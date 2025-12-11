Deportes

Una figura de Uruguay reveló cuándo fue el “quiebre” de la relación entre el plantel y Marcelo Bielsa: “Eso te mata”

Guillermo Varela, lateral titular de la Celeste y flamante campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, brindó detalles sobre la interna en la selección dirigida por el entrenador argentino

Guillermo Varela reveló detalles del ambiente en la Celeste con el DT argentino

El cimbronazo interno que se generó en la selección de Uruguay por la tensa relación entre el plantel y Marcelo Bielsa sigue generando fuertes repercusiones. A pocos meses del inicio del Mundial 2026, donde la Celeste integrará el Grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España, Guillermo Varela, lateral derecho titular y campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, reveló detalles del distanciamiento entre los futbolistas y el entrenador argentino. Además, palpitó el choque contra la Roja en la Copa del Mundo y le dejó un mensaje a Lamine Yamal.

En diálogo con el programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes, Varela abordó el rendimiento actual de la Celeste y la percepción pública sobre el trabajo de Bielsa. “Futbolísticamente, Uruguay no estaba atravesando un buen momento. Pero no tengo dudas de que lo vamos a sacar adelante con la calidad de jugadores que tenemos. Eso de sumar un nexo con el plantel y lo que se ha hablado no me enfoqué mucho. Estaba esperando el sorteo para ver con quién nos tocaba. De acá en adelante, hay que mejorar”, comenzó el defensor.

En esta misma línea, fue enfático para destacar la determinación puertas adentro en Uruguay y la unión entre todas las partes para cumplir los objetivos en el Mundial: “No tengo dudas de lo que se trabaja en la selección, es una bestialidad en el sentido de preparar cosas y no tengo dudas que vamos a mejorar porque todo el mundo trabaja mucho. Sé de las horas que se le dedican a los planes de entrenamientos y de juego”.

Guillermo Varela es el lateral
Guillermo Varela es el lateral titular de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Además, cuando fue consultado sobre si hubo un quiebre en la relación entre el plantel y Marcelo Bielsa, Guillermo Varela no omitió detalles y dejó en claro que hubo momentos de diferencia entre las partes. “Fue cuando salieron jugadores a decir cosas, el clima que se generó, la repercusión que tuvo. Desde ahí, quizás, hubo una queda del equipo por todo lo que se habló. Anímicamente eso te mata. Quieras o no, uno tira para adelante y hay cositas que te sacan del foco. Por suerte, lo pudimos sacar adelante con muchas bajas que ha tenido el equipo, como fue después de la Copa América por el problema -los incidentes- después del partido. Fueron varias cosas que pasaron ahí, pero ya está”, comentó.

No obstante, desestimó los rumores sobre un pedido de salida del técnico por parte del grupo: “Nadie dijo que no quería a Bielsa en la interna. Al contrario, todos estamos con Marcelo como él nos ha apoyado en otro momento. El problema pasa por una cuestión futbolística. Quizá las cosas que ya hemos vivido, que se habló de que estábamos en un mal momento como convivencia, fue antes. En adelante fue todo ganancia, hubo un cambio grande. Hay que hablar y decir las cosas como son. El problema en este momento es futbolístico y no de convivencia”.

Guillermo Varel reveló detalles sobre
Guillermo Varel reveló detalles sobre los problemas internos en Uruguay entre el plantel y Marcelo Bielsa (REUTERS/Henry Romero)

Desde su perspectiva, el lateral considera que “ajustando un par de cosas, Uruguay vuelve a ser potencia, que es lo que todos esperamos”. De cara al Mundial, Varela analizó a los rivales del grupo y destacó la evolución de Arabia Saudita: “Es otra Arabia a la del Mundial de Rusia 2018, está más preparada que antes, aunque aquel partido se nos dificultó. España es una potencia para ganar el Mundial. Pero ajustando lo que tenemos que ajustar en Uruguay, creo que no tendríamos dificultades para pasar”.

El enfrentamiento del Grupo H que acapara todos los flashes es el de Uruguay contra España, que parten como favoritos a quedarse con su zona. El posible enfrentamiento con Lamine Yamal, figura de la selección europea y del Barcelona, fue motivo de un comentario distendido por parte de Varela: “Va a estar lindo. Él sabe que a los uruguayos nos gusta jugar fuerte, así que va a tener que ir preparado, va a tener que meter la patita también”.

Cabe recordar que la selección argentina, que ocupa el Grupo J con Austria, Jordania y Argelia, en caso de culminar en el primer puesto de su zona, se las verá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H. Uruguay debutará en la Copa del Mundo el lunes 15 de junio a las 19:00 (hora argentina) y chocará contra Cabo Verde el domingo 21 a la misma hora. A diferencia de las dos primeras fechas, que se jugarán en Miami, el elenco liderado por Marcelo Bielsa cerrará la fase de grupos en Guadalajara: se enfrentará a España el viernes 26 de junio a las 23:00, en un duelo que podría definir al rival de la Albiceleste.

