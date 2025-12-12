Deportes

El árbitro Andrés Merlos dirigió la final de la Liga de Casilda y quedó envuelto en un violento escándalo

Tras el triunfo de Belgrano de Arequito ante Unión Deportiva Los Molinos en Santa Fe, se desató un preocupante episodio y el juez tuvo que ser escoltado por la Policía

Andres Merlos fue agredido en la final de la Liga de Casilda

El árbitro Andrés Merlos fue protagonista de un violento episodio tras la final de la Liga Casildense, donde debió ser escoltado por más de 30 efectivos policiales a raíz de los serios incidentes registrados en el Estadio Pablo Luna de Los Molinos, provincia de Santa Fe. De acuerdo con los primeros reportes citados por Radio Casilda, el saldo del operativo policial incluyó cinco agentes heridos y distintos daños materiales, principalmente sobre móviles policiales y las instalaciones del predio.

El hecho se produjo tras el cierre del partido decisivo que consagró a Belgrano de Arequito como campeón, luego de imponerse por 2-1 ante Unión Deportiva Los Molinos como visitante. El propio Merlos había expulsado a dos jugadores de cada equipo a lo largo del encuentro. En un marco de tensión, la situación escaló cuando, una vez finalizados los minutos reglamentarios, simpatizantes del campeón invadieron el campo de juego y se enfrentaron directamente con futbolistas y simpatizantes del club local.

“Los disturbios se iniciaron cuando un grupo de personas impidió la salida del árbitro del encuentro. La situación escaló rápidamente, comenzando con enfrentamientos con los jugadores y luego propagándose hacia el exterior”, detalló el medio CasildaPlus.

La Policía buscó dispersar los disturbios con balas de goma, bastonazos y gases lacrimógenos. Mientras la situación en el césped se mantenía confusa, los efectivos debieron conformar una suerte de escudo humano alrededor de Merlos para contener la lluvia de proyectiles que caía desde las tribunas. En paralelo, el árbitro recibía insultos y agresiones verbales de los hinchas de Unión Deportiva Los Molinos.

Así comenzaron los disturbios en la final de la Liga de Casilda

La protección al referí necesitó de una planificación especial y debió prolongarse fuera del estadio, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los protagonistas. El operativo se extendió a distintos espacios del predio, ya que los altercados persistieron incluso en los alrededores de los vestuarios.

“Para los mal pensados, hubo cuatro expulsados: dos por bando. El árbitro dirigió correctamente. Deja dudas, pero cuando decimos dudas es porque nosotros observamos de acá arriba que la jugada es muy dividida en la primera expulsión. Las otras tres expulsiones estuvieron bien”, indicaron en la televisación del partido a cargo del canal Chabás Ya - Sports.

LT10 señaló que muchos de los lesionados resultaron heridos por pedradas lanzadas durante las corridas. Los afectados recibieron atención en el Samco local y algunos anticiparon la posibilidad de radicar una denuncia conjunta en las horas siguientes. En relación a la represión policial, tanto jugadores como hinchas de Unión Deportiva Los Molinos denunciaron el uso intensivo de “gas pimienta, gas lacrimógeno y decenas de disparos con balas antitumulto”. Según la cobertura del mismo medio, los incidentes se habrían iniciado incluso durante el entretiempo, con denuncias de uso de gas pimienta sobre simpatizantes locales.

Respecto a Andrés Merlos, el incidente significó un nuevo conflicto en un historial con varios episodios de tensión. Entre los encuentros más recordados aparecen el cruce de Boca Juniors y Talleres de Córdoba por la Copa Argentina 2024, donde protagonizó un altercado con directivos del club cordobés: el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino suspendió por dos años a Andrés Fassi, presidente de Talleres, y por seis meses a Gustavo Gatti, vice.

Su última presentación en la Primera División fue cuando impartió justicia por los cuartos de final entre Racing Club y Tigre por el torneo Clausura 2025.

Andrés Merlos quedó en el centro de la escena por su actuación en la final de la Liga de Casilda

En el caso de la final de la Liga Casildense, la fiscalía local ya cuenta con imágenes de las cámaras de seguridad al identificar a algunos responsables de los disturbios, aunque hasta el momento no se produjeron detenciones. El partido entre Belgrano de Arequito y Unión Deportiva Los Molinos fue suspendido por varios minutos durante los altercados.

