La presencia de Juan Sebastián Verón en la tribuna con los hinchas de Estudiantes en la final ante Racing tras la suspensión que recibió

Juan Sebastián Verón viajó a Santiago del Estero y se unió a los hinchas de Estudiantes de La Plata que colmaron las tribunas del Estadio Único Madres de Ciudades de esa provincia para ver la final del Torneo Clausura contra Racing. El detalle es que la Bruja es el presidente del club, pero está suspendido de sus funciones por seis meses tras lo sucedido ante Rosario Central en los octavos de final de este mismo certamen.

Según detallaron en el diario El Día de La Plata, Verón salió desde Ezeiza durante la noche del viernes: viajó con su esposa Valentín Martín y unos amigos en avión hasta Tucumán, para luego realizar unos 150 kilómetros hasta Santiago del Estero en combi. “Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, posteó su pareja en redes sociales junto con una foto de ellos dos. Los informes indican que sacó su entrada para ir a la popular. El portal platense InfoCielo aseguró que no es habitual que Verón viaje a los partidos del Pincha de visitante y tampoco que diga presente en las finales en terrenos neutrales.

La imagen de Verón en la tribuna: el presidente está suspendido (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El pasado 27 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que Verón había sido sancionado por seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol” por infringir el Artículo 12 del Código Disciplinario.

El Artículo 12, entre sus distintos capítulos, detalla la “conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”. “Los clubes, así como sus jugadores, oficiales o cualquier otro miembro o persona que desempeñe una función en su nombre deberán respetar las Reglas de Juego, los Estatutos de la AFA y los reglamentos, las directivas y las decisiones de la AFA; Asimismo, deberán cumplir con los principios del juego limpio, la lealtad y la integridad”, explica la apertura de ese apartado que detalla luego las distintas sanciones que se pueden aplicar.

El tema que generó este castigo fue el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores de Estudiantes de La Plata a Rosario Central como una forma de repudio al título de “campeón de Liga” que se le otorgó al Canalla tras ser el club que más puntos sumó en la Tabla Anual.

Los hinchas le pidieron fotos a Verón (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

En ese contexto, el boletín 6797 del Tribunal de Disciplina remarcó que “del propio descargo presentado por el Club Estudiantes de La Plata y por su Presidente, surge que la decisión de que el pasillo de homenaje se realizara “de espaldas” al equipo campeón fue adoptada por el Presidente del club, Juan Sebastián Verón, con el aval de la Comisión Directiva, y comunicada al plantel profesional para su ejecución. Es, por tanto, el propio Presidente quien reconoce haber impartido la orden que dio origen al comportamiento aquí juzgado, lo que revela que no se trató de un gesto improvisado o aislado de algún jugador, sino de una directiva emanada de la máxima autoridad institucional del club".

Estudiantes llegó a esta final del Torneo Clausura ante Racing tras clasificarse a octavos de final luego de quedar octavo del Grupo A con 21 puntos, ubicándose a ocho unidades del líder Boca. Eso obligó a los dirigidos por Eduardo Domínguez a enfrentarse en octavos contra Rosario Central, puntero de la Zona B. El Pincha se impuso 1-0 por el tanto de Edwin Cetré en el Gigante de Arroyito, venció por la mínima en cuartos a Central Córdoba de Santiago del Estero con un tanto de Tiago Palacios y finalmente se impuso en el clásico de semifinales ante Gimnasia también por 1-0 con el grito de Palacios.

Verón se convirtió en presidente del Pincha por primera vez en 2014 y consiguió la reelección tres años más tarde. En 2021, se corrió al cargo de Vicepresidente 1° ante la asunción al puesto de mandatario de Martín Gorostegui. Sin embargo, en abril de 2024 inició su tercera presidencia aunque no hubo elecciones ya que el oficialismo fue el único espacio político que presentó una lista: tiene mandato vigente hasta 2027.

El posteo de la esposa de Verón antes del partido contra Racing