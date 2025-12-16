Deportes

La prueba que realizarán en el Mundial M20 que podría modificar la reglamentación sobre los tackles en el rugby mundial

World Rugby seleccionó el certamen que se realizará en Georgia como el escenario para ensayar la reducción de la altura del tackle, avanzando en la búsqueda de más seguridad

El tackle, una de las acciones más representativas y reglamentadas del rugby actual, podría recibir modificaciones (Tommy O'Brien REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

World Rugby confirmó que el próximo Mundial M20 que se disputará en Georgia será el escenario para evaluar una posible reducción en la altura legal del tackle, un tema central en el debate global sobre la seguridad de este deporte. El organismo rector matizó que un cambio definitivo en el rugby profesional todavía se mantiene como una opción lejana, pero el torneo juvenil representa una instancia crucial para medir el impacto real de la medida.

Durante las últimas dos temporadas, World Rugby impulsó pruebas en el rugby amateur de once uniones internacionales, donde se fijó como nuevo límite de contacto la zona del esternón. Los datos obtenidos mostraron una reducción de entre 8% y 10% en la cantidad de tackles altos y, en algunos países, también descendieron los casos de conmociones cerebrales. El éxito de esas pruebas alentó al organismo a avanzar y planificar un testeo más exigente en una competencia internacional de primera línea.

Imagen de lo que sería un tackle legal (Reuters/Paul Childs)

La realización de este test en el Mundial M20 de 2026 adquiere una relevancia especial porque el certamen reunirá a las principales potencias del rugby formativo. El torneo ofrecerá un escenario inédito para observar cómo afecta la modificación directamente en el juego y en la seguridad de los jugadores. Finalizado el campeonato, World Rugby realizará un informe integral que servirá para decidir si la propuesta puede trasladarse a nuevas pruebas profesionales.

Mark Harrington, director de bienestar del jugador de World Rugby, declaró “el rugby de elite no sufrirá cambios inmediatos”, pero sugirió que “si las conclusiones en Georgia son positivas —tanto por la seguridad como por la percepción de los jugadores y del público—, el deporte deberá considerar seriamente su implementación”.

Actualmente, el reglamento profesional del rugby establece la altura legal del tackle a la altura del hombro, mientras que en el ámbito amateur la norma bajará oficialmente al esternón desde julio. La diferencia entre ambas regulaciones será el foco de atención, ya que lo que ocurra en el Mundial M20 podría influir de manera decisiva en futuras reformas del juego.

La idea es evitar los golpes en la cabeza (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El trasfondo de este debate es el aumento de casos de conmociones cerebrales. Más de mil ex jugadores demandaron a los organismos rectores, argumentando que no fueron protegidos adecuadamente frente a los impactos a lo largo de sus carreras. Estas denuncias nacieron inicialmente en el Fútbol Americano, jugadores de este deporte denunciaron a la NFL por golpes similares a los casos del rugby.

Cualquier golpe en la cabeza podría ser sancionado (REUTERS/Edgar Su TPX IMAGES OF THE DAY)

World Rugby, junto a las uniones de Inglaterra y Gales, revisa de manera minuciosa los reclamos e impulsa iniciativas como la revisión técnica de la altura del tackle y el desarrollo de protectores bucales inteligentes.

Brett Robinson, presidente de WR, remarcó: “No dejaremos piedra sin remover en nuestros esfuerzos por hacer que el juego sea lo más seguro posible. Dicho esto, proteger lo que hace que el rugby sea rugby es una parte vital de mi función”.

El certamen juvenil de Georgia se proyecta como un punto de inflexión. Lo que suceda allí no solo fijará el rumbo para el rugby formativo, sino que también podría abrir la puerta a una de las reformas más profundas en el rugby internacional de los últimos años. El futuro del reglamento y de la seguridad en el rugby profesional depende en buena parte de los resultados y percepciones que surjan de esa experiencia, según las perspectivas compartidas con Reuters.

