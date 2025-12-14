De sentirse un “meme” por el sobrepeso a dar 170 golpes y ganar con récord una pelea sangrienta en su debut en UFC

*El KO técnico de Steven Asplund

El debut de Steven Asplund en el octágono de la UFC no solo le otorgó una victoria por nocaut técnico ante Sean Sharaf, sino que también le permitió establecer un récord histórico de golpes significativos en una pelea de peso pesado a tres asaltos, con un total de 170 impactos conectados. Sin embargo, este luchador también guarda una historia de superación.

El logro alcanzado este viernes en el evento UFC Vegas 112 en el UFC Apex de dicha ciudad, superó la marca previa que ostentaba el ex campeón Andrei Arlovski y posiciona a Asplund como una de las nuevas figuras emergentes en una división que demanda renovación constante.

En el desenlace del combate, el árbitro Mark Smith intervino a los 3 minutos y 49 segundos del segundo asalto, deteniendo la pelea cuando la superioridad de Asplund sobre Sean Sharaf se hizo insostenible. Luego de los 170 golpes según lo informado por TalkSport, la lona quedó marcada por la sangre y la intensidad de un enfrentamiento que, aunque mostró la resistencia de Sharaf, evidenció la presión incesante del debutante.

El cambio físico de Steven Asplund (@acdmma_)

Asplund, con un récord profesional de 7-1 en MMA y una racha de cuatro victorias consecutivas, había obtenido su contrato con la UFC tras un nocaut de 16 segundos en la Contender Series apenas tres meses antes.

El propio Asplund, originario de Minnesota y con 27 años, expresó su emoción y gratitud tras la pelea. En diálogo con Michael Bisping, quien resultó salpicado de sangre durante la transmisión, Asplund, declaró: “Me siento honrado de que este haya sido mi debut y esta fue la actuación. Les dije a todos en esta división de peso pesado: ‘Tengo un tanque de gasolina que los va a dejar muy enfermos’. Yo pesaba 232 kilos. Era un atleta en aquel entonces, pero ahora soy un atleta aún mejor. Este tanque de gasolina está mejorando cada vez más, mis habilidades están mejorando cada vez más”.

Steven Asplund dio 170 golpes para ganarle a Sean Sharaf (Instagram: @steven_asplund)

La historia personal de Asplund añade una dimensión singular a su irrupción en la UFC. En declaraciones a Fox 9 en agosto de 2024, relató el proceso de transformación que lo llevó a perder casi 136 kilos (300 libras) desde los 20 años, tras haber alcanzado los 232 kg (510 libras). Asplund reconoció el impacto de este cambio en su vida: “La lucha, el proceso, el destino: creo que esto me ha dado una nueva oportunidad de vida. No habría llegado a mi edad actual si hubiera seguido en ese camino”.

Durante la entrevista posterior a la pelea, Asplund aprovechó la visibilidad para enviar un mensaje a quienes han sufrido acoso o inseguridad por su aspecto físico: “Soy un meme en Twitter e Instagram, (pero) quiero que cada niño pequeño sepa que no tiene por qué avergonzarse de su cuerpo”. Y añadió: “Solo quiero que cada niño pequeño que ha sido acosado o que se siente como si no fuera lo suficientemente bueno o digno, lo sea. No tienes que avergonzarte de tu cuerpo. Me veo asqueroso, lo sé, y mucha gente tiene muchas tonterías que decir... ¡Ten confianza!”.

El apodo de Concrete (Concreto) acompaña a Steven Asplund desde su etapa en Legacy Fighting, donde consolidó su carrera profesional en los últimos doce meses. Ahora, tras su debut triunfal en la UFC, el luchador aspira a ingresar en el top quince del ranking de peso pesado, una división actualmente liderada por Tom Aspinall.