“Disfruten que luego me van a extrañar”: el provocador posteo de Mauro Icardi tras las dudas sobre su futuro en Galatasaray

Mauro Icardi hace un gesto de silencio durante un partido del Galatasaray (Instagram)

Mauro Icardi publicó un contundente comunicado en sus redes sociales en el que explica a sus seguidores la situación que está atravesando en el Galatasaray de Turquía ante los rumores de una posible salida del club en la próxima temporada, ya que no le renovarían el contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2026. “Disfruten que luego me van a extrañar”, fue una de las frases más fuertes que dejó el delantero rosarino de 32 años.

El posteo de Icardi estuvo dirigido a “algunos periodistas turcos”, según sus propias palabras, por mal informar una situación que no habría ocurrido. “Entiendo que mi nombre les vende y quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi ‘no renovación’ de contrato... Pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, comenzó Mauro en una historia de Instagram titulada Fake News (Noticia falsa).

El portal Fanatik de Turquía publicó el pasado 8 de diciembre que el delantero argentino con pasado en el Inter de Milán estaba “molesto” porque tiene intenciones de renovar su vínculo con Galatasaray, pero desde el club no le enviaron ninguna señal positiva e incluso estarían buscando un nuevo centro delantero. Hasta se filtró el nombre del argentino nacionalizado mexicano Santiago Giménez, de presente en el Milan de Italia.

“¿Quieren vender una noticia que no es noticia porque mi contrato termina en Junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?“, se preguntó Icardi en su comunicado haciendo referencia al partido que Galatasaray perdió 1-0 ante Mónaco como visitante por la fecha 6 de la Champions League. Mauro fue suplente e ingresó a los 79 minutos en reemplazo de Ismail Jakobs. El conjunto turco está en puestos de playoffs a falta de dos jornadas para el final del torneo europeo.

Mauro Icardi, homenajeado por haber cumplido 100 partidos con el Galatasaray de Turquía

“No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso. Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”, concluyó el jugador argentino.

La pareja de la China Suárez acumula 63 goles y 22 asistencias con el conjunto turco, que hace un par de semanas le entregó la plaqueta por los primeros 100 partidos en la institución, con la que ya celebró cinco títulos y los hinchas lo adoptaron como ídolo. Por eso, cuando el arquero Fernando Muslera se marchó a Estudiantes de La Plata, heredó la cinta de capitán.

Pero al asumir su rol de líder comenzó a alejar su camino del Galatasaray. Incluso, comenzó a sonar en otros clubes, como América de México, Estudiantes de La Plata y el propio Milan. Hoy en día, luego de la recuperación de su lesión en los meniscos y ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, a Icardi le ha costado encontrar su mejor versión y los rumores crecen conforme pasan los días.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Okan Buruk es el puntero de la Superliga turca con 36 puntos, dos más que Trabzonspor, el escolta. En la Champions League, por su parte, aparece 17°, con nueve unidades, en zona de Playoffs a 16avos de final, con dos partidos por jugar: ante el Atlético de Madrid como local y contra Manchester City, en Inglaterra.

El posteo de Mauro Icardi (Instagram)