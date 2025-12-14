La final que jugará Estudiantes ante Platense el próximo fin de semana que podría abrirle la puerta a dos títulos más

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer por penales a Racing luego de empatar 1-1 en los 120 minutos en la final disputada en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero.

Esta nueva estrella para el club de La Plata le permitirá jugar por otro título el próximo sábado 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás, ante Platense (campeón del Torneo Apertura) por el Trofeo de Campeones 2025. Como dato de color, el Pincha tendrá la chance de quedarse con el bicampeonato, ya que en 2024 superó 3-0 a Vélez el 21 de diciembre de 2024.

El ganador del Trofeo de Campeones tendrá por delante la chance de ganar otra corona: disputará la Supercopa Argentina, en la que espera el campeón de la Copa Argentina, que en este caso fue Independiente Rivadavia de Mendoza -venció en la final a Argentinos Juniors por penales-. El partido, que será en terreno neutral, aún no tiene fecha prevista y se jugará en 2026. El último campeón de este título fue Vélez, que derrotó 2-0 a Central Córdoba el pasado 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito.

Estudiantes jugará el próximo sábado el Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Apertura

Si sale campeón el próximo sábado, la chance de incrementar el palmarés no se detendrá para el equipo de Eduardo Domínguez, ya que según lo establecido por la AFA, el ganador del Trofeo de Campeones tendrá por delante la disputa de la Supercopa Internacional (luego pasará a llamarse Supercopa LPF), en la que aguarda Rosario Central por ser el mejor equipo de la Tabla Anual. Este partido aún no tiene fecha y se jugaría en 2026. Vélez es el último ganador de este título luego de vencer 2-0 a Estudiantes en el estadio de Independiente, el pasado 8 de julio.

Por último, al conjunto que alce la Supercopa Internacional también se le abrirá una nueva oportunidad de sumar una estrella en la flamante Recopa de Campeones, aprobada por el Comité Ejecutivo de la AFA en la última asamblea del 20 de noviembre, que constará de un triangular entre los ganadores de la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Copa Argentina. Si bien se confirmó que este certamen se disputará a partir del año próximo, se entiende que ese título será para los campeones de 2026. Incluso la Liga Profesional difundió una lista de “Las competencias de 2026” a fines de noviembre, donde no mencionaron la Recopa de Campeones.

El reglamento de la Recopa establece que en caso de que alguno de estos títulos haya sido obtenido por el mismo equipo, se recurrirá al subcampeón correspondiente para completar las plazas. Si aún así se repitiera algún participante, la vacante será ocupada por el subcampeón de la Copa Argentina.

Platense (campeón del Apertura) jugará la final del Trofeo de Campeones 2025 ante Estudiantes, ganador del Torneo Clausura (Fotobaires)

Según se informó en el Boletín, el torneo se disputará anualmente, en estadios designados por la AFA, y constará de tres partidos. El primero enfrentará al ganador de la Supercopa Argentina con el vencedor de la Supercopa Internacional. Luego, el ganador de la Copa Argentina se medirá con el perdedor del duelo inicial, y finalmente volverá a presentarse frente al ganador del primer encuentro. En caso de empate en los 90 minutos, todos los partidos se definirán por penales.

El sistema de puntuación será de la siguiente manera: los triunfos en tiempo reglamentario otorgarán tres unidades, mientras que las victorias por penales sumarán dos. Quienes pierdan desde los doce pasos acumularán un punto, y aquellos que caigan dentro del tiempo regular no sumarán ninguno. Al cabo de los tres encuentros, el equipo con mayor cantidad de puntos se consagrará campeón.

Independiente Rivadavia se aseguró la chance de jugar por la Supercopa Argentina por ser campeón de la Copa Argentina 2025 (Crédito @CSIRoficial / X)