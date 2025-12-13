Deportes

La impactante oferta para sacar a Lautaro Martínez del Inter que haría Barcelona y sacudiría por completo el mercado de pases

El conjunto azulgrana busca goles y puso la mira sobre el delantero de la selección argentina

Lautaro Martínez, en la mira
Lautaro Martínez, en la mira del Barcelona (REUTERS/Alberto Lingria)

El FC Barcelona ha activado una propuesta que podría cambiar el escenario del próximo mercado de pases: estudia realizar una impactante oferta por Lautaro Martínez que apunta a destrabar su salida del Inter de Milán con el objetivo de fortalecer la delantera azulgrana de cara a la temporada siguiente.

La directiva que encabeza Joan Laporta, con Deco a cargo del área deportiva, ha vuelto a posicionar al delantero argentino en su lista de objetivos prioritarios. Esta avanzada responde a la necesidad de encontrar el recambio natural para Robert Lewandowski, cuya continuidad se analiza en el marco de un proyecto en proceso de renovación. La búsqueda de opciones de peso se intensificó tras detectar eventuales obstáculos en la carrera por Julián Álvarez, quien es la gran figura del Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

En este contexto estratégico, el nombre de Lautaro Martínez regresó con fuerza al radar catalán. El futbolista, que milita en el Inter de Milán desde 2018, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera y suma argumentos en cuanto a experiencia, liderazgo y contexto internacional. El perfil del atacante argentino responde al estándar que el entrenador alemán Hansi Flick pretende instalar en el nuevo ciclo: un nueve con dinamismo, poder de definición, trabajo táctico y capacidad de asociarse en el frente ofensivo, especialmente con jóvenes talentos como Lamine Yamal o Raphinha.

El director deportivo Deco considera que el esquema económico de la operación es desafiante, pero posible si se produce una venta significativa en el plantel actual. El plan se estructura sobre una fórmula de 70 millones de euros fijos y 20 millones en variables, según informó El Nacional de Cataluña. Si bien el Nerazzurro no planea allanar la salida y ve como indispensable a Lautaro Martínez en su proyecto deportivo, en la dirección deportiva del conjunto catalán entienden que una negociación bien diseñada podría abrir la puerta a una transferencia.

El equipo azulgrana mantiene abierta una lista de alternativas para el centro del ataque, priorizando perfiles que aseguren competitividad interna y sean sostenibles desde el punto de vista financiero. Dentro de esa carpeta se reactivó formalmente la opción Lautaro Martínez, quien representa una solución inmediata y de probado rendimiento para la implementación del nuevo modelo futbolístico impulsado por Flick.

La operación todavía se encuentra en fase de exploración, aunque en el entorno del FC Barcelona remarcan que la llegada de un delantero de élite ha sido decretada como objetivo estratégico para la ventana estival. La competencia por el puesto de “nueve” involucra variantes de distinta complejidad, y la alternativa Lautaro Martínez adquiere cada vez mayor relevancia a medida que avanza la planificación. El Toro, capitán del conjunto italiano, acumula 11 goles y dos asistencias en 19 presentaciones en lo que va de la temporada entre la Serie A y la Champions League.

El nombre del ex Racing aparece como alternativa a Julián Álvarez, otro gran anhelo del equipo azulgrana. En las últimas horas la Araña fue consultado por los rumores que lo vinculan al conjunto Culé. “A mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”, manifestó. El hombre surgido de la cantera de River Plate lleva 11 goles y cuatro asistencias en 21 presentaciones en lo que va de la temporada

