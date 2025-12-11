Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

Tadeo Allende, de gran paso por Inter Miami, aparece en el radar de River para reforzar la delantera (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

River Plate se encuentra en pleno proceso de rearmado de su plantel de cara a la próxima temporada. El club, a la espera de lo que conteste Atlético Mineiro por Fausto Vera y Bournemouth por Julio Soler, avanza con otras negociaciones para incorporar refuerzos antes del regreso a los entrenamientos el 20 de diciembre, y tiene el foco puesto en tres nombres que despiertan expectativa: Santiago Ascacibar, Tadeo Allende y Gianluca Prestianni.

La decisión de no renovarle el contrato al colombiano Miguel Borja obliga al Millonario a mirar con urgencia el mercado de delanteros. La dirigencia fijó su atención en Tadeo Allende, delantero que viene de una destacada temporada en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami. El argentino, con pasado en Godoy Cruz, marcó 24 tantos este año en el fútbol estadounidense y se posicionó como el quinto máximo goleador histórico del club estadounidense. Además, Allende alcanzó un récord en los playoffs al coronarse como el máximo artillero con nueve conversiones.

El pase del atacante pertenece al Celta de Vigo, entidad que lo adquirió por 4,5 millones de euros a comienzos de 2024 y que ahora evalúa distintas propuestas. Mientras el Inter Miami de Lionel Messi intenta retener al jugador en sus filas promoviendo una compra definitiva, en Núñez buscan seducirlo con préstamo con cargo y opción de compra, buscando anticiparse a competidores europeos y a la propia franquicia estadounidense. Su nombre ganó terreno ante las dificultades que surgieron para sacar a Luciano Gondou del Zenit de Rusia.

Santiago Ascacibar, un viejo anhelo de River Plate (REUTERS/Rodrigo Valle)

En paralelo a la operación por el delantero, la dirigencia de River Plate también prioriza la contratación de un mediocampista. Santiago Ascacibar es el nombre que más consenso genera en los pasillos del Monumental. El futbolista se destaca como uno de los principales referentes de Estudiantes de La Plata y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero algunas variables podrían facilitar su salida de la institución platense. El Millonario busca comprar un porcentaje de su pase, ya que el Pincha dejó en claro que no aceptará una cesión temporaria.

La situación del Ruso estaría atada a lo que suceda en la final del Torneo Clausura ante Racing. Si se consagra campeón, accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, lo que podría convencer al mediocampista a cumplir su último año de contrato. Si el resultado no lo acompaña, Ascacibar podría analiz una salida, ya que el conjunto platense solamente disputaría el torneo local.

Vale recordar que hace algunas jornadas se llevó adelante una reunión entre el representante de Ascacibar y la dirigencia de River, instancia en la que también se discutió el nombre de Allende para un posible desembarco en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Gianluca Prestianni asoma como alternativa ante las dificultades para contratar al Diablito Echeverri (REUTERS/Pedro Nunes)

Ante las dificultades para concretar el retorno de Claudio Echeverri, la dirigencia aceleró gestiones por Gianluca Prestianni, extremo que actualmente milita en Benfica de Portugal. El joven surgido de Vélez alterna titularidad y suplencia bajo las órdenes de José Mourinho y contempla con buen ánimo una salida temporaria a River para sumar minutos, considerando su proyección y la competencia interna en el club europeo. El extremo argentino registra 22 partidos en el año dentro del plantel principal de las Águilas.

La idea en Núñez es obtener una cesión con opción de compra y, probablemente, incluir un cargo. Prestianni se perfila como una alternativa interesante, en especial luego de su participación en el Mundial Sub 20, torneo en el que se desempeñó como uno de los futbolistas más destacados de la selección argentina.

Vale destacar que la planificación para el 2026 surge tras la reestructuración inicial que comenzó el Muñeco antes de las vacaciones, en la que decretó las salidas de Miguel Borja, Federico Gattoni, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez. Tras esta decisión, el técnico le remarcó a la dirigencia, la necesidad de sumar, al menos, un lateral izquierdo, un volante central, un volante ofensivo o mediapunta y un centrodelantero.