díaz y Fabricio Bustos analizan emigrar para conseguir mayor continuidad. “La idea es abrir espacio en el vestuario y dar lugar a juveniles del club, acompañados por refuerzos específicos”, detallaron desde el Millonario a este medio.

En el segundo ciclo de Gallardo hasta el momento no pudo coronar en ningún frente. Además de lo acontecido en el Clausura, quedó eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores 2024 frente a Atlético Mineiro, terminó quinto en la Liga Profesional 2024, perdió la final de la Supercopa Internacional 2025 con Talleres de Córdoba, y fue eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura a manos de Platense. A estos resultados se sumó la caída ante Palmeiras en la Copa Libertadores 2025 y una eliminación en semifinales de la Copa Argentina por parte de Independiente Rivadavia de Mendoza.

La directiva y el cuerpo técnico acordaron que la reconstrucción tomaría otra velocidad desde el receso. El desafío principal será rearmar la columna vertebral del equipo. La presión por resultados no da tregua en River Plate. De cara a la pretemporada, el entrenador ya cuenta con el proyecto integral en sus manos. La dirigencia apoya la política de renovación y confía tanto en la gestión de Gallardo como en la promoción de talento propio para fortalecer la identidad del club, consolidando la decisión de recomponer el rumbo tras dos años sin festejos.

Temas Relacionados

River Platemercado de pasesMarcelo Gallardo

Últimas Noticias

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

Vistió los colores de Huracán, Boca y Lanús. Jugó en Italia y España. Los recuerdos de su carrera y su nueva actividad

Jugó con Maradona e hizo

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

Juan Manuel “Cochito” López se fue a Europa siendo adolescente y ganó en su debut. Llegó a tener un precontrato con Benetton, corrió con su padre, y fue compañero del Flaco Traverso

El corralito truncó su sueño

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

El excampeón de la UFC reveló cómo una terapia psicodélica en Tijuana transformó su vida y la de su familia

El extravagante tratamiento al que

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

Cómo nació y por qué es tan importante en el chasis de los autos. El secreto para que se generen las chispas. Los detalles

Para qué sirve la plancha

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

El prodigio del ajedrez de 12 años igualó con Mario Villanueva, su antiguo entrenador

El alumno no superó al
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro