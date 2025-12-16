Una de las figuras de Estudiantes contó detalles desconocidos del pasillo a Central: “Que regalan un título te toca el corazón”

El jugador de Estudiantes habló tras la conquista del Torneo Clausura

Luego de celebrar la conquista del Torneo Clausura con Estudiantes, y en el umbral de una nueva final por el Trofeo de Campeones ante Platense, Edwuin Cetré, una de las figuras del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, habló sobre la polémica que se generó por el pasillo de espaldas a Rosario Central, luego de que el Canalla fuera proclamado campeón de liga por la AFA luego de una reunión de Comité Ejecutivo de la Primera División, por haber sido el equipo que más puntos sumó a lo largo del año.

En una entrevista concedida a Win Sports, el delantero colombiano, de 27 años, explicó los motivos detrás de la protesta y la postura del plantel ante la consagración de su rival antes del choque por octavos de final. La controversia se generó porque el conjunto que tiene a Ángel Di María como figura fue entronizado cuando la competencia seguía en curso y sin que el reglamento lo indicara, más allá de los merecimientos deportivos por su campaña a lo largo de 2025.

Además, a través de una resolución, al Pincha le indicaron realizar el pasillo en honor al título de Central, y ante el gesto en reclamo el Tribunal de Disciplina sancionó a los jugadores con dos fechas de suspensión (que seguramente no cumplirán por la aministía que la AFA suele decretar al final de cada torneo) y seis meses de inhabilitación para el presidente, Juan Sebastián Verón, quien debió ver la final ante Racing desde las tribunas del Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Allí llegó su desahogo en los penales.

“Los que jugaron y saben de fútbol saben lo difícil que es ganar un título y que sea campeón porque lo decidieron unas personas nos molesta. Mundialmente nunca se vio algo así. Queríamos plantarnos en la inconformidad de los que dieron el título pero también con los jugadores que saben lo difícil que es y que te lo regalen... Fue de la nada. No es lo justo, lo hicimos por eso. Nos disculpamos con los jugadores de Central, no hay que culparlos a ellos, pero un título que regalan de la nada te toca el corazón”, afirmó el atacante, que ya suma tres títulos en el conjunto platense, en diálogo con Win Sports.

“Lo hicimos en contra de la injusticia, fue esa la postura. Fue ser el equipo que va solo contra todos. Fue plantarnos en busca de que vieran otros equipos, directivos, que no es así. Aunque muchos salieron a decir que estuvo mal el pasillo, pero internamente saben que no estuvo bien, que se lucha muchísimo. El título, para que lo ganes, tenés que lucharlo, como hicimos nosotros. Entramos por la ventana a los playoffs, pero desde que llegué acá me di cuenta de que Estudiantes es un equipo que en el mata-mata es muy fuerte. Y nos hicimos fuertes y gracias a Dios ganamos el título”, reflexionó el punta, que anotó el único gol en el choque ante Central, que posteriormente se quedó sin entrenador (Ariel Holan fue reemplazado por Jorge Almirón).

El pasillo de la polémica y Cetré

El gesto del pasillo a Rosario Central, que rápidamente se viralizó y generó debate en el fútbol argentino y sudamericano.

Durante la entrevista, Cetré también se refirió al impacto que la polémica tuvo en el ambiente futbolístico argentino y destacó la fortaleza del grupo de Estudiantes de La Plata. “Tenemos un grupo muy humilde, con todos me llevo bien”, señaló el delantero, subrayando la unión y el compañerismo que caracteriza al plantel, que este fin de semana intentará sumar otra estrella ante el campeón del Apertura. Además, el Pincha volverá a jugar la Copa Libertadores en 2026.

Pese al tiempo transcurrido y a la vuelta olímpica de Estudiantes, la polémica no cesa. En las últimas horas, Di María arremetió en sus redes sociales con varios “likes” a publicaciones contra Verón.

Una de las publicaciones, a la que el jugador dio “me gusta”, afirmaba: “Verón dio la orden para que sus futbolistas le den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA”, y agregaba: “Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente porque son ingleses, caretas y vendidos”. Otra publicación señalaba: “No es contra Central, es contra la AFA decían. Mostraron su peor cara y con sus colegas”.

La reacción de Di María no se limitó a los “me gusta”. Poco después, el campeón del mundo con la selección argentina publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje que fue interpretado como una respuesta indirecta a la controversia: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones. Al fin, la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”.