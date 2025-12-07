Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

Mohamed Salah dio inicio a un escándalo en el vestuario del Liverpool, luego de haber sido suplente por tercer partido consecutivo, con el agravante de que no tuvo minutos ante West Ham (2-0) y en la igualdad de este sábado frente a Leeds (3-3), mientras que sumó 45 minutos entre semana contra Sunderland (1-1). El goleador de la última Premier League con 29 tantos en 38 partidos está muy lejos de esas estadísticas en la presente temporada y, al término del duelo válido por la jornada 15 del campeonato, disparó dardos muy envenenados a la dirigencia y, principalmente, al entrenador, Arne Slot.

En declaraciones recogidas por los principales periódicos británicos, como The Guardian y The Sun, Salah no se guardó nada frente a los micrófonos e incluso llegó a poner en duda su futuro en los Reds de cara al cercano mercado de pases del invierno europeo. “No puedo creer... Estoy en el banco de suplentes durante 90 minutos. Es la tercera vez que estoy en el banco, creo que por primera vez en mi carrera. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué”, comenzó el delantero egipcio que es referente de su selección de cara al Mundial 2026 (compartirá el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda).

El autor de cinco goles y tres asistencias en 19 duelos de la presente temporada apuntó contra Slot y señaló un presunto cambio en el vínculo entre ambos: “He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Para mí es inaceptable. No sé por qué me está pasando esto. No lo entiendo. Creo que si esto fuera en otro sitio, cualquier club protegería a su jugador. Ahora lo veo así: ‘Sacrifican a Mo porque ahora es el problema del equipo’. Pero no creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club”.

El Faraón aseguró que “está muy claro que alguien quiere que yo cargue con toda la culpa”, aunque no dijo de quién hablaba y se señaló a sí mismo como un chivo expiatorio en este momento del equipo, que ganó uno de los últimos seis partidos, está en la octava posición del torneo local, a 10 puntos del líder Arsenal (33), y tiene a su técnico en la cuerda floja: “No sé por qué me encuentro en esta situación ahora, pero, de nuevo, así es como yo lo veo. Es como si lo tiraras bajo el autobús porque ahora es un problema en el equipo, pero no creo que yo sea el problema”.

Salah no se movió del banco ante Leeds en Elland Road (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

El cuatro veces máximo artillero de la Premier League y Jugador del Año en la última temporada arribó al Liverpool a mitad de 2017, una trayectoria que lo ha elevado como el futbolista más anotador del equipo en la historia de la Premier League.

“He hecho mucho por este club para ganarme el respeto que quiero y no tengo que luchar cada día por mi puesto porque me lo he ganado. No soy mejor que nadie, pero me he ganado mi puesto. Así es el fútbol. Es lo que hay. Soy el máximo goleador, el mejor jugador, he ganado la liga con estilo, pero soy yo quien tiene que defenderse ante los medios de comunicación y los aficionados. He estado en este club marcando más goles que nadie de esta generación. Diría que, desde que llegué a la Premier League, no creo que nadie haya marcado más goles que yo, ni haya dado más asistencias”, sentenció.

En este sentido, Salah dejó ver su descontento y se sintió desprotegido por la institución, comparándose con un ex delantero del Tottenham, hoy en el Bayern Múnich: “Recuerdo que hace un tiempo Harry Kane llevaba diez partidos sin marcar y marcó uno o dos goles. Todos en los medios decían: ‘Oh, Harry marcará seguro’. En cuanto a Mo, tiene que quedarse en el banco. Me reuní con el entrenador. Él conoce mi opinión. Pensaba que iba a renovar aquí y terminar mi carrera aquí, pero esto no es lo que tenía previsto“.

En abril de este año, el punta de 33 años había renovado su contrato hasta 2027: “El club me prometió muchas cosas en verano y, hasta ahora, he estado en el banco de suplentes durante tres partidos. Parece que el club me está traicionando. Así es como me siento. Lo único que puedo decir es que cumplan sus promesas”.

