Detuvieron al principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta tras los incidentes en el estadio

El caos que desató la visita de Lionel Messi a India

La policía de Bengala Occidental detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta, tras los incidentes ocurridos en el Estadio Salt Lake. Según informó The Tribune India, las autoridades atribuyeron la detención a una posible mala gestión que derivó en el descontento generalizado del público y el caos durante la presentación. La intervención policial tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad, donde Datta se encontraba para despedir a Messi y la delegación en su viaje a Hyderabad.

El Director General de Policía, Rajeev Kumar, explicó al mencionado medio que la investigación busca determinar el grado de responsabilidad de los organizadores: “Estamos investigando si hubo alguna mala gestión por parte del organizador que provocó el caos en el estadio. Ha sido detenido y la policía ha controlado la situación”. Kumar añadió que Datta firmó un compromiso escrito para reembolsar a los espectadores el valor de las entradas adquiridas.

Lo que se promocionaba como una de las visitas más destacadas del ídolo argentino a la región, terminó rápidamente desbordado por incidentes con los asistentes. El rotativo infirmó que miles de seguidores han denunciado no haber tenido la posibilidad de ver correctamente a Messi pese a haber pagado precios elevados por sus boletos, que se ubicaban en un rango entre 4.500 y 12.000 rupias (de 50 a 132 dólares). Muchos de los fanáticos llegaron horas antes al estadio con la esperanza de presenciar de cerca la aparición de su ídolo, que estuvo acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul, pero la multitud apenas logró distinguirlo brevemente entre la multitud de organizadores, personalidades, celebridades y policías.

Desde su llegada al recinto, el vehículo de Messi fue estacionado en la línea de banda y rápidamente fue rodeado por figuras públicas y personal de seguridad, lo que limitó la visibilidad del futbolista para la mayoría de los espectadores. El capitán de la selección argentina recorrió el césped durante unos minutos y saludó únicamente a una parte de la grada.

Messi es recibido por una multitud en un estadio en India

El descontento de los aficionados creció tras la abrupta retirada del futbolista. Pronto, la situación dentro del Vivekananda Yuba Bharati Krirangan escaló cuando seguidores iniciaron protestas arrojando botellas y sillas al terreno de juego, derribando vallas publicitarias, rompiendo asientos y pancartas, e intentando cruzar las barricadas de seguridad.

Testigos relataron a The Tribune India que tras la salida de Messi y su equipo, los organizadores dejaron de estar presentes en el estadio y los llamados por megafonía para desalojar zonas no autorizadas fueron ignorados por los hinchas. Finalmente, la policía desplegó la Fuerza de Acción Rápida para restablecer el control, aunque el operativo no pudo impedir destrozos dentro del estadio y en su infraestructura.

La jornada, inicialmente concebida como un homenaje multitudinario a Messi, culminó de modo inesperado y provocó la suspensión de otras actividades previstas. Entre los afectados estaban el actor de Bollywood Shah Rukh Khan, el ex capitán de cricket Sourav Ganguly y la propia ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, quienes no pudieron participar del evento según lo programado.

Tras los incidentes, Banerjee publicó un comunicado en la red X, donde expresó su conmoción y anunció la conformación de un comité de investigación presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray. El grupo tendrá la tarea de definir las responsabilidades y recomendar reformas para evitar situaciones similares. El gobernador CV Ananda Bose calificó lo sucedido como un “día negro” para la cultura deportiva de Calcuta y requirió acciones firmes del gobierno local, incluyendo la detención de los organizadores. El gobernador enfatizó también que tanto los organizadores como la policía habían incumplido su deber frente a la ciudadanía.

Las críticas crecieron a medida que se conocieron detalles sobre las dificultades experimentadas por los asistentes, desde la impuntualidad en el acceso hasta la ausencia de servicios básicos. El incumplimiento de los compromisos asumidos por la organización disparó reclamos en redes sociales y manifestaciones directas en las inmediaciones del estadio.

A su vez, la policía subrayó que la escalada de violencia se produjo tras la salida anticipada de Messi y su comitiva, momento en el cual la frustración de la gente superó los controles de seguridad. Solo la rápida intervención de las fuerzas especiales logró evitar daños mayores.

LAS IMÁGENES DEL CAOS QUE SE DESATÓ EN LA VISITA DE MESSI:

El caos que se originó en la visita de Messi a India (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)

