Deportes

La reacción de Lionel Messi al ver su imponente estatua en India

El astro argentino fue homenajeado con una monumental escultura de 21 metros de altura

Guardar
El astro argentino fue homenajeado en India

La visita de Lionel Messi a India, en el marco de su gira denominada “GOAT Tour”, desató una verdadera locura en el país asiático. El evento en el que se embarcó el astro argentino tuvo uno de sus puntos destacados cuando se develó la estatua de 21 metros de altura dedicada a su figura, la más grande jamás erigida en su honor, según confirmó el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose.

La escultura fue presentada oficialmente en el Salt Lake Stadium, de Calcuta, recinto con capacidad para 70.000 espectadores y está ubicada cerca de la de Diego Maradona, instalada en la misma ciudad tras la visita del excfutbolista en 2017. Por motivos de seguridad, Messi presenció la ceremonia de inauguración de manera virtual, junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Luego de que la estatua fue develada, el rosarino expresó: “Muchas gracias por este reconocimiento. La verdad que es un honor, un placer estar acá. Sé del cariño de la gente por el Mundial y el apoyo que tuvimos. Muy agradecido y muy feliz de poder compartir estos días acá con ellos, porque sé que tienen mucho, mucho cariño por nosotros y por la selección de Argentina”.

El momento en el que
El momento en el que se develó la estatua de Messi

Feliz por este monumento. La verdad que es una hermosura. Y como dije antes, agradecido por el cariño y por este acto tan grande”, finalizó el capitán del Inter Miami y la selección argentina.

El viaje de Messi a la India marca su segunda visita al país, tras su paso con la selección argentina en 2011 para disputar un amistoso frente a Venezuela. La estatua en Calcuta se suma a otros homenajes, como la escultura de bronce inaugurada en Argentina en 2016 y el proyecto anunciado por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, para instalar una estatua en el estadio Camp Nou.

Messi, De Paul y Suárez arribaron a la India a bordo de un jet privado Gulfstream 5, propiedad de la empresa Surjet, acompañados por Alejandro Calian, amigo del volante con pasado en Racing.

Luego de la inauguración del monumento, el itinerario de la gira continuó. El evento había generado una gran expectativa entre los aficionados locales, que esperaban poder conservar un grato recuerdo de la visita del zurdo rosarino. Sin embargo, todo derivó en una crisis institucional tras los disturbios ocurridos en el Estadio Salt Lake de Calcuta.

La breve aparición del astro argentino, que apenas se extendió 20 minutos y concluyó con su evacuación bajo custodia policial, desencadenó una ola de descontento entre los asistentes y motivó la apertura de una investigación formal por parte de las autoridades locales.

Según reportó la agencia EFE, la situación escaló con acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores, mientras la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, anunció la conformación de un comité presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades ante los fallos de seguridad.

En el último tramo del evento, la tensión se hizo palpable cuando miles de seguidores, frustrados por la imposibilidad de ver de cerca a Messi, comenzaron a arrojar asientos plásticos y otros objetos al campo, además de trepar las vallas de seguridad.

El suceso, que había generado una expectativa inusitada y cuyos boletos alcanzaron un precio máximo de 12.000 rupias (poco más de USD 132), se interrumpió abruptamente tras la irrupción de varios asistentes en el área de seguridad. La agencia ANI recogió el testimonio de un fanático que expresó: “Solo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”.

La reacción oficial no se hizo esperar. Banerjee, a través de su cuenta en X (antes Twitter), manifestó: “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake”. La mandataria detalló que el comité designado realizará una investigación exhaustiva, identificará a los responsables y recomendará medidas para evitar incidentes similares en el futuro. El viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido oficialista regional y denunció presuntas irregularidades en la venta de entradas y la gestión del acto, según reportó EFE.

Temas Relacionados

Lionel MessiIndiadeportes-argentinaGOAT Tour

Últimas Noticias

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

En el Madre de Ciudades, la Academia y el Pincha buscarán bordar una nueva estrella en su escudo. Desde las 21, por ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Estudiantes definirán al

El golazo de Lucas Beltrán en la derrota del Valencia ante el Atlético de Madrid por La Liga de España

El equipo del Cholo Simeone, que contó con varios argentinos en el equipo, se quedó con un triunfo clave en condición de local. El ex atacante de River Plate se destacó con un tanto en la visita

El golazo de Lucas Beltrán

La última locura de Stephen Curry en Golden State Warriors: anotó una canasta de aro a aro

La estrella de la franquicia de San Francisco deleitó a los presentes con un nuevo tiro imposible en la previa a la derrota ante Minnesota Timberwolves

La última locura de Stephen

El argentino Kevin Vallejos afrontará una pelea clave en la UFC contra Giga Chikadze: hora, TV y todo lo que hay que saber

El luchador de 24 años se enfrentará al georgiano y se podría meter en el top 15 de la categoría peso pluma en caso de imponerse en el octágono

El argentino Kevin Vallejos afrontará

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: el público destrozó el estadio y se abrió una investigación

La irrupción de miles de seguidores en Calcuta provocó incidentes y señalamientos por irregularidades en la organización del evento que recibió al astro argentino

El caos que desató la
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Un reconocido director de Hollywood

Un reconocido director de Hollywood fue declarado culpable de estafar a Netflix por 11 millones de dólares

Murió Peter Greene: 6 películas para recordar su legado en Hollywood

“El Grinch”: las diferencias más impactantes entre el libro de Dr. Seuss y la película de Jim Carrey

Los secretos incómodos detrás del set de “Santa Cláusula” y el lado poco navideño de Tim Allen

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

INFOBAE AMÉRICA

António Guterres encabezó el cierre

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

La historia detrás de “Wish You Were Here”, el disco que transformó el éxito de Pink Floyd en introspección

El ex presidente boliviano Luis Arce pasó su primera noche en prisión

Parecía un matrimonio ejemplar, pero escondían orgías, violencia y terror: la historia del asesinato de Maxwell Garvie

Taylor Swift: claves de los dos primeros capítulos del documental “The End of an Era”