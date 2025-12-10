La tajante frase de Alexis Mac Allister después de que Liverpool apartara a Mohamed Salah en medio de un escándalo

La situación de Mohamed Salah, Liverpool y Arne Slot se ha vuelto insostenible desde las escandalosas declaraciones del delantero con dardos a la dirigencia y el entrenador por la falta de minutos. La primera decisión fue apartar al delantero del viaje a Italia para afrontar lo que terminó en victoria sobre la hora por 1-0 al Inter por la Champions League y es una incógnita que pasará este sábado desde las 12 (hora argentina) contra Brighton, encuentro que podría marcar el final de la etapa del egipcio en el club, ya que él se incorporará a Egipto con vistas a la Copa Africana de Naciones y puso en duda su futuro en los Reds.

El tenso ambiente que ha rodeado a la institución en los últimos días obligó a declaraciones de diferentes protagonistas incluso Slot, quien está en la cuerda floja por malos resultados. Y ahora, llegó el turno de Alexis Mac Allister, que fue titular y disputó los 90 minutos del cruce en San Siro. “Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente es difícil cuando uno no está jugando, también me ha pasado a mí o a otros jugadores, pero hay cosas que nosotros como grupo no podemos manejar”, inició su relato en ESPN, luego de que Salah haya explotado con la prensa después de ser suplente por tercer partido seguido en el 3-3 frente a Leeds con el agregado de que solo sumó 45 minutos en esa seguidilla y se quedó en el banquillo en dos de esos compromisos.

A continuación, Mac Allister optó por una postura diplomática, con la intención de tender lazos para una reconciliación: “Mo sabe muy bien lo que hace, es grande y tomó su decisión. Nosotros como equipo estamos del lado de Liverpool, todos los que estamos acá queremos lo mejor para el club y eso es lo más importante. Ojalá que se pueda llegar a buen puerto, ojalá que Mo pueda estar con nosotros acá y seguir por este camino, que es duro”.

El goleador de la última Premier League con 29 tantos en 38 partidos tiene tan solo 5 gritos y 3 pases gol en 19 compromisos de la presente temporada y pasó de completar los 90 minutos en 11 de las primeras 12 presentaciones del campeonato local a ser suplente en la fecha 13 contra West Ham. Repitió banca ante Sunderland (sumó 45 minutos) y contra Leeds. Jugó como titular por última vez en el 1-4 sufrido ante PSV en Anfield por la quinta jornada de la Champions.

“No puedo creer... Estoy en el banco de suplentes durante 90 minutos. Es la tercera vez que estoy en el banco, creo que por primera vez en mi carrera. Estoy muy, muy decepcionado”, arrancó la catarsis del africano, que será la gran estrella de Egipto en el Mundial 2026 (compartirá el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda).

A partir de ahí, el Faraón disparó contra Arne Slot y señaló que no se sintió protegido por la entidad inglesa: “He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Para mí es inaceptable. Ahora lo veo así: ‘Sacrifican a Mo porque ahora es el problema del equipo’. Pero no creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club”.

“El club me prometió muchas cosas en verano y, hasta ahora, he estado en el banco de suplentes durante tres partidos. Parece que el club me está traicionando. Así es como me siento. Lo único que puedo decir es que cumplan sus promesas. Pensaba que iba a renovar aquí y terminar mi carrera aquí, pero esto no es lo que estaba previsto”, expresó después de extender su vínculo hasta 2027.

El diario británico The Guardian afirmó que las críticas pesaban sobre la figura de Mohamed Salah “por su falta de trabajo defensivo”, ya que Liverpool es el sexto equipo más goleado de la presente Premier League.

Mohamed Salah y Arne Slot, una relación rota (Crédito: Reuters/Jason Cairnduff)

Más allá de que Slot explicó sus argumentos para no meterlo en la cancha, su palabra se valorizó mucho más después de los dichos de su dirigido. “Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que no está aquí”, contó en la antesala a medirse contra Inter. De hecho, pospartido, evitó concentrarse en la figura ausente: “Mi postura es que esta noche todo debería centrarse en los jugadores que están aquí”.

Esta afirmación del director técnico neerlandés se debió a que Liverpool volvió a ganar un partido como visitante por la Liga de Campeones sin Salah después de 16 años. La última fue en noviembre de 2009 en Debrecen, Hungría. Cabe recordar que los Reds solo volvieron a disputar una edición del certamen hasta la llegada del punta a mitad de 2017, y había sido en la 2014/15 (ganó un solo partido ante Ludogorets en Anfield).

Además, Alisson Becker, arquero y referente del plantel, dejó una tajante frase a la hora de hablar sobre el apoyo al DT. “Por supuesto que sí”, enfatizó el futbolista brasileño ante la consulta sobre si continuaban bancando a Slot, mientras que Virgil Van Dijk apuntó contra Salah por sus declaraciones en un momento adverso del equipo: “Ese tipo de cosas se quedan en casa. Tenemos que prepararnos y protegernos del ruido exterior. Tenemos que ser una unidad”.