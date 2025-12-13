Deportes

La respuesta de la selección de Uruguay tras el rumor sobre la quita de dos estrellas en la camiseta para el Mundial 2026

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, aseguró que la FIFA no pidió modificaciones en la casaca de la Celeste. Además, reconoció que hubo una crisis entre Bielsa y el plantel

Guardar
El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, habló sobre la polémica por las 4 estrellas y se refirió a la crisis que se generó con Marcelo Bielsa

La selección uruguaya se está preparando para dar el golpe en el Mundial 2026. El sorteo determinó que su debut será el 15 de junio contra Arabia Saudita, chocará el 21 de ese mismo mes contra Cabo Verde y cerrará su actividad en el Grupo H el viernes 26 contra España. En ese contexto, convive con una inesperada polémica por su indumentaria para esa cita.

Si bien todavía no se conocieron los modelos titulares y suplentes que lucirá durante la Copa del Mundo, en los últimos días circuló la versión de que la FIFA le exigiría modificar las cuatro estrellas que figuran arriba del escudo del seleccionado. Sin embargo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, desmintió la polémica.

“¿Cuatro estrellas o dos estrellas? ¿Nos van a sacar dos estrellas?“, le plantearon en la entrevista que protagonizó en Telemundo que se emite por Teledoce. “Cuatro”, respondió sin dudarlo. “¿No hay nada de la FIFA que nos vaya a sacar estrellas?“, insistieron en el medio uruguayo. ”Nada ha venido", fue otra vez la escueta contestación.

“¿No hablaste con Infantino mano a mano?“, volvieron a indagar. En ese contexto, Alonso explicó: ”Pasa que esto ya lo hablamos en el Mundial anterior. Cuando estaba el proceso de la confección de la ropa apareció con la marca anterior un cuestionamiento. Se habló y fue claro: FIFA siempre ha reconocido las cuatro estrellas de Uruguay".

El modelo actual de la
El modelo actual de la camiseta de Uruguay cuenta con las cuatro estrellas (Foto: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports/File Photo)

Hay que tener en cuenta que la marca de la pipa viste a la selección uruguaya desde el 2024 y ya realizó modelos con las cuatro estrellas, aunque todavía no dio a conocer la indumentaria para la Copa del Mundo 2026. El propio Alonso había confirmado tiempo atrás que esa difusión será para marzo del 2026, de cara a los últimos amistosos preparatorios.

El debate sobre las “estrellas” radica en que Uruguay ganó los Mundiales de 1930 y 1950, pero contabiliza como “títulos del mundo” a las medallas doradas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, certámenes previos a la primera Copa del Mundo.

En Qatar 2022, Uruguay lució
En Qatar 2022, Uruguay lució cuatro estrellas en su camiseta (Foto: Reuters/Bernadett Szabo)

Más allá del tema sobre las estrellas, Ignacio Alonso también abordó de lleno la crisis que se desató en la Celeste entre Marcelo Bielsa y el plantel tras la dolorosa goleada 1-5 contra los suplentes de Estados Unidos en un amistoso, lo que derivó en la posibilidad de sumar a una gloria del fútbol uruguayo para articular el diálogo entre el plantel y el Loco.

“Estamos trabajando en eso. No está cerrado. Los nombres son los que se han manejado públicamente. Godín estuvo conversando con el entrenador el otro día en una charla bastante larga. Hay que ir conversando”, explicó la máxima autoridad del fútbol charrúa.

El mandatario de la AUF aseguró que “no es estrictamente un nexo” y detalló: “La palabra no ajusta a lo que uno quiere. Es una incorporación de una figura al cuerpo técnico de las selecciones nacionales, sea la mayor o la estructura que está inmediatamente hacia abajo, que pueda cumplir un rol activo dentro de lo que son los trabajos y dentro de lo que son los días de preparación de la selección y la estadía en el campeonato del mundo para que enriquezca el trabajo dentro de la selección”.

De todos modos, afirmó que este déficit lo habían “detectado” desde hacía tiempo y el propio Bielsa fue el que marcaba que en otros trabajos contaba con “determinadas figuras”.

En ese contexto, reconoció que la goleada contra Estados Unidos marcó realmente un quiebre que puso en riesgo el futuro del equipo. “Una cosa fue cuando recién salimos del 5-1, que fue un golpe tremendo para todos, que generó un cimbronazo. No me cabe ninguna vergüenza decir que había sido una crisis, se generó una crisis realmente. En pocos días, por la madera humana que existe dentro del plantel principalmente, dentro del cuerpo técnico y dentro de la gente que rodea a la selección, la pudimos encauzar en base al diálogo”, remarcó.

Alonso emparentó la derrota contra los norteamericanos a la sufrida ante Dinamarca (1-6) en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial México 86. “Nos movió a todos de tal forma que surgieron sentimientos, afloraron cosas que afloran en las personas que tienen sangre, convicción y amor por la selección. Fuimos haciendo confluir todos esos sentimientos a partir del diálogo a un estatus muy superior al que estamos hoy parados”, aseguró.

Temas Relacionados

Asociación Uruguaya de FútbolAUFmarcelo BielsaFIFAMundial 2026ignacio alonso

Últimas Noticias

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

En el Madre de Ciudades, la Academia y el Pincha buscarán bordar una nueva estrella en su escudo. Desde las 21, por ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Estudiantes definirán al

Alpine encaminó el fichaje de una de las estrellas de la Fórmula 2 como nuevo piloto de reserva

Alex Dunne, irlandés que integró el programa de pilotos de McLaren y fue buscado por Red Bull, estaría en conversaciones con el equipo francés por pedido de Flavio Briatore

Alpine encaminó el fichaje de

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026: los 5 partidos más elegidos y el Top 10 de países

El ente que organiza el fútbol a nivel mundial dio a conocer las primeras cifras de la venta de tickets

FIFA recibió 5 millones de

Cuánto dinero ganará el campeón del Torneo Clausura: la abismal diferencia con otras ligas de Sudamérica y Europa

Racing o Estudiantes recibirán un monto muy inferior al que otorgan los principales campeonatos de la región y del Viejo Continente. Incluso, es menor al que logró el ganador de la Serie B de Brasil

Cuánto dinero ganará el campeón

A 48 horas de confirmarlo como refuerzo, Argentino de Quilmes desistió de fichar a Alexis Zárate

El Mate lo había presentado el jueves por la tarde, pero este sábado informó que finalmente no llegará. El ex Independiente acaba de quedar en libertad tras cinco años detenido en una causa de abuso sexual

A 48 horas de confirmarlo
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“Zootopia 2″ bate récords de

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación

Murió Mary Magdalene, la influencer adicta a las cirugías extremas, tras caer de un edificio en Tailandia

Barry Keoghan se une al mundo Peaky Blinders con un papel central en la nueva película

Jodi Lyn O’Keefe reveló cómo fue despedida de “The Big Bang Theory” tras solo una semana como Penny

Kate Winslet recordó el insólito pedido que le hizo Eminem durante un programa de ‘SNL’ en 2004

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump repudió el ataque

Donald Trump repudió el ataque de ISIS a militares estadounidenses en Siria: “Vamos a tomar represalias”

Jim Carrey reveló el inusual y extremo entrenamiento que necesitó para ser El Grinch: “Se parecía a ser torturado”

A dos semanas de las elecciones, Honduras sigue sumergida en un polémico escrutinio y sin un presidente electo

Rodrigo Paz se refirió a la detención de Luis Arce: “Los que robaron a Bolivia pagarán sus penas”

Cuál es el origen de los mercados navideños y adonde se encuentran los más antiguos