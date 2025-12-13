La reacción de Lionel Messi al ver su imponente estatua en India

El astro argentino fue homenajeado en India

La visita de Lionel Messi a India, en el marco de su gira denominada “GOAT Tour”, desató una verdadera locura en el país asiático. El evento en el que se embarcó el astro argentino tuvo uno de sus puntos destacados cuando se develó la estatua de 21 metros de altura dedicada a su figura, la más grande jamás erigida en su honor, según confirmó el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose.

La escultura fue presentada oficialmente en el Salt Lake Stadium, de Calcuta, recinto con capacidad para 70.000 espectadores y está ubicada cerca de la de Diego Maradona, instalada en la misma ciudad tras la visita del excfutbolista en 2017. Por motivos de seguridad, Messi presenció la ceremonia de inauguración de manera virtual, junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Luego de que la estatua fue develada, el rosarino expresó: “Muchas gracias por este reconocimiento. La verdad que es un honor, un placer estar acá. Sé del cariño de la gente por el Mundial y el apoyo que tuvimos. Muy agradecido y muy feliz de poder compartir estos días acá con ellos, porque sé que tienen mucho, mucho cariño por nosotros y por la selección de Argentina”.

El momento en el que se develó la estatua de Messi

“Feliz por este monumento. La verdad que es una hermosura. Y como dije antes, agradecido por el cariño y por este acto tan grande”, finalizó el capitán del Inter Miami y la selección argentina.

El viaje de Messi a la India marca su segunda visita al país, tras su paso con la selección argentina en 2011 para disputar un amistoso frente a Venezuela. La estatua en Calcuta se suma a otros homenajes, como la escultura de bronce inaugurada en Argentina en 2016 y el proyecto anunciado por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para instalar una estatua en el estadio Camp Nou.

Messi, De Paul y Suárez arribaron a la India a bordo de un jet privado Gulfstream 5, propiedad de la empresa Surjet, acompañados por Alejandro Calian, amigo del volante con pasado en Racing.

Luego de la inauguración del monumento, el itinerario de la gira continuó. El evento había generado una gran expectativa entre los aficionados locales, que esperaban poder conservar un grato recuerdo de la visita del zurdo rosarino. Sin embargo, todo derivó en una crisis institucional tras los disturbios ocurridos en el Estadio Salt Lake de Calcuta.

La breve aparición del astro argentino, que apenas se extendió 20 minutos y concluyó con su evacuación bajo custodia policial, desencadenó una ola de descontento entre los asistentes y motivó la apertura de una investigación formal por parte de las autoridades locales.

Según reportó la agencia EFE, la situación escaló con acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores, mientras la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, anunció la conformación de un comité presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades ante los fallos de seguridad.

En el último tramo del evento, la tensión se hizo palpable cuando miles de seguidores, frustrados por la imposibilidad de ver de cerca a Messi, comenzaron a arrojar asientos plásticos y otros objetos al campo, además de trepar las vallas de seguridad.

El suceso, que había generado una expectativa inusitada y cuyos boletos alcanzaron un precio máximo de 12.000 rupias (poco más de USD 132), se interrumpió abruptamente tras la irrupción de varios asistentes en el área de seguridad. La agencia ANI recogió el testimonio de un fanático que expresó: “Solo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”.

La reacción oficial no se hizo esperar. Banerjee, a través de su cuenta en X (antes Twitter), manifestó: “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake”. La mandataria detalló que el comité designado realizará una investigación exhaustiva, identificará a los responsables y recomendará medidas para evitar incidentes similares en el futuro. El viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido oficialista regional y denunció presuntas irregularidades en la venta de entradas y la gestión del acto, según reportó EFE.