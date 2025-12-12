Deportes

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

Desde Inglaterra aseguran que el delantero egipcio recibió la amnistia de Arne Slot y volverá a estar en la convocatoria para el cruce contra Brighton

Lleva 5 goles y 3 asistencias en 19 partidos de la temporada (Crédito: Reuters/Phil Noble)

“Tendré una conversación con Mo (Salah) y el resultado de eso determinará cómo serán las cosas mañana”. La declaración de Arne Slot en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado desde las 12 (hora argentina) ante Brighton por la fecha 16 de la Premier League anticipó lo que se venía. Y desde Inglaterra dan por hecho que el delantero volverá a estar en una convocatoria, luego de su ausencia en la victoria ante Inter en Milán por la Champions League a modo de castigo por su furioso intercambio con la prensa, en el que había criticado la falta de minutos y promesas incumplidas de la directiva.

El periódico británico The Times aseguró que Salah fue “reintegrado” a la convocatoria de los Reds después de mantener un cara a cara con Slot en el complejo de entrenamiento del club. “Se cedió suficiente terreno para que el jugador fuera incluido”, firmó el reportero Paul Joyce en la nota periodística. Sin embargo, aclaró que todavía “persisten los problemas” y continuarán debatiéndolos con el representante del Faraón, Ramy Abbas, mientras el atacante vista la camiseta de Egipto en la Copa Africana de Naciones.

De hecho, el duelo contra los Gaviotas será el último antes de que el egipcio se incorpore a su selección y ha admitido que invitó a su madre a las gradas de Anfield ante la posibilidad latente de su adiós de la entidad tras ocho años y medio con el manto rojo en el pecho. “Estaré para despedirme de los aficionados e irme a la Copa de África. No sé lo que va a pasar cuando esté allí”, declaró el jugador de 33 años el último sábado, cuando le tocó ir al banco por tercer duelo seguido y no sumó minutos.

El contexto de esta amnistía se concentra en ser “lo mejor para el equipo”, aunque se suma la presencia de varios jugadores que no podrán estar por lesión, entre ellos Cody Gakpo y la duda puesta en Federico Chiesa, quien no jugó frente al Inter en Italia por una enfermedad.

Arne Slot devolverá a la convocatoria a Mohamed Salah (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

La catarsis de Mohamed Salah el pasado fin de semana incluyó un dardo a Arne Slot en su segunda temporada como técnico del equipo: “He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Para mí es inaceptable. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Creo que si esto fuera en otro sitio, cualquier club protegería a su jugador. Ahora lo veo así: ‘Sacrifican a Mo porque ahora es el problema del equipo’. Pero no creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club".

Meses atrás, el máximo goleador histórico del Liverpool en la Premier League renovó su vínculo hasta 2027, pero su continuidad más allá de fin de año no está garantizada: “Pensaba que iba a renovar aquí y terminar mi carrera aquí, pero esto no es lo que tenía previsto”.

Alexis Mac Allister fue uno de los compañeros de Salah que salió a hablar de este asunto después de que su equipo se impuso por la mínima en San Siro a instancias de un penal en el cierre del duelo: “Mo sabe muy bien lo que hace, es grande y tomó su decisión. Nosotros como equipo estamos del lado de Liverpool, todos los que estamos acá queremos lo mejor para el club y eso es lo más importante. Ojalá que se pueda llegar a buen puerto, ojalá que Mo pueda estar con nosotros acá y seguir por este camino, que es duro”.

La determinación de apartarlo del viaje se produjo a causa de sus expresiones en un momento adverso de la institución, que está lejos de la pelea en el campeonato doméstico. Así lo declaró Slot: “Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que no está aquí”.

Mientras tanto, Arabia Saudita vuelve a meter la cola en este conflicto para tentar a un viejo anhelo con saltar de continente. Según precisó The Times, los Reds rechazaron una oferta de 150 millones de libras (USD 200 millones) en septiembre de 2023 proveniente del Al Ittihad, donde juega Karim Benzema.

