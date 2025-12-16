Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Roberto Antolín reveló cuál puede ser el futuro del argentino

El futuro de Mauro Icardi, delantero argentino del Galatasaray de Turquía, ha cobrado relevancia ante el interés de dos clubes españoles y la influencia decisiva de su pareja, la actriz China Suárez. Según declaraciones del periodista Roberto Antolín en el programa Mitre Live, tanto el Elche como el Real Oviedo han iniciado gestiones para incorporar al futbolista, aunque la decisión final estaría supeditada a la voluntad de Suárez.

De acuerdo con Antolín, representantes de Icardi ya mantienen conversaciones en España, específicamente con el Elche, propiedad del argentino Christian Bragarnik, y con el Real Oviedo, controlado por el Grupo Pachuca. Ambos clubes le ofrecerían al atacante, de 32 años, la alternativa de mudarse. Su contrato con el elenco turco finaliza en junio de 2026 y todavía no hay conversaciones formales de cara a una renovación. “Me he enterado que la China Suárez quiere venirse a España”, detalló el periodista.

El papel de la actriz y pareja del futbolista en esta decisión resulta central, de acuerdo con la información de Antolín. “Ella ya le ha dicho que quiere España y no quiere ninguna aventura musulmana más y a ella le gusta España. O Elche o Real Oviedo cerca de Madrid, son dos clubes menores, pero te dan la garantía en España y se vive muy bien”, afirmó el cronista.

El contexto contractual de Icardi también influye en este escenario. La proximidad de la finalización del vínculo con el Galatasaray le permitiría negociar su llegada a un nuevo club como agente libre. Esta condición facilitaría la obtención de un contrato favorable, según explicó Antolín. De hecho, el ex PSG e Inter recibió sondeos para mudarse a Arabia Saudita y Qatar, pero son dos opciones que no están en su menú.

“En Madrid la China ya vivió, estuvo cómoda y tiene amigos. Elche y Oviedo quedan mucho más cerca, a algunas horas en auto o tren rápido”, subrayó el periodista.

El punta es ídolo en el Galatasaray, donde acumula 64 goles y 22 asistencias, que le permitieron al gigante turco acumular cinco títulos. El fin de semana volvió a gritar en la goleada 4-1 de su equipo por la Superliga local. Y acalló las críticas que venía recibiendo y que lo llevaron a realizar una desafiante publicación en sus redes sociales.

“Disfruten que luego me van a extrañar”, fue una de las frases más fuertes que dejó. El posteo de Icardi estuvo dirigido a “algunos periodistas turcos”, según sus propias palabras. “Entiendo que mi nombre les vende y quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi ‘no renovación’ de contrato... Pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, continuó.

“No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso. Tienen Icardi por unos meses más“, concluyó.

Icardi es el capitán del Galatasaray y viene de anotar un gol, que fue muy celebrado por la China

Vale recordar que el rosarino regresó este semestre a la actividad tras una rotura del menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Por eso, todavía alterna entre la titularidad y los ingresos desde el banco y busca su mejor rendimiento físico y futbolístico. En el medio, el club busca un refuerzo en la delantera, lo que implicaría que tenga competencia.

En ese contexto, suena con fuerza la posibilidad de la llegada del delantero mexicano -nacido en Argentina- Santiago Giménez, hoy en el Milan. Ante los rumores, quien se expresó fue Dursun Ozbek, presidente del conjunto de Estambul. En una entrevista, cuando le preguntaron cuál fue el jugador que más lo impresionó, mencionó a Icardi.

“Especialmente me impresionó Mauro. Pero hoy están Icardi y Osimhen. Realmente es una línea ofensiva muy fuerte. Con Mauro Icardi y Victor Osimhen tenemos una ofensiva muy bonita”, buscó darles un cierre a las versiones.