Convirtió 5 goles y 3 asistencias en 19 duelos de la temporada (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

Incluso, fue consultado sobre si se arrepentía de haber alcanzado ese acuerdo: “Imagínese lo mal que me siento al tener que responder a eso, sinceramente. Me duele, incluso la pregunta me duele. Este club, fichar por este club, nunca me arrepentiré. Pensaba que iba a renovar aquí y terminar mi carrera aquí, pero esto no es lo que estaba previsto, así que no me arrepiento de haber fichado por el club, eso es seguro”.

A Mohamed Salah le quedan dos partidos con los Reds antes de incorporarse a la selección de Egipto para encarar la Copa Africana de Naciones, que se extenderá del 21 de diciembre al 18 de enero próximo en Marruecos y compartirá el Grupo B con Sudáfrica, Angola y Zimbabue. Su equipo se medirá el martes al Inter en Italia por la Champions League y el sábado será local del Brighton en Anfield, un encuentro que podría marcar la despedida del ídolo.

“Ayer le dije a mi madre: ‘Ven al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero voy a disfrutarlo’. En mi cabeza, voy a disfrutar ese partido porque no sé lo que va a pasar ahora. Estaré en Anfield para despedirme de los aficionados e irme a la Copa de África. No sé lo que va a pasar cuando esté allí”, aseguró. Frente a la repregunta, no descartó su salida del club: “En el fútbol nunca se sabe. No acepto esta situación. He hecho mucho por este club”.

The Guardian afirmó en su nota periodística que Mohamed Salah “ha sido muy criticado por su falta de trabajo defensivo”, ya que Liverpool es el sexto equipo más goleado de la presente Premier League y viene de perder 1-4 ante PSV como local en la Champions. De hecho, ese fue el último duelo que el jugador africano arrancó como titular.

Las épocas de gloria parecen ser cosa del pasado, ya que Salah contó que dejó de tener relación con Arne Slot (Crédito: REUTERS/Scott Heppell)

Por otro lado, Arne Slot explicó por qué decidió que se quede en el banco este fin de semana en conferencia de prensa: “Ganábamos 2-0, ganábamos 3-2. Se trataba más bien de controlar el partido y no necesitábamos un gol. Normalmente, cuando se necesita un gol, como la semana pasada contra el Sunderland, saco a Mo. El futuro a corto plazo de Mo es que va a la Copa Africana de Naciones, pero antes de eso jugamos contra el Inter de Milán”.

Más allá de estas palabras, la catarsis de Mohamed Salah generó un cimbronazo al interior de un vestuario muy golpeado por los resultados deportivos, entre ellos la eliminación en cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra por 0-3 frente al Crystal Palace. “Para un club como este, después de todo lo que he hecho por él, duele. No te lo puedes imaginar, después de irte de casa al club y no saber si vas a ser titular o no. Pero conozco el club. Lo siento, conozco el club demasiado bien. Llevo aquí muchos años”, se sinceró Salah.

El delantero finalizó con una cruda frase sobre el final de un ciclo que pareciera estar a la vuelta de la esquina: “De alguna manera terminará, pero lo que pienso es: ‘¿Por qué tiene que terminar así?’ Porque estoy en muy buena forma, hace solo cinco meses ganaba todos los premios individuales, así que ¿por qué tiene que ir en esta dirección?“.

No es la primera vez que Mohamed Salah protagoniza un intercambio de opiniones con un entrenador porque en abril de 2024, en el tramo final de la etapa de Jürgen Klopp, protagonizó una discusión segundos antes de ingresar al terreno de juego. El alemán pareció recriminarle algo al africano, que le respondió e hizo ademanes con sus brazos. Al término del partido, el egipcio dejó una frase explosiva en zona mixta: “Habrá fuego hoy acá si hablo”. Días después, Klopp zanjó la discusión ante los periodistas: “Está completamente resuelto”.