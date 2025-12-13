El mensaje de las autoridades tras los graves incidentes en la recorrida del capitán de la selección argentina por India: “Pido disculpas a Messi y los fanáticos”

El caos que provocaron los aficionados en Calcuta tras la presentación del astro argentino

Lionel Messi inició este sábado una visita por la India que se extenderá por tres días con motivo del GOAT Tour, una experiencia que empezó mal por los graves incidentes registrados en el Estadio Salt Lake de Calcuta, donde un grupo de aficionados arrojó asientos y objetos al campo. Todo terminó en un descontento generalizado, que continuó con diversos disturbios, y dejó la presencia del 10 en un segundo plano por la mala organización de las autoridades locales.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, era una de las personalidades que iba a decir presente en el recinto, pero la grave dimensión de los hechos la obligó a expresarse a través de un mensaje repleto de consternación: “Estoy profundamente perturbada y conmocionada por la mala gestión que se presenció hoy en el Estadio de Salt Lake. Me dirigía al estadio para asistir al evento junto con miles de amantes del deporte y aficionados que se habían reunido para ver a su futbolista favorito, Lionel Messi”.

“Pido sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y sus fanáticos, por el desafortunado incidente”, manifestó la referente política en sus redes sociales.

A continuación, Banerjee destacó la decisión que tomó para indagar la tarea de la organización local: “Estoy constituyendo un comité de investigación bajo la presidencia del Juez (retirado) Ashim Kumar Ray, con la participación del Secretario Principal y el Secretario Principal Adjunto del Departamento de Interior y Asuntos Rurales. El comité realizará una investigación detallada del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para prevenir incidentes similares en el futuro”.

“Una vez más, extiendo mis más sinceras disculpas a todos los amantes del deporte”, concluyó su misiva. Este episodio incluyó acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores, mientras que el viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido oficialista regional por presuntas irregularidades en la venta de entradas y la gestión del acto, informó la agencia EFE.

El diario Times Now News citó declaraciones del director del Delhi FC, Ranjit Bajaj, quien remarcó el peligro que corrió el futbolista argentino: “La invasión fue un gran peligro para Messi, y su equipo hizo bien en llevárselo. Por la forma en que los políticos lo maltrataban, parece totalmente correcto protegerlo. La multitud quería ver a Messi, y solo veían sus manos. En el campo, demostrábamos incompetencia; ahora también lo estamos haciendo fuera del campo”.

Las consecuencias de los incidentes culminaron con la detención de Satadru Datta, principal organizador del evento que tenía a Leo como gran protagonista en Calcuta, por parte de la Policía de Bengala Occidental. Las autoridades vincularon este procedimiento a una presunta mala organización que provocó el descontento de los hinchas y el caos en el césped con invasión de cancha inclusive, según precisó The Tribune India.

El enojo de los aficionados, que pagaron entre 50 y 132 dólares por una entrada, se originó porque el capitán de la selección argentina fue rodeado inmediatamente por organizadores, personalidades, celebridades y policías que impidieron verlo con claridad desde la tribuna. Tras la retirada de Lionel Messi, quien llegó al país en compañía de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, los simpatizantes estallaron contra los organizadores: “Solo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara", dijo un fanático al medio ANI. Una parte del público arrojó botellas y sillas al terreno de juego, derribó vallas publicitarias, rompió asientos y pancartas e intentó cruzar las barricadas de seguridad.

El ex capitán de fútbol indio, Bhaichung Bhutia, señaló ante el diario Times Now News que el problema estuvo por los “invitados VIP” que se “descontrolaron” ante la presencia de Messi: “Lo que sucedió fue muy desafortunado, y a veces la cultura VIP se descontrola. Se vuelve difícil para los organizadores detener a muchos VIP que no deberían estar allí, y muchos de ellos terminaron rodeando a Messi”.

La gira de Messi por India incluye etapas en Hyderabad, Mumbai y Delhi, con la agenda enfocada en actividades como clínicas juveniles, partidos de pádel, conciertos y el lanzamiento de iniciativas benéficas. El propio jugador inauguró de forma virtual una estatua de 21 metros de altura con su figura en la capital de Bengala Occidental durante la jornada. “Muchas gracias por este reconocimiento. La verdad que es un honor, un placer estar acá. Sé del cariño de la gente por el Mundial y el apoyo que tuvimos”, declaró el rosarino de 38 años después de que la figura fue develada.

Este primer día registró otros homenajes, como la exposición de un mural y una réplica a tamaño real del jugador, además de una recreación de su casa en Miami. Entre los eventos previstos figuran encuentros con autoridades, incluida una reunión programada con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva.

Messi completamente rodeado durante su visita (Foto: Reuters/Sahiba Chawdhary)