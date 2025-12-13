Deportes

Detuvieron al principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta tras los incidentes en el estadio

La policía arrestó al responsable de la presentación luego de las protestas de miles de seguidores por fallas generalizadas en la gestión del espectáculo que convocó al astro argentino

Guardar
El caos que desató la visita de Lionel Messi a India

La policía de Bengala Occidental detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta, tras los incidentes ocurridos en el Estadio Salt Lake. Según informó The Tribune India, las autoridades atribuyeron la detención a una posible mala gestión que derivó en el descontento generalizado del público y el caos durante la presentación. La intervención policial tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad, donde Datta se encontraba para despedir a Messi y la delegación en su viaje a Hyderabad.

El Director General de Policía, Rajeev Kumar, explicó al mencionado medio que la investigación busca determinar el grado de responsabilidad de los organizadores: “Estamos investigando si hubo alguna mala gestión por parte del organizador que provocó el caos en el estadio. Ha sido detenido y la policía ha controlado la situación”. Kumar añadió que Datta firmó un compromiso escrito para reembolsar a los espectadores el valor de las entradas adquiridas.

Lo que se promocionaba como una de las visitas más destacadas del ídolo argentino a la región, terminó rápidamente desbordado por incidentes con los asistentes. El rotativo infirmó que miles de seguidores han denunciado no haber tenido la posibilidad de ver correctamente a Messi pese a haber pagado precios elevados por sus boletos, que se ubicaban en un rango entre 4.500 y 12.000 rupias (de 50 a 132 dólares). Muchos de los fanáticos llegaron horas antes al estadio con la esperanza de presenciar de cerca la aparición de su ídolo, que estuvo acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul, pero la multitud apenas logró distinguirlo brevemente entre la multitud de organizadores, personalidades, celebridades y policías.

Desde su llegada al recinto, el vehículo de Messi fue estacionado en la línea de banda y rápidamente fue rodeado por figuras públicas y personal de seguridad, lo que limitó la visibilidad del futbolista para la mayoría de los espectadores. El capitán de la selección argentina recorrió el césped durante unos minutos y saludó únicamente a una parte de la grada.

Messi es recibido por una multitud en un estadio en India

El descontento de los aficionados creció tras la abrupta retirada del futbolista. Pronto, la situación dentro del Vivekananda Yuba Bharati Krirangan escaló cuando seguidores iniciaron protestas arrojando botellas y sillas al terreno de juego, derribando vallas publicitarias, rompiendo asientos y pancartas, e intentando cruzar las barricadas de seguridad.

Testigos relataron a The Tribune India que tras la salida de Messi y su equipo, los organizadores dejaron de estar presentes en el estadio y los llamados por megafonía para desalojar zonas no autorizadas fueron ignorados por los hinchas. Finalmente, la policía desplegó la Fuerza de Acción Rápida para restablecer el control, aunque el operativo no pudo impedir destrozos dentro del estadio y en su infraestructura.

La jornada, inicialmente concebida como un homenaje multitudinario a Messi, culminó de modo inesperado y provocó la suspensión de otras actividades previstas. Entre los afectados estaban el actor de Bollywood Shah Rukh Khan, el ex capitán de cricket Sourav Ganguly y la propia ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, quienes no pudieron participar del evento según lo programado.

Tras los incidentes, Banerjee publicó un comunicado en la red X, donde expresó su conmoción y anunció la conformación de un comité de investigación presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray. El grupo tendrá la tarea de definir las responsabilidades y recomendar reformas para evitar situaciones similares. El gobernador CV Ananda Bose calificó lo sucedido como un “día negro” para la cultura deportiva de Calcuta y requirió acciones firmes del gobierno local, incluyendo la detención de los organizadores. El gobernador enfatizó también que tanto los organizadores como la policía habían incumplido su deber frente a la ciudadanía.

Las críticas crecieron a medida que se conocieron detalles sobre las dificultades experimentadas por los asistentes, desde la impuntualidad en el acceso hasta la ausencia de servicios básicos. El incumplimiento de los compromisos asumidos por la organización disparó reclamos en redes sociales y manifestaciones directas en las inmediaciones del estadio.

A su vez, la policía subrayó que la escalada de violencia se produjo tras la salida anticipada de Messi y su comitiva, momento en el cual la frustración de la gente superó los controles de seguridad. Solo la rápida intervención de las fuerzas especiales logró evitar daños mayores.

LAS IMÁGENES DEL CAOS QUE SE DESATÓ EN LA VISITA DE MESSI:

El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (AP Photo/Bikas Das)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (AP Photo/Bikas Das)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (REUTERS/Sahiba Chawdhary)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (REUTERS/Sahiba Chawdhary)
El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (REUTERS/Sahiba Chawdhary)

Temas Relacionados

Lionel MessiIndiaCalcutaGOAT Tour

Últimas Noticias

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

En el Madre de Ciudades, la Academia y el Pincha buscarán bordar una nueva estrella en su escudo. Desde las 21, por ESPN Premium y TNT Sports

Racing y Estudiantes definirán al

El caos que desató la visita de Lionel Messi en India: el público destrozó el estadio y se abrió una investigación

La irrupción de miles de seguidores en Calcuta provocó incidentes y señalamientos por irregularidades en la organización del evento que recibió al astro argentino

El caos que desató la

Los recuerdos del Flaco Poletti, ídolo de Estudiantes y protagonista de una histórica final contra Racing

En el partido decisivo del Metropolitano 1967, el equipo platense goleó 3 a 0 a la Academia de Pizzuti y logró su primer título profesional. Mano a mano con uno de los autores de aquel logro

Los recuerdos del Flaco Poletti,

La singular historia del AC Città Di Castello, el club más argentino de Italia, con el Papa Francisco como bandera

Su presidente, Matías Bergoglio, y su hijo y capitán, Felipe, siguen el legado de la pasión por el fútbol de Francisco. El plantel cuenta con 13 representantes albicelestes. Hasta el manager y el técnico nacieron en el país

La singular historia del AC

Tiene 13 años, los mismos managers que Colapinto, brilló en el Mundial de Karting y busca ser el primer panameño en la F1

Gianmatteo Rousseau tiene al piloto de Alpine como una inspiración. Es la gran esperanza de su país. Se muestra muy profesional y decidido a llegar a lo máximo. “Quiero llevar mi bandera bien arriba”, afirma

Tiene 13 años, los mismos
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
“El Grinch”: las diferencias más

“El Grinch”: las diferencias más impactantes entre el libro de Dr. Seuss y la película de Jim Carrey

Los secretos incómodos detrás del set de “Santa Cláusula” y el lado poco navideño de Tim Allen

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

INFOBAE AMÉRICA

El Comité Nobel exigió al

El Comité Nobel exigió al régimen de Irán liberar de inmediato a la activista Narges Mohammadi

El enviado especial de EEUU se reunirá con Volodimir Zelensky y líderes de Europa en Berlín para impulsar el plan de paz de Trump

Corea del Norte admitió que sus tropas realizaron tareas de desminado para Rusia en plena guerra contra Ucrania

Australia prohibió las redes sociales a menores de 16 años, pero los expertos temen que huyan a plataformas más peligrosas

El distanciamiento de un hijo de los dictadores Ortega y Murillo revela fracturas en el régimen de Nicaragua