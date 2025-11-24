Deportes

La irónica respuesta de Guardiola cuando le preguntaron sobre la chance del regreso del Diablito Echeverri al City

El director técnico español dejó en claro su disgusto por el manejo de la carrera del volante argentino y no descartó que se corte la cesión con el Bayer Leverkusen

La fuerte crítica de Guardiola contra el representante del Diablito Echeverri

La escasa participación de Claudio Echeverri en el Bayer Leverkusen reavivó las especulaciones sobre su futuro inmediato. En los últimos días se conoció que el Diablito no ve con malos ojos abandonar al elenco de la Bundesliga y, pese a que se rumoreó sobre una hipotética vuelta a River Plate, el argentino también tiene abierta la puerta para regresar al Manchester City. En la antesala del encuentro entre el equipo británico y el alemán por la UEFA Champions League, Pep Guardiola no ocultó su descontento con la gestión de su carrera y disparó contra el actuar de su representante, Enzo Montepaone.

El joven mediocampista albiceleste llegó al Leverkusen en agosto en calidad de cedido desde el City, apenas sumó 240 minutos en ocho partidos -fue titular únicamente en tres oportunidades- en los que no marcó goles y brindó una sola asistencia. Esta situación inquieta tanto a su entorno como a los clubes involucrados y su futuro es una incógnita. Pep Guardiola fue consultado por la falta de continuidad del Diablito en Alemania y, a pesar de que dejó en claro su gusto por el futbolista y demostró su aprecio, hizo entrever su molestia con su agente.

“Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos. La intención es siempre esa. Tenemos un aprecio increíble, aprecio a él como futbolista, y lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo. No estoy involucrado ahí dentro, pero no hablé con él. Estoy bastante seguro de que su agente lo sabe todo mejor que nadie”, declaró Guardiola en la conferencia de prensa previa al duelo por la Champions entre ambos equipos.

La referencia directa al representante Enzo Montepaone marcó el tono de la intervención del técnico, quien insistió en que las decisiones sobre el futuro del jugador recaen en su representante. Cuando le consultaron si el Manchester City lo repescaría desde el Bayer, el entrenador español fue contundente. “Esa es una pregunta para su bello agente...”, afirmó con ironía.

Echeverri sumó tres partidos con
Echeverri sumó tres partidos con el Manchester City: contra el Fulham en la Premier League, la final de la FA Cup frente al Crystal Palace y en el Mundial de Clubes versus el Al-Ain, donde marcó un gol (REUTERS/Toby Melville)

El presente de Echeverri en Alemania, donde se perfila para iniciar el partido en el banco de suplentes en el Etihad Stadium por la quinta jornada de la fase liga de la Champions, generó preocupación en el Manchester City, que evalúa la posibilidad de interrumpir el préstamo debido a la inactividad del futbolista.

Los rumores en Inglaterra apuntan a que el club inglés podría repescarlo en enero, aunque, de concretarse, no sería para integrarlo de inmediato al primer equipo, sino para buscarle un nuevo destino en Europa que le garantice mayor continuidad. Vale recordar que bajo la dirección de Guardiola, el Diablito solo participó en tres encuentros en siete meses, destacándose un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes contra el Al-Ain. Vale destacar que posteriormente sufrió una lesión que lo marginó del campo.

Ante este panorama, se habló sobre una hipotética posibilidad de que el Diablito Echeverri retorne a River, donde debutó. Más allá de que el rumor generó expectativas, desde la dirigencia aclaran que, por el momento, la iniciativa depende más del jugador que del club. Fuentes consultadas por Infobae en Núñez señalaron: “Es una cosa más del jugador que de River por ahora”. La salida del chaqueño al fútbol europeo, tras una breve pero prometedora estadía en la Primera de River, dejó un sabor agridulce entre los hinchas y la comisión directiva, que esperaban una mayor consolidación antes de su partida.

El Diablito Echeverri sumó únicamente
El Diablito Echeverri sumó únicamente 240 minutos en el Bayer Leverkusen, de los cuales la mayoría fueron ingresando desde el banco, y podría marcharse en enero de 2026 (REUTERS/Leon Kuegeler)

Las especulaciones se enaltecieron después de que el propio futbolista de 19 años manifestara, a través de mensajes y publicaciones en sus redes sociales, su disposición a regresar a River, más allá de que la postura del Manchester City es que continúe su desarrollo en Europa.

Hay que destacar también que el escaso protagonismo de Echeverri en el Leverkusen se explica, en parte, por el cambio de entrenador que experimentó el club alemán. La salida del neerlandés Erik Ten Hag, principal impulsor de su llegada, y la posterior asunción de Kasper Hjulmand, redujeron las oportunidades del mediocampista argentino, quien no logró ganarse la confianza del nuevo cuerpo técnico. Ante este panorama, el Manchester City, propietario de su pase, analiza la posibilidad de finalizar el vínculo con el Leverkusen y buscar una nueva cesión que le permita sumar minutos y experiencia en el fútbol europeo.

