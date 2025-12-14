Deportes

Un acuerdo entre Michael Jordan y NASCAR podría cambiar para siempre el icónico campeonato de automovilismo

La alianza entre la leyenda del básquet y la categoría automovilística más comercial de los Estados Unidos pone fin a una histórica demanda antimonopolio y transforma el modelo de negocio del icónico campeonato, equiparando a los equipos con franquicias de otras ligas deportivas

El acuerdo entre Michael Jordan y NASCAR introduce franquicias permanentes en el campeonato de automovilismo estadounidense

Un acuerdo histórico entre Michael Jordan y NASCAR ha transformado la estructura del campeonato de automovilismo más emblemático de Estados Unidos.

Tras una demanda antimonopolio liderada por el exbasquetbolista y su equipo 23XI Racing, junto con Front Row Motorsports, NASCAR otorgará a los equipos franquicias permanentes, un cambio que marca un antes y un después en la competición, según informó The New York Times.

Esta decisión no solo resuelve una disputa legal de alto perfil, sino que también redefine el modelo de negocio de la serie, equiparando a los equipos con franquicias de otras grandes ligas deportivas.

El acuerdo, resultado de intensas negociaciones y de un proceso judicial que se extendió durante 16 meses en Charlotte, Carolina del Norte, concede a los equipos los denominados “charters” o franquicias permanentes.

NASCAR otorga a los equipos el estatus de franquicias, equiparando su modelo de negocio al de otras grandes ligas deportivas

Hasta ahora, los propietarios de equipos debían pagar decenas de millones de dólares por licencias que les permitían participar en todas las carreras de la NASCAR Cup Series, con pagos garantizados de aproximadamente 12,5 millones de dólares anuales.

Sin embargo, estas licencias expiraban tras un periodo determinado, lo que obligaba a los equipos a renegociar sus condiciones bajo la presión de ofertas “tómalo o déjalo” impuestas por NASCAR, que el tribunal calificó como prácticas monopólicas.

La demanda que desafió a NASCAR

La demanda, impulsada por Jordan y Bob Jenkins, propietario de Front Row Motorsports, surgió después de que, en septiembre de 2024, 13 de los 15 equipos con “charter” se sintieran forzados a firmar un acuerdo que muchos describieron como un “momento de pistola en la cabeza”, según testimonios recogidos por The New York Times.

El propietario de Front Row Motorsports, Bob Jenkins, se une a Jordan en la acción legal contra el acuerdo impuesto a los equipos de NASCAR

Frente a la amenaza de perder sus equipos y décadas de inversión familiar, la mayoría aceptó las condiciones, mientras que 23XI y Front Row optaron por desafiar el sistema en los tribunales.

El proceso judicial expuso comunicaciones internas de NASCAR y detalles financieros de la familia France, fundadora de la organización, lo que generó una crisis en la estructura directiva del campeonato.

A pesar de la tensión, Jordan mantuvo su postura de que su objetivo era fortalecer NASCAR y construir una relación de colaboración entre la organización y los equipos. “Si puedes llegar a un compromiso en los temas importantes, puedes hacer crecer tu negocio”, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times.

Franquicias permanentes y revalorización

El nuevo sistema de franquicias permanentes elimina la incertidumbre sobre la continuidad de los equipos y abre la puerta a una revalorización significativa de sus activos. Con la garantía de que los “charters” no expirarán, se espera que el valor de los equipos se duplique en los próximos años, lo que podría atraer nuevas inversiones y consolidar la estabilidad financiera de la serie.

Además, el acuerdo sienta las bases para que NASCAR adopte un modelo similar al de otras ligas deportivas estadounidenses, donde las franquicias permanentes son la norma.

La adopción de franquicias permanentes en NASCAR marca un cambio estructural clave en la gestión de la serie

Las reacciones tras el acuerdo reflejan el alcance del cambio. Jordan, acompañado del presidente y CEO de NASCAR, Jim France, destacó la importancia de haber alcanzado un punto de entendimiento entre ambas partes.

Otros propietarios, que durante meses observaron el conflicto desde la distancia, reconocen ahora el impacto de la determinación de Jordan y su equipo, quienes lograron beneficios que se extienden a toda la parrilla de la Cup Series.

Una nueva etapa para el automovilismo estadounidense

En términos económicos, la estabilidad que aporta el nuevo sistema de franquicias permanentes podría transformar el panorama de NASCAR. La posibilidad de atraer inversores interesados en activos con valor asegurado y la eliminación del riesgo de perder la licencia de participación representan un incentivo para el crecimiento del campeonato.

Según The New York Times, la determinación de Jordan ha sido clave para desbloquear estas oportunidades y para que NASCAR pueda, por primera vez, aprovechar plenamente la imagen y el compromiso de una figura global como él.

El acuerdo alcanzado no solo resuelve una disputa legal, sino que también inaugura una nueva etapa de colaboración y crecimiento para NASCAR. La visión de Jordan y la disposición de las partes a encontrar un terreno común han permitido sentar las bases para que el automovilismo estadounidense evolucione hacia un modelo más sólido y atractivo para inversores y aficionados.

