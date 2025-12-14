Estudiantes se clasificó a la Libertadores tras ser campeón del Torneo Clausura: todos los equipos argentinos que jugarán copas internacionales en 2026

Estudiantes se consagró campeón del Clausura y jugará la Libertadores 2026

La definición de este sábado entre Estudiantes y Racing por el Torneo Clausura definió al nuevo campeón del fútbol argentino y confirmó a los 13 equipos que disputarán competencias internacionales el próximo año, en un calendario agitado por la realización del Mundial 2026.

La coronación del Pincha en el Estadio Único Madre de Ciudades le dio la oportunidad a los conducidos por Eduardo Domínguez de tener participación directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta era la única posibilidad del conjunto platense porque había terminado 14° en la Tabla Anual con 42 puntos, lejos de los puestos de clasificación.

Este resultado puso fin a la ilusión de Independiente. El Rojo de Gustavo Quinteros tenía muchas sensaciones encontradas porque finalizó en el 11° lugar de la tabla acumulada y solo podía aspirar a conseguir el pasaje a la Sudamericana 2026 si se daban algunas variables. Una parte de los requisitos se cumplieron porque Lanús liberó cupo por levantar la presente edición del certamen continental y uno de los nueve primeros equipos de esa tabla también podía dejar su plaza si se quedaba con el Clausura. Finalmente, los de Gustavo Costas no cumplieron con su deber en Santiago del Estero y el Diablo deberá enfocar su mirada al plano doméstico.

Sin este título, Racing jugará la próxima Sudamericana en 2026, al igual que River Plate, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. El Guapo no había obtenido su lugar, pero el Granate le dejó su puesto tras levantar el trofeo internacional.

Por otro lado, Estudiantes dirá presente en la Libertadores como uno de los campeones de la Liga Profesional, luego de que Platense también se quedara con el Apertura del primer semestre. Independiente Rivadavia se suma al dúo por imponerse en la Copa Argentina y Lanús hizo lo propio por llevarse la Sudamericana. Además, Rosario Central y Boca Juniors se integran por ser 1° y 2″ de la Tabla Anual, mientras que Argentinos Juniors jugará el Repechaje desde la Fase II (el sorteo se dará el miércoles 18 de diciembre desde las 12, hora argentina).

Los clasificados a la Copa Libertadores

Platense (Campeón Torneo Apertura)

Estudiantes (Campeón Torneo Clausura)

Independiente Rivadavia (Campeón Copa Argentina)

Lanús (Campeón Copa Sudamericana 2025)

Rosario Central (1° de la Tabla Anual )

Boca Juniors (2° de la Tabla Anual )

Argentinos Juniors (3″ de la Tabla Anual, jugará el Repechaje)

Los clasificados a la Copa Sudamericana

River Plate (4° de la Tabla Anual )

Racing (5° de la Tabla Anual )

Deportivo Riestra (6° de la Tabla Anual )

San Lorenzo (7° de la Tabla Anual )

Tigre (9° de la Tabla Anual )

Barracas Central (10° de la Tabla Anual)

Posiciones finales del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

*Lanús clasificó a la Copa Libertadores por ser campeón de la Sudamericana y liberó un cupo a la Sudamericana 2026 aprovechado por Barracas Central