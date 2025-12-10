Deportes

“Disfruten que luego me van a extrañar”: el provocador posteo de Mauro Icardi tras las dudas sobre su futuro en Galatasaray

El delantero argentino se expresó en medio de los rumores de una posible salida del club turco en la próxima temporada

Guardar
Mauro Icardi hace un gesto
Mauro Icardi hace un gesto de silencio durante un partido del Galatasaray (Instagram)

Mauro Icardi publicó un contundente comunicado en sus redes sociales en el que explica a sus seguidores la situación que está atravesando en el Galatasaray de Turquía ante los rumores de una posible salida del club en la próxima temporada, ya que no le renovarían el contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2026. “Disfruten que luego me van a extrañar”, fue una de las frases más fuertes que dejó el delantero rosarino de 32 años.

El posteo de Icardi estuvo dirigido a “algunos periodistas turcos”, según sus propias palabras, por mal informar una situación que no habría ocurrido. “Entiendo que mi nombre les vende y quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi ‘no renovación’ de contrato... Pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, comenzó Mauro en una historia de Instagram titulada Fake News (Noticia falsa).

El portal Fanatik de Turquía publicó el pasado 8 de diciembre que el delantero argentino con pasado en el Inter de Milán estaba “molesto” porque tiene intenciones de renovar su vínculo con Galatasaray, pero desde el club no le enviaron ninguna señal positiva e incluso estarían buscando un nuevo centro delantero. Hasta se filtró el nombre del argentino nacionalizado mexicano Santiago Giménez, de presente en el Milan de Italia.

“¿Quieren vender una noticia que no es noticia porque mi contrato termina en Junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?“, se preguntó Icardi en su comunicado haciendo referencia al partido que Galatasaray perdió 1-0 ante Mónaco como visitante por la fecha 6 de la Champions League. Mauro fue suplente e ingresó a los 79 minutos en reemplazo de Ismail Jakobs. El conjunto turco está en puestos de playoffs a falta de dos jornadas para el final del torneo europeo.

Mauro Icardi, homenajeado por haber
Mauro Icardi, homenajeado por haber cumplido 100 partidos con el Galatasaray de Turquía

“No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso. Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”, concluyó el jugador argentino.

La pareja de la China Suárez acumula 63 goles y 22 asistencias con el conjunto turco, que hace un par de semanas le entregó la plaqueta por los primeros 100 partidos en la institución, con la que ya celebró cinco títulos y los hinchas lo adoptaron como ídolo. Por eso, cuando el arquero Fernando Muslera se marchó a Estudiantes de La Plata, heredó la cinta de capitán.

Pero al asumir su rol de líder comenzó a alejar su camino del Galatasaray. Incluso, comenzó a sonar en otros clubes, como América de México, Estudiantes de La Plata y el propio Milan. Hoy en día, luego de la recuperación de su lesión en los meniscos y ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, a Icardi le ha costado encontrar su mejor versión y los rumores crecen conforme pasan los días.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Okan Buruk es el puntero de la Superliga turca con 36 puntos, dos más que Trabzonspor, el escolta. En la Champions League, por su parte, aparece 17°, con nueve unidades, en zona de Playoffs a 16avos de final, con dos partidos por jugar: ante el Atlético de Madrid como local y contra Manchester City, en Inglaterra.

El posteo de Mauro Icardi
El posteo de Mauro Icardi (Instagram)

Temas Relacionados

Mauro IcardiGalatasarayfútbolTurquíadeportes-argentina

Últimas Noticias

La Liga Profesional confirmó los árbitros de la final del Clausura entre Racing y Estudiantes: todo lo que hay que saber

Las autoridades del Torneo dieron a conocer el cuerpo arbitral que impartirá justicia este sábado, desde las 21 en el Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero

La Liga Profesional confirmó los

La profunda renovación del Inter Miami de Messi tras ganar la MLS: los campeones que se alejan del club

Tras la conquista ante Vancouver Whitecaps, quedó confirmada la salida de varios jugadores

La profunda renovación del Inter

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El conjunto merengue recibe a los dirigidos por Guardiola en el partido destacado del día. Arsenal, PSG y Juventus también quieren seguir sumando puntos para avanzar a la siguiente fase

Real Madrid y Manchester City

El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

El ex defensor de Racing falló en un pase y le “regaló” el primer gol a De Arrascaeta. El conjunto brasileño avanzó a semifinales tras vencer 2-1 al Cruz Azul

El grosero error del argentino

Impacto en el mercado de pases: tras su paso por México, Sergio Ramos podría recalar en un gigante de Europa

El experimentado defensor no continuará en Monterrey de México y analiza la chance de sumarse a un grande de Inglaterra

Impacto en el mercado de
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Pluribus: mira un vistazo exclusivo

Pluribus: mira un vistazo exclusivo del episodio 7

Taylor Swift hizo una aparición inesperada durante una proyección de su documental “End of an Era”

Sharon Osbourne revela las últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de su muerte

Nicole Kidman, Lisa y Beyoncé serán coanfitrionas destacadas en la Met Gala 2026

Sydney Sweeney defiende su película ‘Christy’ tras ser ignorada en los Globos de Oro: “Su historia no es solo sobre boxear”

INFOBAE AMÉRICA

Israel habilitó el cruce fronterizo

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios

El son cubano y otras expresiones latinoamericanas ingresan al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizaron la transición presidencial en medio de la disputa por el escrutinio