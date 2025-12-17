Deportes

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

El futbolista de Boca Juniors reaccionó rápido y evitó que el tema pase a mayores. También estuvo presente el defensor de River Plate, Marcos Acuña

Leandro Paredes y el resto de los futbolistas del plantel de Boca Juniors disfrutan del descanso en este receso antes de una temporada agitada como será la de 2026 con el retorno a la Copa Libertadores y la competición local. Los jugadores aprovechan el tiempo libre para poder compartir eventos sociales y en las últimas horas se hizo viral un video del también volante de la selección argentina en el acto de egresados de su hija.

Paredes se mostró junto a su compañero en el equipo nacional, Marcos Acuña, y sus familias. Todos fueron partícipes de la fiesta de egresados del colegio de sus hijas. La presencia de Lea no solo atrajo la atención por su condición de campeones del mundo, sino también por un gesto que trascendió lo deportivo.

Durante la ceremonia, una niña tropezó con una tapa floja en el suelo y Paredes intervino de inmediato para asistirla. La chica solo introdujo una parte del pie en el pozo y no sufrió lesiones, gracias a la rápida reacción del futbolista. Otra persona presente en el festejo grabó el momento y lo subió a sus redes sociales, logrando que rápidamente se viralizara.

Paulo Dybala y Leandro Paredes
Paulo Dybala y Leandro Paredes son amigos y jugaron juntos en la Roma (REUTERS/Alberto Lingria)

Leandro Paredes está completamente instalado en el país desde su vuelta a mitad de año al equipo xeneize. Esta segunda etapa en el club donde debutó como profesional se dio en plena vigencia del jugador a sus 31 años y siendo pieza clave por su nivel y personalidad en el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Este particular episodio aconteció en medio de los rumores sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors. En esta historia la figura de Paredes vuelve a cobrar protagonismo. El mediocampista viajó recientemente a Italia para resolver asuntos personales pendientes tras su mudanza a Argentina, como informó ESPN. Aprovechó la ocasión para asistir al último partido de la Roma, donde su amigo y ex compañero Dybala permaneció en el banco de suplentes durante la victoria 1-0 ante el Como en el Estadio Olímpico.

La visita de Paredes al club romano alimentó las especulaciones sobre un eventual “operativo seducción” para que Dybala se sume al equipo argentino, aunque, según el mencionado medio, el delantero también recibió propuestas de la Major League Soccer (MLS) y de clubes de Medio Oriente.

La posibilidad de que Dybala regrese a la Argentina para vestir la camiseta de Boca cobró fuerza tras la decisión de la Roma de no renovar su contrato, lo que podría facilitar su llegada al club xeneize incluso antes de lo previsto. Según el periodista Francesco Balzani, colaborador de La Gazzetta dello Sport, la falta de contacto reciente entre la dirigencia romana y el entorno del futbolista ha reactivado las gestiones para su retorno, abriendo la puerta a un traspaso sin costo en enero y permitiendo al club italiano ahorrar cerca de 4 millones de euros en salarios.

El entusiasmo por la posibilidad de que Dybala vista la camiseta de Boca Juniors se refleja en el entorno cercano de los futbolistas. Daniel Paredes, padre de Leandro, expresó en Cadena Xeneize que su hijo desea compartir equipo con Dybala en el club de la Ribera. En sus palabras: “Paulo tiene el corazoncito de Boca y quiere venir”. Daniel Paredes también relató que fue testigo de una conversación en la que Dybala habría manifestado su intención de sumarse al club: “Yo escuché una conversación y Paulo dijo que venía”. El padre del mediocampista reforzó la expectativa de una sociedad renovada entre ambos jugadores al afirmar: “Paulo va a venir, van a jugar juntos”.

