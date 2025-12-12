Julián Álvarez habló sobre los rumores del Barcelona y comparó a Guardiola con Simeone

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Inter Milan - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 26, 2025 Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Susana Vera

En su segunda temporada con el Atlético de Madrid, Julián Álvarez se consolidó como una de las figuras centrales del equipo y se transformó en referente dentro del plantel dirigido por Diego Simeone. El delantero argentino afronta el presente del club con un fuerte sentido de pertenencia y en diálogo con Marca expresó su visión sobre el crecimiento de la institución, los desafíos deportivos, la presencia de otros argentinos y los rumores que lo vinculan con el Barcelona.

Durante la charla, el campeón del mundo en Qatar 2022 no esquivó el tema y ahondó en una de las cuestiones más candentes en España: el interés del conjunto culé en ficharlo de cara a la próxima temporada. El delantero argentino reconoció que esas versiones circulan con fuerza, aunque afirmó que se mantiene completamente enfocado en el proyecto colchonero. “A mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar”.

La Araña, desde su llegada, se integró con rapidez y logró afianzar una relación de confianza con el cuerpo técnico y sus compañeros. “Me encontré más o menos lo que esperaba. Desde el primer día me trataron muy bien y me han dado un espacio muy bueno dentro del club, donde me siento cómodo”, explicó sobre sus primeros meses en la capital española. El delantero destacó el esfuerzo colectivo en la campaña anterior y el progreso en la actual: “Competimos muy bien durante todo el año y ahora en esta temporada lo estamos haciendo de menos a más, así que hay que seguir por este camino”.

Julián Álvarez se refirió a los rumores que lo vinculan con el Barcelona

Consultado sobre su rol y el impacto que ha generado, Álvarez niega que el equipo se haya construido en torno a su figura. “No sé si tan así. Yo sé el rol que ocupo dentro del equipo, pero al final es un grupo. Somos muchos los que todos los días nos entrenamos al máximo. Yo como delantero, sé lo que puedo aportar, y al estar más cerca del arco, goles, asistencias, que es lo que me caracteriza. Tomo esa responsabilidad sin problema”.

Actualmente, su rendimiento individual lo posiciona en un momento de madurez. “Con el paso del tiempo, uno adquiere más experiencia. Me siento cómodo y creo que todavía hay mucho por mejorar, así que hay que seguir”.

En relación a la renovación del plantel y la inclusión de jóvenes como Pablo Barrios y Álex Baena, el atacante reconoció la importancia generacional: “Son algunos de los nombres, pero creo que hay varios más. Giuliano está teniendo este año, aunque el pasado también, un gran presente. Hay muchos jugadores que nos marcan el camino, como los más veteranos: Koke, Oblak, Griezmann, los capitanes. Después todos nosotros, la gente que se incorporó nueva, estamos para sumar”.

Sobre el potencial del Atlético, el ex Manchester City afirmó que la institución sigue creciendo: “Hoy estamos para pelearle a cualquiera y el club viene creciendo mucho. Este último mercado llegaron muchos jugadores de jerarquía y calidad, y pensando en lo que viene adelante, hay más margen de mejora”. Además, remarcó que la ambición por conquistar títulos es un objetivo prioritario. “Tranquilo y con ganas de ganar. Ahora en enero tenemos la Supercopa, una linda oportunidad, y después hay que seguir trabajando, que la temporada es muy larga”, señala.

Julián Álvarez comparó a Diego Simeone con Julián Álvarez (Reuters/Lee Smith)

El atacante recordó el tramo final de la pasada temporada y remarcó la importancia de los pequeños detalles: “En los últimos meses donde se define todo, al final lo que cuenta son los detalles. Perdimos algunos partidos en la Liga que nos dejaron fuera de la competencia por el título. En Champions ya sabemos todo lo que pasó desafortunadamente. En Copa perdimos semifinal y competimos bien, y es eso, estar en las cosas muy pequeñas que al final marcan la diferencia”.

La llegada de refuerzos fue una de las claves del último mercado veraniego. Sobre la chance frustrada de sumar al defensor Cuti Romero, el cordobés señaló: “El Cuti es uno de los mejores defensores del mundo. Comparto con él tiempo en la selección y me parece un crack, un animal competitivo, defensivamente muy fuerte. Tuve algunas conversaciones con él y por detalles no se dio, pero ojalá que algún día podamos jugar juntos”.

La experiencia de trabajar bajo la dirección de Diego Simeone marca la etapa de Álvarez en el Atlético. “Es como se lo ve, muy pasional, muy del trabajo, del esfuerzo, de la mentalidad de que, como si uno trabaja a la corta o a la larga los resultados llegan”. Compartir el día a día con compatriotas en el vestuario también resultó positivo para su adaptación y para llegar a este presente: “Somos muchos argentinos en el Atlético, en el día a día tiene su parte positiva, más para nosotros que estamos tan lejos de casa, por compartir nuestra cultura, nuestras costumbres. Está bueno que sea así”.

Habiendo sido dirigido también por Pep Guardiola en Manchester City, Álvarez fue consultado por las similitudes y diferencias entre ambos técnicos. “Hay parecido. Obviamente la forma de competir, la mentalidad ganadora. Después, lo que todos vemos, son las diferencias en las ideas que cada uno tiene a la hora de enfrentar los partidos y de ver el fútbol. No sé si por su experiencia o por lo que sienten, cada uno tiene su propio estilo”.

El hombre surgido de la cantera de River Plate lleva 11 goles y cuatro asistencias en 21 presentaciones en lo que va de la temporada y concluyó la entrevista con autocrítica y determinación sobre su presente: “Hoy estoy con más experiencia en los partidos, me siento cómodo y todavía hay mucho por mejorar”.