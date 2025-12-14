Deportes

Elecciones en Newell’s: quiénes son los candidatos y las figuras del fútbol que aparecen en escena

Se presentan cuatro listas para suceder a Ignacio Astore en la presidencia de la Lepra

Guardar

Newell’s celebrará hoy sus elecciones presidenciales con cuatro listas que competirán por la conducción del club durante los próximos cuatro años. Al margen de los nombres propios de los candidatos, también asoman figuras importantes del mundo del fútbol y vinculadas a la historia de la Lepra. Ya están definidos los directores deportivos de cada lista y también existen algunas intenciones respecto al futuro entrenador. En el horizonte, el sueño compartido es repatriar a Lionel Messi.

El escenario electoral quedó definido tras la decisión del Movimiento 1974 de sumarse al Nuevo Frente Rojinegro, que postula a Cristian D’Amico como candidato a presidente. Por su parte, Ignacio Boero encabeza la lista de UNEN, mientras que Guillermo Muñoz lidera la Agrupación 8 de Marzo. En Fuerza Leprosa, la candidatura presidencial recayó en Juan Manuel Cuneo, quien reemplazó a Julián González luego de que la justicia rechazara la medida cautelar presentada por este último (que irá como secretario general).

D’Amico, muy cercano a Claudio Tapia y los dirigentes de la AFA, designó como líder del proyecto futbolístico a Claudio Vivas, ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa y hombre con raíceses leprosas. Junto a él trabajarían los hermanos Cristian y Luciano Vella, al mismo tiempo que desde su lista aseguraron que el plan es contratar a Martín Anselmi como DT principal.

Martín Anselmi, confeso hincha de
Martín Anselmi, confeso hincha de Newell's, es el denominador común entre los candidatos a presidente (REUTERS/Alberto Lingria)

Ignacio Boero trabajó en la campaña junto a Roberto Sensini, ex futbolista de la selección argentina y campeón con Newell’s, que también estuvo en el club en la función de entrenador y manager en el pasado. Junto a Boquita estará Eduardo Berizzo, que en un principio había sido contemplado como posible DT, y otros nombres como Jorge Pautasso (para la captación), Iván Gabrich y Ariel Pepi Zapata. Los entrenadores apuntados son Martín Anselmi y Martín Demichelis.

El elegido por Juan Cuneo y Julián González para comandar el fútbol es Roberto Battión, ex futbolista que ya se desempeñó como director deportivo en Banfield. Algunas figuras con pasado rojinegro lo acompañarán en sus labores, como los casos de Germán Ré, Ariel Rosada y Julián Maidana. Aunque no brindaron precisiones respecto a nombres del técnico elegido para iniciar su ciclo, uno de los dos que figuran en su carpeta también sería Martín Anselmi.

Y Anselmi, de última experiencia en Porto, parece ser el denominador común entre los candidatos a presidente, ya que sería la prioridad para un Guillermo Muñoz que igualmente no quiso ventilar a quién presentará como entrenador en caso de ser elegido como máxima autoridad. El líder de Agrupación 8 de Marzo sí confirmó que el Profe Gerardo Salorio, multicampeón con las juveniles de la selección argentina, diagramará el proyecto futbolístico junto a nombres como el de Juan José Yaya Rossi, otro ex Newell’s.

El sueño de todos los
El sueño de todos los candidatos de Newell's: repatriar a Lionel Messi durante su gestión (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El regreso de Lionel Messi es el tema que más expectativas genera entre los hinchas y los propios candidatos. Las cuatro listas tienen entre sus puntos destacados, a corto, mediano o largo plazo, hacer un intento por repatriar al capitán de la selección argentina, que disputará su última Copa del Mundo el año próximo. Si bien la mayoría de los postulantes optaron por la cautela a la hora de referirse al tema y buscaron priorizar la reestructuración de la institución para allanar el camino del regreso de Leo al Parque Independencia, Boero fue por más y hasta se animó a cerrar su campaña con una camiseta rojinegra con el 10 y el apellido del hijo pródigo: “Vamos a hacer lo imposible para que venga y lo vamos a lograr”.

De este modo, los candidatos a presidente que competirán en las elecciones del club serán Juan Cuneo por Fuerza Leprosa, Ignacio Boero por UNEN, Cristian D’Amico por el Frente Rojinegro y Guillermo Muñoz por la Agrupación 8 de Marzo.

La inminente salida de Ignacio Astore de la presidencia de Newell’s Old Boys se produce en un contexto de profunda crisis institucional y deportiva, con el club ubicado en los últimos puestos de la tabla de promedios y una deuda que, según estimaciones de los candidatos entrevistados por Infobae, superará los USD 25 millones.

Temas Relacionados

NewellsLionel MessiTata MartinoMarcelo BielsaGuillermo MuñozIgnacio BoeroCristian D'AmicoJuan Cuneo

Últimas Noticias

La historia completa de cómo Colapinto luchó contra la adversidad en 2025 y sembró una revancha que cosechará en la F1

Se terminó una temporada llena de golpes para el piloto argentino. Su evolución, pese a correr con el peor auto en Alpine. Su coraza mental en un contexto negativo y las bases para un futuro mejor y merecido en la Máxima

La historia completa de cómo

Los memes de la final del Torneo Clausura que Estudiantes le ganó a Racing en los penales

Los usuarios de las redes sociales se expresaron durante el partido con divertidas reacciones

Los memes de la final

Estudiantes de La Plata ganó el Clausura y sumó su estrella número 18: así está la tabla histórica de títulos

El Pincha venció a Racing en la final disputada en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Cómo quedó en el ranking de los máximos campeones de la Argentina

Estudiantes de La Plata ganó

La entrega de premios a Estudiantes de La Plata tras el título de campeón del Torneo Clausura

Los jugadores del Pincha recibieron las medallas en una ceremonia de la que participó el presidente de la AFA, Claudio Tapia

La entrega de premios a

Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura

El Pincha se impuso 5-4 en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en los 120 minutos. Los de Eduardo Domínguez clasificaron a la Copa Libertadores y la Academia deberá conformarse con el pasaje a la Sudamericana

Estudiantes de La Plata venció
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

INFOBAE AMÉRICA

Pablo Braun, en el 20

Pablo Braun, en el 20 cumpleaños de Eterna Cadencia: “Nací en cuna de oro, con la librería salí a otro mundo”

Para Marco Rubio, la estrategia para Cuba pasa por Venezuela

El mundo es un poco mejor desde que aparecieron Los Beatles: la saga ‘Anthology’ nos lo recuerda

La nueva vida en el exilio de Rosie O’Donnell, la enemiga pública n°1 de Donald Trump

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos