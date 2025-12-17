Deportes

Rechazo “torpe” y despeje corto: los dos errores de Agustín Rossi en la caída por penales del Flamengo ante PSG en la Intercontinental

El arquero del Fla tomó malas decisiones y una terminó en la apertura del resultado con el gol de Khvicha Kvaratskhelia. El otro fue anulado por el VAR

Gol anulado a PSG tras un mal despeje de Rossi

La final de la Copa Intercontinental fue un trago amargo para Agustín Rossi, quien fue protagonista de dos fallos clave que derivaron en goles del París Saint-Germain (PSG) ante Flamengo. El VAR lo salvó en una oportunidad, pero sobre el cierre del primer acto no hubo nada que hacer en la acción finalizada en la red por Khvicha Kvaratskhelia. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, los penales le dieron su posibilidad para tener revancha, pero solo tapó una ejecución y su equipo cayó 2-1 en los tiros desde los doce pasos.

A los 37 minutos se perforó el cero en el resultado con una jugada que construyó PSG desde abajo con paciencia en cada uno de sus intérpretes. Luego de saltar el bloque de presión rival, la pelota le cayó a un solitario Désiré Doué. El juvenil de 20 años, que recibió el premio Golden Boy este año al mejor jugador joven, lanzó un centro cruzado punzante sobre el área.

El gol del PSG tras un error de Agustín Rossi

En ese momento, Kvaratskhelia no parecía poder llegar con facilidad a esa pelota, pero el rechazo corto de Rossi modificó la trayectoria de la pelota y se la dejó servida al georgiano para que la empuje a un arco vacío. Inmediatamente, el arquero argentino acusó recibo del fallo y se agarró la cabeza.

Ya en el primer cuarto de hora, el guardameta de 30 años había evitado ser la portada de los principales diarios gracias a la tecnología. Un despeje suyo en el área mantuvo la pelota en cancha y todo terminó en gol del conjunto francés, pero el árbitro Ismail Elfath anuló todo a instancias del VAR porque el balón se había ido por completo antes del rechazo de Agustín Rossi.

El remate de Khvicha Kvaratskhelia
El remate de Khvicha Kvaratskhelia ya entró en la red para el 1-0 del PSG (Crédito: Reuters/Mohammed Salem)

El portal brasileño Globo Esporte los calificó como “dos errores”. Sobre el anulado posteriormente, señaló: “Arrascaeta lo pateó (el balón) hacia la línea de fondo y Rossi corrió a intentarlo. El portero se estiró y lo pateó torpemente, pero le cedió el balón a Fabián Ruiz, quien aprovechó la ausencia del portero para abrir el marcador”.

Por otro lado, Lance! evitó cargar las tintas en el 1-0 marcado por Kvaratskhelia: “Désiré Doué cruza desde la banda hacia el centro del área, Agustín Rossi despeja hacia delante y Khvicha Kvaratskhelia remata de volea sin portero”.

El empate marcado por Jorginho de penal igualó el trámite y Rossi comenzó su redención con tapadas importantes para mantener la paridad, como la que tuvo a los 118 minutos tras un remate de Nuno Mendes. Y en los penales registró un gran manotazo para tapar el disparo de Bradley Barcola, sumado a que Ousmane Dembélé arrojó su intento por encima del travesaño. Sin embargo, los goles de Vitinha y el propio Mendes inclinaron la balanza para los europeos, ya que Nicolás De la Cruz fue el único que marcó en Flamengo.

El campeón de la Copa Libertadores con Flamengo viene de ser uno de los héroes del equipo que se consagró en el ámbito continental, siendo la gran figura de la llave de semifinales ante Racing con atajadas vitales en la ida en Brasil y en la revancha disputada en el Cilindro de Avellaneda.

Agustín Rossi con la Copa
Agustín Rossi con la Copa Challenger después de vencer al Pyramids de Egipto (Crédito: Reuters/Rula Rouhana)

El gigante de 1.93 de altura ha tenido una de las mejores temporadas de su carrera en el Mengao con 36 vallas invictas en 68 encuentros con presencias en los títulos del Brasileirao, Campeonato Carioca, Supercopa de Brasil y Libertadores, sumado a participaciones en el Mundial de Clubes y la Copa de Brasil. También fue titular en los cruces previos a la final de la Copa Intercontinental ante Cruz Azul y Pyramids. Esas victorias lo hicieron acreedor de las copas Derbi de las Américas y Challenger.

Agustín Rossi llegó al Flamengo a mitad de 2023 proveniente de Boca Juniors y totaliza 145 partidos con 72 arcos en cero. Vistió las camisetas de Chacarita, Estudiantes, Defensa y Justicia, Antofagasta de Chile, Lanús y Al Nassr de Arabia Saudita.

Todos los resultados de la Copa Intercontinental

Primera ronda

  • 14 de septiembre - Pyramids FC 3-0 Auckland City

Segunda ronda

  • 23 de septiembre - Al Ahli FC 1-3 Pyramids FC

Tercera ronda

  • 10 de diciembre - Cruz Azul 1-2 Flamengo

Cuarta ronda

  • 13 de diciembre - Flamengo 2-0 Pyramids FC

Final

  • 17 de diciembre - PSG 1 (2)-1 (1) Flamengo

