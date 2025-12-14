Elecciones en Newell’s: quiénes son los candidatos y las figuras del fútbol que aparecen en escena

Newell’s celebrará hoy sus elecciones presidenciales con cuatro listas que competirán por la conducción del club durante los próximos cuatro años. Al margen de los nombres propios de los candidatos, también asoman figuras importantes del mundo del fútbol y vinculadas a la historia de la Lepra. Ya están definidos los directores deportivos de cada lista y también existen algunas intenciones respecto al futuro entrenador. En el horizonte, el sueño compartido es repatriar a Lionel Messi.

El escenario electoral quedó definido tras la decisión del Movimiento 1974 de sumarse al Nuevo Frente Rojinegro, que postula a Cristian D’Amico como candidato a presidente. Por su parte, Ignacio Boero encabeza la lista de UNEN, mientras que Guillermo Muñoz lidera la Agrupación 8 de Marzo. En Fuerza Leprosa, la candidatura presidencial recayó en Juan Manuel Cuneo, quien reemplazó a Julián González luego de que la justicia rechazara la medida cautelar presentada por este último (que irá como secretario general).

D’Amico, muy cercano a Claudio Tapia y los dirigentes de la AFA, designó como líder del proyecto futbolístico a Claudio Vivas, ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa y hombre con raíceses leprosas. Junto a él trabajarían los hermanos Cristian y Luciano Vella, al mismo tiempo que desde su lista aseguraron que el plan es contratar a Martín Anselmi como DT principal.

Martín Anselmi, confeso hincha de Newell's, es el denominador común entre los candidatos a presidente (REUTERS/Alberto Lingria)

Ignacio Boero trabajó en la campaña junto a Roberto Sensini, ex futbolista de la selección argentina y campeón con Newell’s, que también estuvo en el club en la función de entrenador y manager en el pasado. Junto a Boquita estará Eduardo Berizzo, que en un principio había sido contemplado como posible DT, y otros nombres como Jorge Pautasso (para la captación), Iván Gabrich y Ariel Pepi Zapata. Los entrenadores apuntados son Martín Anselmi y Martín Demichelis.

El elegido por Juan Cuneo y Julián González para comandar el fútbol es Roberto Battión, ex futbolista que ya se desempeñó como director deportivo en Banfield. Algunas figuras con pasado rojinegro lo acompañarán en sus labores, como los casos de Germán Ré, Ariel Rosada y Julián Maidana. Aunque no brindaron precisiones respecto a nombres del técnico elegido para iniciar su ciclo, uno de los dos que figuran en su carpeta también sería Martín Anselmi.

Y Anselmi, de última experiencia en Porto, parece ser el denominador común entre los candidatos a presidente, ya que sería la prioridad para un Guillermo Muñoz que igualmente no quiso ventilar a quién presentará como entrenador en caso de ser elegido como máxima autoridad. El líder de Agrupación 8 de Marzo sí confirmó que el Profe Gerardo Salorio, multicampeón con las juveniles de la selección argentina, diagramará el proyecto futbolístico junto a nombres como el de Juan José Yaya Rossi, otro ex Newell’s.

El sueño de todos los candidatos de Newell's: repatriar a Lionel Messi durante su gestión (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El regreso de Lionel Messi es el tema que más expectativas genera entre los hinchas y los propios candidatos. Las cuatro listas tienen entre sus puntos destacados, a corto, mediano o largo plazo, hacer un intento por repatriar al capitán de la selección argentina, que disputará su última Copa del Mundo el año próximo. Si bien la mayoría de los postulantes optaron por la cautela a la hora de referirse al tema y buscaron priorizar la reestructuración de la institución para allanar el camino del regreso de Leo al Parque Independencia, Boero fue por más y hasta se animó a cerrar su campaña con una camiseta rojinegra con el 10 y el apellido del hijo pródigo: “Vamos a hacer lo imposible para que venga y lo vamos a lograr”.

De este modo, los candidatos a presidente que competirán en las elecciones del club serán Juan Cuneo por Fuerza Leprosa, Ignacio Boero por UNEN, Cristian D’Amico por el Frente Rojinegro y Guillermo Muñoz por la Agrupación 8 de Marzo.

La inminente salida de Ignacio Astore de la presidencia de Newell’s Old Boys se produce en un contexto de profunda crisis institucional y deportiva, con el club ubicado en los últimos puestos de la tabla de promedios y una deuda que, según estimaciones de los candidatos entrevistados por Infobae, superará los USD 25 millones.