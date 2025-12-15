Deportes

La decisión que tomó Neymar sobre su futuro para pelear por un lugar en el Mundial con Brasil

El astro brasileño quiere entrar en la consideración de Carlo Ancelotti para ser convocado a la cita más importante del fútbol

Neymar definió su futuro (REUTERS/Thiago Bernardes)

El futuro de Neymar Jr. en el fútbol brasileño ha cobrado un nuevo impulso tras la permanencia del Santos en la Primera División y la reciente clasificación del club a la Copa Sudamericana. Según informó el diario R7Esportes, el delantero y la institución habrían alcanzado un acuerdo para extender su contrato hasta mediados de 2026, con el objetivo de que el jugador llegue en óptimas condiciones al Mundial y dispute el torneo continental con el equipo que lo formó.

En las últimas horas, la posibilidad de que Ney continúe en el Santos ha ganado fuerza en Brasil, especialmente después de que el futbolista anunciara que se someterá a una operación de meniscos en la rodilla para estar de la mejor manera de cara al Mundial 2026. Esta decisión ha sido interpretada como un indicio de su intención de mantenerse activo en el fútbol local para asegurar su presencia en la convocatoria de Carlo Ancelotti, quien aún no lo ha citado para la selección de Brasil.

El acuerdo, según el medio brasileño, contempla dos metas principales: que el astro brasileño llegue al Mundial del próximo año con ritmo de competencia y minutos en cancha, y que dispute la Copa Sudamericana con el Santos, club al que recientemente ayudó a evitar el descenso. El contrato actual del jugador vence el 31 de diciembre, por lo que la extensión hasta 2026 permitiría al atacante cumplir ambos objetivos.

El Santos, con Neymar a la cabeza, logró salvarse del descenso (REUTERS/Thiago Bernardes)

El año 2025 resultó especialmente complejo para Neymar, quien regresó al Santos a comienzos de temporada y enfrentó una serie de lesiones que limitaron su participación. Tras debutar en febrero en un empate ante Botafogo SP por el torneo Paulista, el delantero disputó siete partidos, marcó tres goles y brindó tres asistencias antes de que una lesión lo marginara de la semifinal frente al Corinthians. Una rotura muscular en el muslo derecho lo mantuvo alejado de las canchas durante 40 días, y aunque regresó en un encuentro ante Fluminense por la tercera fecha del Brasileirao, una recaída lo obligó a perderse otras siete jornadas.

En la segunda mitad del año, Neymar, de 33 años, logró mayor continuidad y jugó nueve partidos consecutivos en el Brasileirao, sumando tres goles. Sin embargo, una nueva lesión en el recto femoral del muslo derecho lo apartó nuevamente durante 43 días. Superada esta etapa, el punta volvió en noviembre y se consolidó como la figura determinante del Santos, anotando cinco goles en siete partidos consecutivos, lo que resultó clave para la salvación del equipo y su clasificación a la Sudamericana.

“Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, expresó Ancelotti, en tono de ultimátum para el astro con pasado en el Barcelona

“No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”, había anticipado el estratega italiano.

El balance de la temporada muestra que Ney disputó 28 encuentros, de los cuales fue titular en 23, acumuló 2.065 minutos, marcó 11 goles y aportó cuatro asistencias para el Santos. Aunque el propio jugador no ha confirmado públicamente su futuro, el contexto deportivo y la situación contractual acercan la posibilidad de que continúe en el club paulista, con la mira puesta en recuperar protagonismo y sumar un nuevo título con la camiseta que lo vio nacer.

Brasil, por su parte, integrará el Grupo C en la cita ecuménica. El debut de la Canarinha será el 13 de junio frente a Marruecos, en New Jersey. Seis días más tarde, el 19, se medirá con Haití, en Filadelfia. Finalmente, cerrará su participación en la primera fase el 24/6 cuando se enfrente con Escocia.

