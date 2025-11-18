El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

Ancelotti habló de Neymar

La selección de Brasil, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, mantiene abierta la posibilidad de que Neymar Jr. vuelva a vestir la camiseta de la Canarinha en el proceso hacia el Mundial de 2026. En la previa del partido amistoso ante Túnez, programado en la ciudad de Lille, el entrenador italiano confirmó ante la prensa que el delantero de Santos permanece entre los candidatos para integrar la lista definitiva del certamen internacional.

Ancelotti aseguró: “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”.

El regreso de Neymar a la consideración del seleccionador ocurre tras un periodo en el que el delantero atravesó múltiples lesiones, que lo alejaron de las últimas convocatorias y de competiciones relevantes como la Copa América. Con respecto a los contratiempos físicos del futbolista, el l técnico añadió: “Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato”.

Semanas atrás, y tras la no conovocatoria de Ney a la selección brasileña, el técnico italiano había sido determinante: “No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”.

Neymar volvió a jugar con el Santos tras una serie de lesiones (Reuters)

Durante la conferencia, Ancelotti también abordó el desempeño reciente del plantel brasileño, que viene de superar a Senegal por 2 a 0 en un amistoso disputado en el Emirates Stadium de Londres. En este contexto, el seleccionador reconoció la necesidad de gestionar la carga física de sus dirigidos y anticipó la posibilidad de cambios en el equipo titular frente al compromiso con Túnez.

“Estamos pensando en hacer algún cambio en el equipo para mañana. Quiero esperar al entreno de hoy y ver cómo se recuperan los jugadores después del partido ante Senegal. Los jugadores están bien, aunque hemos tenido la lesión de Gabriel, que no podrá estar”, explicó.

Además, el estratega recalcó el objetivo de mantener el nivel de juego evidenciado en anteriores presentaciones: “Queremos hacer un buen partido y seguir con la misma dinámica que ante Senegal, tuvimos un juego con actitud y calidad. Queremos repetirlo”. La visión de Ancelotti para enfrentar a Túnez contrasta con el duelo reciente ante los africanos, pues auguró un partido más controlado dada la estructura defensiva de los tunecinos.

Ancelotti habló de Neymar en confrencia de prensa

En su análisis táctico, el entrenador profundizó en los retos actuales que enfrenta el equipo, señalando la persistente ausencia de un delantero centro con perfil especializado. “Un jugador puede jugar en diferentes posiciones es mejor para él y tiene más posibilidades de jugar en el equipo. Hay jugadores especialistas que es más difícil que cambien de posición. En el ataque no tenemos un especialista, puede ser que precisemos de un referente en algunos partidos y en según que situaciones, pero tenemos tiempo para encontrar un delantero referente en los próximos seis meses”, indicó el técnico, una problemática que ha sido foco de debate entre analistas deportivos.

Ancelotti también elogió el trabajo defensivo de los atacantes tras la victoria ante Senegal: “El sistema salió bien con muchos jugadores arriba, pero tenemos que pensar también en jugadores más defensivos, lo cual puede ser un gran B. Ante Senegal me gustó el sistema porque los jugadores tuvieron muy buena actitud, el trabajo que ellos hacen es fundamental para que el equipo defienda bien. Si los atacantes no lo hacen bien tenemos dos posibilidades: cambiar al jugador o cambiar al sistema”.

En relación a las novedades en la plantilla, el técnico hizo referencia a la incorporación de Luciano Juba, lateral izquierdo de Bahía, quien se perfila como posible sorpresa de cara al próximo Mundial. “La calidad de Luciano Juba” y su proyección en la convocatoria fueron destacadas, anticipando futuras oportunidades tanto en el presente amistoso como en la cita mundialista.