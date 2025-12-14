La entrega de premios a Estudiantes de La Plata tras el título de campeón del Torneo Clausura

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura venciendo 5-4 a Racing en los penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos por los goles de Adrián Maravilla Martínez y Guido Carrillo. El ganador le puso fin a una racha de 15 años sin títulos de Liga, ya que el último se remontaba al Apertura 2010 logrado de la mano de Alejandro Pachorra Sabella. Este triunfo lo catapulta a la Copa Libertadores 2026 gracias a consagrarse en el fútbol argentino. Ahora, buscará un nuevo desafío ante Platense por el Trofeo de Campeones.

Santiago Ascacibar fue el encargado de elevar el trofeo por los aires de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades. El volante central es uno de los referentes del plantel e incluso eligió quedarse en el club a pesar de diferentes intereses, entre ellos el de Boca Juniors cuando tenía a Fernando Gago como entrenador.

El presidente Claudio Tapia entregó el trofeo (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, estuvo presente en la ceremonia, de la que también participó Martín Gorostegui, vicepresidente primero del Pincha, ya que Juan Sebastián Verón fue excluido por seis meses de “toda actividad relacionada con el fútbol” por el Tribunal de Disciplina de AFA en el fallo correspondiente al pasillo de espaldas a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por el cruce de octavos de final. Debido a esto, Gorostegui fue el encargado de posar con Tapia con el cheque de USD 500.000, premio económico por ganar el certamen local.

Esto no imposibilitó que la Brujita diga presente en el recinto: lo vivió de una manera particular con miles de hinchas de su club, como si fuera un fanático más. Según precisaron en el diario El Día de La Plata, salió desde Ezeiza durante la noche del viernes: viajó con su esposa Valentina Martín y unos amigos en avión hasta Tucumán. Luego, recorrió unos 150 kilómetros hasta Santiago del Estero en combi. “Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, posteó su pareja en redes sociales junto a una foto de ellos dos.

*Pardo estrelló su remate al palo y definió la victoria de Estudiantes

La información indica que sacó su entrada para ir a la popular. Su presencia llamó la atención porque el portal platense InfoCielo precisó que no es habitual que Verón viaje a los partidos de Estudiantes de visitante y tampoco que esté en las finales en terrenos neutrales. Su eufórico festejo en los penales marcó el final de una sufrida tanda y un detalle no pasó desapercibido: los jugadores le llevaron el Trofeo a la tribuna.

Verón, con la copa en la tribuna (Fotobaires)

Además, los futbolistas de Racing se quedaron a la premiación de sus colegas y le hicieron el tradicional pasillo de campeón antes de que los jugadores rivales suban al escenario para recibir las preseas en alusión a este nuevo título.

Este logro le permite clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, ya que en la Tabla Anual había quedado lejos de pelear por un ingreso. Será uno de los representantes argentinos junto a Platense, Independiente Rivadavia y Lanús, que fueron campeones del Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Sudamericana 2025, respectivamente. Se suman a ellos Rosario Central y Boca Juniors por ser 1° y 2″ de la Tabla Anual, mientras que Argentinos Juniors jugará el Repechaje desde la Fase II (el sorteo se dará el miércoles 18 de diciembre desde las 12, hora argentina).

*El resumen de la consagración de Estudiantes